Ruiz (JLR): "Nos va bien, el 80% de los coches que vendemos cuestan más de 80.000€"

Contundentes declaraciones de Luis Antonio Ruiz, presidente de Jaguar Land Rover en España, en su encuentro anual con la empresa. Este directivo ha señalado que lejos de los rumores de que "Jaguar Land Rover esté en quiebra, en realidad esos comentarios están muy alejados de la realidad", ha señalado.

"Es cierto que pasamos una época anterior en la que íbamos a volumen pero esa estrategia no era la buena", ha señalado. "Así que hemos hecho eficiencias de costes para no trasladar el incremento de precios a los clientes y actualmente tenemos 200.000 pedidos para entregar en los próximos meses", ha continuado.

"Por tanto, nos va bien y buena prueba de ello es que Jaguar Land Rover en España está ganando dinero, porque el 80% de los coches que vendemos, y este año cerraremos el año con unas 4.200 matriculaciones, están por encima de los 80.000 euros", ha continuado. "Esto significa, por tanto, que nuestro producto tiene sustancia suficiente para ofrecer deseo de compra", ha dicho.

Imagen de la fabricación de un coche en una planta de Jaguar Land Rover.

Lo cierto es que Jaguar Land Rover ha cambiado completamente la estrategia. En el año 2019 los coches que vendían estaban en un entorno de los 45.000 euros aproximadamente. Y todo ello con unos volúmenes de alrededor de 600.000 unidades. Pues bien para este 2023 la firma del Grupo Tata superará rozará los 80.000 euros de precio medio de venta y tendrá unos volúmenes de alrededor de 300.000 unidades. Por tanto, venden la mitad pero ganan el doble, podríamos decir.

Principales marcas dentro del grupo JLR.

Con todo ello, la compañía británica ha conseguido en lo que llevamos de ejercicio fiscal (dos trimestres) una facturación de cerca de 16.000 millones, lo que supone un 42% más que en el mismo período del año anterior. Un incremento de los ingresos que viene determinado principalmente porque el Range Rover, Range Rover Sport y Defender representan el 76% de las ventas. De esta manera, desde la compañía estiman que desde 2025 deberían poner fin a su deuda para comenzar a crecer al 10% desde 2026.

Asimismo y continuando con España, este elevado precio de venta de cada unidad ha permitido conseguir una gran rentabilidad para los concesionarios. En concreto, JLR está ofreciendo para sus distribuidores una rentabilidad del 3,9%.

Y todo ello dentro de un reposicionamiento de las marcas del grupo más orientadas hacia el lujo. Unas marcas que quedarán como Range Rover (la oferta más lujosa), Defender (el modelo más robusto), Discovery (el más versátil) y Jaguar (coches de lujo eléctricos).

Además, de todas ellas Jaguar será completamente eléctrica desde 2025 y en el resto de marcas en 2030 todos los modelos tendrán una versión eléctrica y en 2036 toda la flota será cero emisiones para conseguir en 2039 las cero emisiones netas de toda la compañía.

No obstante, en este sentido, Luis Antonio Ruiz ha señalado que en España los eléctricos "no terminan de despegar" y que la principal razón por la que está pasando esto es por el elevado precio y porque los incentivos no están bien desarrollados. Además, este directivo ha señalado que no sería descartable que los políticos de la Unión Europea "apliquen una moratoria en aquellos países que van más lentos en la electrificación".

Continuando con las novedades de aquí a 2025 de JLR, la compañía tiene previsto trabajar con tres arquitecturas. Una actual que es la conocida como MLA y que es una plataforma multitecnología que admite coches de combustión, híbridos y eléctricos. Una segunda plataforma conocida como EMA que está destinada a los eléctricos, será modular y que llegará desde 2025 para los modelos de Range, Defender y Discovery. Y una última bautizada como JMA para mediados de 2025 y que será la que incorpore Jaguar.

En este sentido, desde la compañía aseguran estar trabajando en Range Rover y Range Rover Sport eléctricos y con una autonomía de 550 km. Y también esperan presentar en 2025 un Jaguar de cuatro puertas de tipo GT en 2025. Un Jaguar que tendrá una autonomía de 700 kilómetros y que su precio arrancará en los 116.000 euros. En este sentido, según este directivo este cambio de Jaguar pasa también por desarrollar una red exclusiva con seis concesionarios en España, uno en Andorra y dos en Portugal.

Y todo ello con una estrategia de apostar por socios tecnológicos como es el caso de NVIDIA para principalmente fomentar la conducción autónoma y así poder facilitar a los clientes nuevos servicios y también facturar por ellos.

Por último, Luis Antonio Ruiz también ha querido señalar que hay 39 ingenieros distribuidos por España trabajando en el coche autónomo y que las oficinas de la compañía se trasladan a Las Tablas en Madrid.

