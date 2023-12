Las ventas de coches nuevos no recuperarán el nivel anterior a la pandemia hasta 2029

Las ventas de coches nuevos no lograrán niveles saludables para la estructura existente en España hasta el año 2029. Estas son las previsiones de Ganvam, la asociación nacional de vendedores y reparadores de vehículos anunciadas hoy en un encuentro con la prensa.

En concreto, esta asociación estima que hasta el mencionado año cercano al final de la década no se alcanzarán los 1,2 millones de ventas de coches nuevos, una cifra que Ganvam entiende que es un "nivel natural" por población y renta per cápita de España.

Recordamos en este sentido que los dos últimos mejores meses en lo que a ventas de coches se refiere fueron 2018 y 2019 con 1,3 y 1,2 millones respectivamente. A partir de ahí las ventas han estado estancadas en los 850.000 coches en los años 2020 y 2021 e incluso en 2022 bajaron hasta las 815.000 unidades.

En cuanto a las previsiones para este año que está a punto de acabar, Ganvam estima que en 2023 se matricularán un total de 950.000 unidades, lo que supone un crecimiento del 16,8% respecto al año pasado. Asimismo, para 2024 esta asociación estima que las ventas crezcan hasta las 998.000 unidades para después en 2025 sobrepasar finalmente el millón de unidades.

Raúl Palacios, presidente de Ganvam.

En cuanto a la venta por canales, Ganvam estima que para el próximo año la venta a particulares no crezca tanto sino que se quede en un incremento del 3,5%, frente a la subida del 15,4% de este año. Asimismo, el canal empresa también pasará de un crecimiento del 12,5% actual a un 3,9% del próximo año debido a la ralentización económica. Será por tanto el canal de las alquiladoras el que más crecerá en 2024: en torno al 13,2%, si bien es un crecimiento menor que el de este año: 37,1%.

Continuando con los tipos de propulsión, para este año Ganvam estima que el año se cerrará con 52.080 matriculaciones de turismos eléctricos, lo que supone una cuota de mercado del 5,4%. En cuanto a los híbridos enchufables, se matricularán según esta asociación un total de 61.416 unidades, lo que supone una cuota del 6,4%. Entre estas dos tecnologías (híbrido enchufable y eléctrico) la cuota es de alrededor de algo menos del 12%, lo que supone alcanzar unas 113.500 unidades, un 45% más que en 2022.

En cuanto al mercado de ocasión, para este año el crecimiento apunta al 2,5%, quedándose muy cerca de los dos millones de unidades vendidas. Por todo ello desde Ganvam apuntan a que uno de los principales objetivos será evitar el envejecimiento del parque, puesto que para 2024 se espera que más de la mitad de las ventas del mercado de ocasión sean coches con más de 10 años.

Según el presidente de Ganvam, Raúl Palacios, estas cifras señalan que todavía "estamos muy lejos de los valores del mercado previos a la pandemia, por lo que nos queda todavía mucho recorrido por hacer para llegar a los 1,2 millones de ventas de vehículos nuevos que es el potencial de España".

Asimismo, Palacios ha señalado que para este nuevo año que ahora comienza espera que el nuevo gobierno recién formado "no solo escuche sino que también apoye al sector ya que hay 350.000 personas viviendo de la distribución de vehículos".

Por todo ello, es fundamental que el nuevo Gobierno trabaje "para rejuvenecer el parque y para ello es fundamental que se incluya el vehículo usado de menos de cinco años en nuevos planes de achatarramiento que permitan bajar las emisiones", ha señalado.

Asimismo, el presidente de Ganvam también ha pedido al nuevo ejecutivo que la movilidad no sea sostenible solo a nivel medioambiental, sino que también sea a nivel social: "No se puede poner en riesgo la industria del automóvil. No dudamos de la electrificación, pero sí de cómo la estamos implementando, porque no puede ser que la movilidad sostenible sea solo para las clases más altas", ha dicho.

