Thomas Schäfer (CEO de Volkswagen): "En 2026 o 2027 tendremos un coche eléctrico de 20.000 euros"

Así es Thomas Schäfer, el nuevo CEO de Volkswagen desde mediados de 2022. Aprovechando la presentación del futuro Volkswagen ID.2 que se fabricará en Barcelona; el número uno de la marca alemana contestó de forma paciente a un ‘corrillo’ formado los medios, entre ellos EL ESPAÑOL. Así fue la conversación con este directivo…

Volkswagen ha presentado un prototipo que anticipa el futuro Volkswagen ID.2 de 2025. ¿Nos puede confirmar si este coche finalmente se fabricará en Barcelona?

Sí, la versión final de este prototipo ID. 2all se fabricará en Barcelona en la misma línea que el Urban Rebel de Cupra. Y otro modelo de Volkswagen se fabricará en Landaben (Pamplona).

¿La versión definitiva de este prototipo del Volkswagen ID.2 cuando saldrá a la venta?

Para finales de 2025. El inicio de la producción es para la segunda mitad de 2025. Y las entregas dependerán del mercado. Habrá mercados que llegue en 2025 y otros al principio de 2026.

¿Cuál sería la producción de este coche en Martorell?

Las fábricas habrá que dimensionarlas. En condiciones normales serían unas 150.000 unidades, pero esta cifra se podría duplicar hasta los 300.000 coches. Así que seremos flexibles. Pero el factor decisivo será también la capacidad de producir las baterías.

¿Cuáles serán los primeros mercados?

Para Cupra, España… y para Volkswagen quizás sea Alemania… pero veremos.

¿Se puede ganar dinero con los coches eléctricos de precio más bajo?

Sí, se puede. De hecho, no podemos bajar del 6% de margen. Esto es fundamental porque no somos una ONG, sino una empresa que busca la rentabilidad. Por ello, ganar dinero con los eléctricos es clave. Y esto para que sea factible lleva su tiempo. No podemos permitirnos introducir un modelo solo por sacarlo al mercado y que luego no se pueda mantener a largo plazo.

¿Las baterías vendrán de Valencia o de Alemania?

En una fase inicial de Alemania porque Valencia no estará preparada todavía. Por ello al principio vendrán de Salzgitter. Pero después ya vendrán de Sagunto.

¿Cómo serán las baterías de la fábrica de Sagunto?

Podrán utilizar las dos tecnologías: LFP y NMC. Podrán empezar con la tecnología NMC… pero pueden hacer las dos.

¿Cómo se puede construir un coche más barato con los precios de las baterías tan altos?

Tienes que mirar el coste de la batería ahora y también en el año 2025. Por ello es clave que en el Grupo Volkswagen trabajemos en unas celdas unificadas que luego podamos escalar a todos los modelos que están por venir. Para ello, además, estamos construyendo fábricas que nos darán ventajas de costes.

Este coche es de 2025 y lo presentan ahora… ¿Por qué se necesita esperar tanto tiempo para lanzar un nuevo eléctrico?

Porque estamos trabajando en el despliegue de las fábricas como Salzgitter y también en la de Northvolt en Suecia, además de las diferentes tecnologías mencionadas: LFP y NMC.

¿El Volkswagen ID.2 es un coche para China?

Probablemente no. Este tipo de vehículos no son muy populares en China. Allí prefieren las berlinas, los SUV…

¿El nombre de producción del prototipo ID.2 podría ser el del Golf?

No, no se llamará Volkswagen Golf.

¿Este Volkswagen ID.2 se venderá en América o será principalmente un producto europeo?

Este es principalmente un vehículo europeo.

¿Volkswagen tendrá un coche eléctrico de menos de 20.000 €?

Eso sería como jugar en la Liga de Campeones.

¿Entonces Volkswagen tendrá un coche eléctrico por debajo de este precio?

Sí, vendrá como tarde entre los años 2026 y 2027. Incluso podría llegar antes porque no puedo esperar más. Para Volkswagen es casi una obligación y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacer un coche que sea asequible, que sea la entrada al vehículo eléctrico. Y esto no es algo que se pueda hacer rápidamente sin comprometer los valores de nuestra marca.

Este nuevo vehículo eléctrico del que usted habla… ¿utilizará la misma plataforma que el Volkswagen ID.2?

Probablemente no.

¿El nuevo Volkswagen de los 20.000 euros se fabricará en España?

Primero vamos a definir el concepto y luego hablaremos del lugar de producción. No obstante, España tiene un alto grado de producción, porque tiene los cuatro modelos que utilizarán esta plataforma MEB entry y la producción está repleta.

¿El coche de los 20.000 euros se construirá en Europa?

Es discutible. Creo que podemos hacerlo, pero se necesita ingenio. Estamos trabajando en ello en diferentes flujos de trabajo. Y vamos avanzando cada semana.

¿El coche de los 20.000 euros será solo una reducción de escala y de batería de este coche de 25.000 euros?

Para hacer este coche hay varias opciones. Se puede reducir el tamaño del coche y de la batería. Pero también podemos asociarnos con otras compañías. No está claro todavía. Estamos trabajando en ello.

¿Hay un departamento o un grupo que esté liderando el proyecto del coche de 20.000 euros?

Lo está haciendo la marca Volkswagen junto con Skoda.

¿Skoda lidera el proyecto entonces?

No en general. Lo hace en una región. Así que estamos trabajando en otras regiones para ver si es posible.

¿Cuándo habla de regiones.. se refiere a China o Europa?

Ninguna de las dos…

¿A India?

Por ejemplo.

¿El coche de los 20.000 euros se llamará ID.1? ¿Está ya reservado el nombre?

Lo estamos discutiendo. Pero sinceramente no sabemos todavía si este coche que estará por debajo de los 20.000 euros tendrá la denominación ID del resto de la gama de modelos.

¿Algunos de estos coches se llamará Golf?

No realmente porque los nombres icónicos están reservados para los verdaderos sucesores. No es la opción preferida hasta ahora.

¿Para el coche de los 20.000 euros.. Volkswagen se asociará con alguien para su plataforma?

Podría ser una opción. Pero para nuestras escalas creemos que deberíamos hacerlo nosotros mismos. Por ahora estamos viendo diferentes opciones. Y aún no hemos tomado la decisión.

¿China fabrica muchos coches pequeños eléctricos? ¿Cuál es el secreto? ¿Se puede replicar en Europa?

Si la pregunta es si haremos un microcoche la respuesta es no. Lo que buscamos es algo diferente, pero tiene que ser un coche; no un vehículo de entrada para desplazarse por la ciudad… este tipo de vehículos, además, tienen otro tipo de registros.

¿Cree que los microcoches se impondrán en las ciudades?

Bueno es posible que en el futuro sea más difícil conducir en las ciudades, cada vez se están implementando más carriles de bicicleta, también se puede caminar si se buscan ciudades con desplazamientos más cortos… Este es uno de los retos que tenemos para la próxima década. Pero esto no significa que sea el final de los coches. Hay que apostar por todas las opciones, también en vehículos urbanos… Pero todavía no hemos tomado la decisión clara.

¿Cómo de importante es el software en un vehículo de estas características?

Este coche basado en el ID.2 contará con la versión 6.0 del software de Volkswagen. Tendremos todos los sistemas necesarios y funciones de actualizaciones inalámbricas (over in the air).

¿Por qué es tan importante el software en un vehículo?

Dentro de un vehículo, el software de información y entretenimiento no es complicado y todo el mundo lo puedo hacer. Pero cuando entras ya en los sistemas electrónicos del vehículo todo se vuelve más complicado y hay que asegurarse de que el vehículo no puede tener errores. Y esto es lo complicado.

¿Cómo evolucionará la gama de modelos de Volkswagen?

Tendremos varios modelos, pero no vamos a hacer lo que hicimos en el pasado con una cantidad confusa de variantes. Mantendremos algunas líneas claras, como las versiones GTI…

¿Cuál es la estrategia de Volkswagen para los coches de mayor tamaño?

Por una parte tenemos la plataforma SSP que en Volkswagen se implementará con el modelo Trinity que llegará en 2028. Y también para los coches de tamaño medio estará la plataforma MEB que se actualizará a la MEB+, con mayor autonomía y más capacidad. Esta plataforma se mantendrá hasta final de la década, para que luego pudiera cambiarse a la SSP. Pero primero empezaremos con el Trinity y luego irá a otros modelos.

¿Cómo será el SUV eléctrico compacto que ha anunciado en 2026?

No será un Tiguan eléctrico. Ese coche será un SUV de tamaño más corto que el Tiguan. Estará basado en la plataforma MEB+.

¿Qué opina de la normativa Euro 7?

Se está invirtiendo mucho dinero en la electrificación. Y esta última fase del motor de combustión parece que será más costosa. Y es preferible poner el dinero en la electrificación.

¿Qué opina de las exigencias de la Euro 7 y del hecho de que los países de Alemania e Italia hayan retrasado la aprobación del fin de la venta del motor de combustión para 2035?

Desde mi punto de vista esto genera un ruido innecesario. Porque estamos hablando de invertir mucho dinero en una tecnología moribunda, que acabará en 2035. Y lo hará de todos los modos. Volkswagen ya dijo que en 2033 solo venderíamos coches eléctricos en Europa. Y en 2030, el 80% de nuestras ventas serán sólo de eléctricos. Entonces, ¿por qué hay que gastar una fortuna en una tecnología antigua que realmente no aporta beneficios? La mejor alternativa es la transición hacia el eléctrico; no hay otra forma de hacerlo.

¿Y los combustibles sintéticos? El Grupo Volkswagen apuesta por esta tecnología…

Creo que la discusión sobre los combustibles sintéticos ha sido malinterpretada. Los ‘e-fuels’ tienen un gran papel que representar en las flotas existentes. Pero no reemplazarán a los vehículos eléctricos. Es un sinsentido. Cuando miras la física que supone hacer e-combustibles… no tenemos suficiente energía tal como es. Entonces, ¿por qué desperdiciarla en combustibles sintéticos?

¿Entonces cuál es la posición de Volkswagen en relación con los combustibles sintéticos?

Es totalmente clara respecto a las ventas de vehículos nuevos. No son necesarios. Además, esta discusión nos separa de lo importante.

¿Cuándo se dejará de invertir en el motor de combustión?

Bueno, los últimos motores ya han sido introducidos en los vehículos. Esto ya está hecho. Este año en septiembre tendremos en el mercado el Passat y también el Tiguan. Y después estará el lanzamiento del T-Roc que será probablemente el último vehículo con motor de combustión. Todos estos vehículos tendrán un ciclo de vida que llegará hasta 2030 aproximadamente.

¿Cómo será el próximo Volkswagen Passat?

Se fabricará en Bratislava junto con el Superb. Nosotros en Volkswagen solo lo haremos con carrocería familiar o stationwagon. Skoda hará el Superb con ambas carrocerías: berlina y familiar. Se pondrán a la venta en Europa en 2024… dependiendo de cada país.

¿Cómo le ha afectado la guerra de Ucrania a Volkswagen? ¿Podrían haber vendido más eléctricos?

Cuando la guerra comenzó en 2022, caímos completamente porque la mayoría de los cables de los eléctricos se hacen en el área de Leópolis, en Ucrania. Por lo tanto, lo que hemos conseguido desde entonces, sobre todo en este último año, es un auténtico milagro. Esto quiere decir que el objetivo de la marca es mucho mayor que el que hemos logrado. Ahora, por tanto, tenemos la intención de elevar mucho más lo logrado.

