Nakata (Toyota Europa): "La competencia con los coches chinos debe ser limpia"

Yoshihiro Nakata es el presidente y CEO de Toyota Motor Europa. Bajo su responsabilidad está la comercialización de más de un millón de vehículos de la marca japonesa en el Viejo Continente, lo que significa más del 7% de cuota de mercado.

Sin embargo, Toyota tiene como principal desafío su transición hacia el coche eléctrico, ya que por el momento su gama es muy limitada. Preguntamos a Nakata por las ventas de eléctricos de Toyota, por la fecha de caducidad del motor con emisiones en 2035, por la situación de los híbridos y, como no podía ser de otra manera, por la competencia china… Así ha sido nuestra conversación.

- Hay una corriente de opinión, entre ellos, algunos accionistas, que dice que Toyota se está quedando atrás en la carrera del coche eléctrico. ¿Qué diría ante estas críticas?

En el pasado ha habido malentendidos con el enfoque de Toyota. Algunas personas han entendido en el pasado que Toyota estaba en contra. Sin embargo, nuestra posición ha sido diferente. Nosotros estamos continuamente desarrollando nuestros sistemas de baterías. Por tanto, podemos decir que contamos con todas las tecnologías. Y lo que hacemos es analizar cada mercado. Y según sea la demanda del mercado introducimos más vehículos propulsados por batería. Y seguimos buscando nuevas soluciones, porque nunca nos damos por vencidos.

Yoshihiro Nakata es el presidente y CEO de Toyota en Europa.

- ¿Entonces el coche eléctrico no es la mejor solución?

Nosotros nos preguntamos si el coche eléctrico es la mejor solución para cada uno de los países y pensamos que la respuesta depende de cada país. Por ejemplo, en Noruega, con unas ventas elevadas, quizás sí. Pero… ¿y en España? ¿Cuál es la cuota del eléctrico en España? ¿Un 5%? Esta es la demanda real de los clientes. Y esto es un punto clave para nosotros. Porque si los clientes quisieran realmente el coche eléctrico de batería habría una demanda como en el motor de combustión y, por tanto, más infraestructura. Si fuera así, nosotros tendremos la oferta de coche eléctrico necesaria.

- En Toyota señalan que en 2026 el 20% de sus ventas serán de coche eléctrico, pero actualmente en Europa las ventas son ya del 14%. ¿No es un objetivo demasiado bajo al que aspiran?

Nuestras ventas serán superiores al 20%. Pero no queremos decir el objetivo. Es cierto que la mentalidad de los clientes hacia la neutralidad de carbono en Europa va más rápida que en otras regiones. Pero también hay que tener en cuenta que cuando las ayudas gubernamentales a los eléctricos desaparecen en algunos países, las ventas de eléctricos se ralentizan. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que ofrecemos, porque al final quien tiene la decisión es el cliente. Así que nosotros estamos preparados para todas las soluciones.

Todos los coches de Toyota y Lexus hasta 2025.

- Ahora vienen elecciones en Europa en 2024 ¿Creen que si hay cambios de gobierno puedan cambiarse los objetivos la reducción de emisiones?

Que en las elecciones se cambie o no los líderes políticos creo que no será un gran detonante. El punto clave realmente, en mi opinión, será el año 2026. Por tanto, independientemente de los cambios de liderazgo de la Unión Europea o de los gobiernos locales, en realidad no será hasta 2026 cuando se analice la situación de la transición hacia la movilidad eléctrica.

- El eslogan de Toyota es movilidad para todos ¿Cómo se puede ofrecer movilidad para todos con los precios elevados de los coches eléctricos? ¿No se plantean bajar los precios?

En este sentido, hay muchos desafíos y oportunidades. La primera de ellas es la batería. Porque el coste de las baterías es mayor que los componentes de un vehículo de combustión actual. Por ello, la idea es que Toyota desarrolle también las baterías.

Por tanto, existe un negocio en la fabricación de baterías. Y la producción a escala es muy importante para reducir los costes. Un buen ejemplo de ello es el Toyota Prius. Cuando se lanzó tenía un coste muy alto. Sin embargo, tras producir millones de unidades los precios se han reducido. Pero sí hay que reconocer que el precio de la batería es un freno. Por tanto, hay que considerar cómo reducir el precio de la celda de la batería. Y ahí es donde surgen opciones como la batería de litio, de hierro fosfato o incluso de estado sólido.

El presidente de Toyota en Europa durante su presentación.

- ¿Y cómo conseguir popularizar la movilidad eléctrica?

Nosotros en Toyota queremos alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Y lo haremos. Lo que se discute, por tanto, no es el hecho de que lo conseguiremos, sino cómo conseguirlo; no discutimos subir a la montaña sino cómo subirla. Y ahí es donde estamos buscando soluciones. Actualmente puede que los eléctricos estén destinados a usuarios con perfiles económicos más altos. Y a ello hay que sumar la falta de infraestructura. Por lo tanto, el reto es reducir los costes para popularizar la movilidad de cero emisiones. Es nuestra responsabilidad.

- ¿Cree que en 2030 seguirán existiendo los coches híbridos?

Sí, nosotros los seguiremos proporcionando. Es cierto que, en Europa, en comparación con otras regiones, la proporción se habrá reducido. Pero se seguirán vendiendo si siguen existiendo las necesidades de los clientes. Por ejemplo, imagina África… ¿allí el coche eléctrico está extendido?

- Sí, pero hablamos principalmente de Europa, con el fin del motor de combustión en 2035.

Pero nosotros somos una empresa global. Y la oferta de Toyota en cada una de las regiones es completa y equilibrada. Y hay que tener en cuenta que hay países en África, América del Sur, Asia que están emergiendo. Después, hay otros más maduros en Europa o los Estados Unidos o China.

- Con el objetivo 55 de reducir las emisiones en 2030 de al menos el 55% es probable que los usuarios quieran seguir utilizando híbridos. Pero también es probable que los fabricantes por tener que reducir emisiones no los puedan ofrecer.

En Toyota seguiremos proporcionando todas las soluciones.

- ¿Habrá alguna fábrica de baterías en Europa de Toyota?

Para decidir la instalación de una fábrica o de una fábrica de componentes tenemos que identificar de forma clara que hay una demanda escalable. Y, si así fuera finalmente, decidiremos producir en ese lugar. Es nuestra forma básica de pensar. Por lo tanto, estamos considerando cómo hacerlo, cómo abordarlo. Y ahí también incluye la fabricación de baterías. Pero todo ello necesita una gran inversión. Por tanto, hay que ir paso a paso. Mi intención es hacerlo, pero no sé cuándo lo haremos, porque dependerá de la demanda.

- Con el BZ4x trabajaron de forma conjunta con Subaru. ¿Y con los nuevos eléctricos tienen alguna alianza?

Con el prototipo Sports Crossover Concept se ha establecido una empresa conjunta con BYD para el desarrollo de la plataforma. Hay que recordar que hace ya varios años cuando apostamos por el desarrollo de los vehículos eléctricos señalamos que para las plataformas de vehículos eléctricos hacíamos alianzas con otras compañías. De ahí que para el BZ4x fuera una alianza junto a Subaru. Y después, para los coches más deportivos se trabajaría junto a BYD. Y a ello se suman otras alianzas con otras compañías japonesas.

- ¿Qué opinión tiene sobre la futura Euro 7?

Una vez que se decida el reglamento, debemos cumplirlo. Lo que sí es cierto, que es lo que están trasladando la mayoría de los fabricantes es que el hecho de cumplir la Euro 7 supondrá que los precios de los vehículos aumenten sobre todo para los clientes. No obstante, Toyota cumplirá con la Euro 7.

- ¿Qué opina de la ofensiva china que está llegando ahora a Europa?

Los coches chinos tienen ciertos atractivos y uno de sus grandes atractivos es el precio. Y esto desde el punto de vista del cliente es bueno, porque tiene más donde elegir. Nosotros lucharemos y si los productos de nuestros competidores son mejores, nos ganarán. De eso no hay duda. Pero también conviene recordar que la base de esta lucha es que haya competencia limpia.

- ¿Cree que los combustibles sintéticos son una alternativa real?

Sí, creo que esa es una de las soluciones. Inicialmente la Comisión Europea quería poner fin al motor de combustión y con la petición de países como Alemania o Italia se ha incluido esta cláusula en la que se pueden mantener los motores con combustibles sintéticos que sean neutros en carbono. Por tanto, para popularizar esta situación es necesaria una producción a escala. En nuestro caso la estamos introduciendo en los deportes de motor. Es una de las soluciones y no sólo para los coches nuevos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan