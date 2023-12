Toyota tendrá en 2026 seis coches eléctricos pero ninguno (por el momento) de 20.000 €

Toyota, por fin, participará con toda su energía en la carrera del coche eléctrico. Hasta ahora la firma japonesa señalaba que, como las ventas de coches eléctricos en el mundo todavía no han despertado, ellos, como compañía, no iban a entrar en un mercado que todavía no está maduro. De ahí que siguieran (y sigan) manteniendo que su oferta es multitecnológica en su camino hacia las cero emisiones.

Sin embargo, dado que los políticos siguen confirmando que el final del motor con emisiones contaminantes será en 2035 en Europa y que la única tecnología que comienza a tener madurez es la del coche eléctrico, a Toyota no le ha quedado más remedio que sumarse a la ola de los vehículos eléctricos de batería.

Sobre todo porque ya hay marcas que están ganando mucho terreno. Por ejemplo, Tesla este año rondará los 1,7 millones de eléctricos en todo el mundo, BYD se acercará a los 1,5 millones, Volkswagen ya ha superado el medio millón y Stellantis también estará por encima de las 300.000 unidades. Y a todas ellas hay que sumar Hyundai, Kia o MG.

Es decir, estamos hablando de que sólo entre los cuatro grupos principales (Tesla, BYD, grupo Volkswagen y Stellantis) ya superan los cuatro millones de coches eléctricos vendidos en todo el mundo en 2023.

Frente a ellos, Toyota rondará unas ventas de 150.000 coches eléctricos este año. Además, las estimaciones para 2024 tampoco son mucho más elevadas ya que podrían llegar a los 200.000 coches en todo el mundo. Son cifras, por tanto, todavía muy pequeñas, mientras que los rivales están cogiendo cada vez más fuerza.

De ahí que no sea hasta 2025 y 2026, con mayor número de coches en el porfolio de Toyota, cuando esta compañía comience a coger velocidad de crucero y a conseguir cuota en el mercado eléctrico.

Modelos expuestos que llegarán de aquí a 2026.

Nuevos coches eléctricos de Toyota

Es por ello por lo que Toyota ha anunciado que lanzará, de aquí a 2026, hasta cinco nuevos coches eléctricos con plataforma dedicada (es decir con una estructura nacida para ser un coche eléctrico). Cinco nuevos modelos que se suman al ya conocido BZ4x, siglas -BZ- que provienen de Beyond Zero (por debajo de cero, en relación con las emisiones) y donde el 4 es el tipo de vehículo y la X la carrocería SUV.

Con esta gama formada por seis coches eléctricos puros, Toyota espera que el 20% del total de sus ventas en Europa en 2026, alrededor de 250.000 coches de un total de 1,2 millones, sea de vehículos eléctricos.

Toyota contará con seis coches eléctricos de aquí a 2026.

Ningún coche eléctrico en los 20.000 euros

No obstante, de estos coches eléctricos anunciados por Toyota, ninguno de ellos se caracterizará por tener un precio muy ajustado. Y cuando hablamos de este precio de derribo nos referimos a los 20.000 euros que han prometido ya fabricantes como Citroën, Renault y probablemente Volkswagen (todavía está en fase de estudio).

En este sentido, Andrea Carlucci, director de marketing y producto de Toyota Europa, a preguntas de EL ESPAÑOL en un encuentro anual con los medios en Bruselas, ha señalado que, por el momento, Toyota no apostará por un segmento de coche que comience en los 20.000 euros.

Consultado, además, por si los eléctricos de Toyota comenzarán en los 25.000 euros, como el Renault 5 y Volkswagen ID.2, Carlucci han señalado que, por ahora, el SUV eléctrico y urbano que llegará en 2024 no podrá tener este precio, dando a entender, por tanto, que será superior.

No obstante, sí ha dejado entrever que Toyota en Europa no abandonará la figura del coche urbano que actualmente tiene el Yaris. De ahí que esta insinuación nos dé una pista sobre que en un futuro habrá un coche similar al Yaris, pero 100% eléctrico, una elucubración que desde Toyota no han confirmado.

Quizás este coche todavía más pequeño pudiera ser desarrollado junto a Suzuki, convirtiéndose en el modelo eléctrico más accesible de la marca.

Futuro SUV urbano de Toyota.

SUV eléctrico urbano en 2024

Uno de los primeros coches de esta nueva estrategia que llegará en 2024 será un SUV urbano 100% eléctrico. Podríamos decir que es un coche similar al Yaris Cross pero con cero emisiones. Este nuevo modelo está previsto para el próximo año y se enmarcaría dentro del segmento SUV-B. Sería, por tanto, un rival de modelos como el Kia Niro, Hyundai Kona, Peugeot 2008, Volkswagen ID2-X, MG-ZS.

En cuanto a las dimensiones, este nuevo SUV eléctrico urbano -que podría llamarse BZ2X- tiene una longitud de 4,3 metros, una anchura de 1,82 metros y una altura de 1,62 metros. Además, Toyota ha señalado que contará con dos versiones de batería, una más accesible y con menos capacidad y autonomía que la otra. Asimismo, también habrá versiones 4x2 y 4x4.

Futuro SUV urbano de Toyota.

En relación con el precio todavía es pronto. Pero sí que podemos decir que los SUV urbanos eléctricos más accesibles se sitúan entre los 33.000 euros y los 37.000 euros.

Tras este SUV urbano eléctrico llegaría un nuevo SUV eléctrico que podría llamarse BZ3X y que fue presentado como anticipo en 2022. Por lo tanto, podría llegar también entre 2024 y 2025.

Crossover deportivo de Toyota.

Un crossover deportivo en 2025

Otro de los prototipos que Toyota ha presentado es el Sports Crossover Concept. Se trata de un coche que anticipa un futuro crossover o berlina de aspecto deportivo o línea coupé que llega en 2025. Un modelo que podría llamase BZ3, si bien desde la compañía no lo han confirmado. Tiene unas dimensiones de alrededor de 4,7 metros, es 100% eléctrico y como principal aspecto reseñable es que está desarrollado junto a empresas chinas.

En concreto, su producción se realiza junto con FAW, fabricante de automóviles en China y uno de los mayores productores. Pero también llama la atención que es una colaboración con BYD, que será quien fabrique la batería. Será por tanto un nuevo rival para el Tesla Model 3 y que se sumará a la pelea también junto con el BYD Seal.

Biplaza futuro eléctrico de Toyota.

Biplaza eléctrico

Dentro de la presentación realizada por Toyota también se ha podido ver un prototipo de biplaza eléctrico, bautizado como FT-SE. Presenta además un tamaño contenido (4,38 metros), unas medidas que actualmente Toyota tiene con la gama GR86.

Un coche que según la marca se caracteriza también por las baterías de bajo peso y alta densidad energética.

Anticipo de posibles soluciones de Toyota en el futuro.

El eléctrico del futuro

Y más allá de los eléctricos más próximos, Toyota ha traído un prototipo que anticipa los modelos todavía más allá de 2026, en torno a 2027 y 2028. Es un prototipo, conocido como FT-3e del que Toyota señala que cuenta con una nueva arquitectura y está diseñado para tener el menor peso posible. Cuenta con un enorme tamaño de 4,86 metros de largo y una distancia entre ejes de tres metros.

Destacará por su eficiencia, podrá contar con baterías de LFP (litio, hierro y fosfato), si bien también Toyota reconocer estar estudiando la viabilidad de baterías de estado sólido, que tendrán más autonomía.

Hasta aquí, alguno de los anticipos que Toyota introducirá de aquí a 2026, aunque estamos convencidos de que todavía quedarán sorpresas por conocer. Faltan todavía muchos años.

