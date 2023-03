El Ford Bronco ya se vende en Europa: dos acabados y un precio de 86.900 euros

El coche de ensueño para muchas personas ya está a la venta en Europa, nos referimos al Ford Bronco. Este mítico todoterreno nació en EE.UU. en 1966, fruto de los resistentes vehículos militares producidos por la firma del óvalo azul y de la parte más pasional y de competición extraída del Mustang.

De esta manera, el Ford Bronco es un auténtico 4x4 que promete grandes sensaciones y que ayudó a inaugurar un segmento totalmente nuevo: el de vehículos todoterreno para la aventura. Con la primera generación consiguieron vender más de 200.000 unidades en EE.UU., mientras que con cinco generaciones (entre 1966 y 1996) se llegaron a fabricar más de un millón de ejemplares.

El Ford Bronco es actualmente el modelo más caro de la gama.

Para los europeos el Ford Bronco está disponible "en cantidades estrictamente limitadas", tal y como ha señalado la compañía americana en un comunicado. Además, solo se ofrece en las versiones Outer Banks y Badlands, las cuales integran un motor Ford EcoBoost V6 de 2,7 litros, 335 CV y 563 Nm de par. La primera tiene un precio de 86.896 euros, mientras que la segunda 91.496 euros.

Gracias a sus características técnicas le han bautizado con el apodo de "G.O.A.T." (Goes Over Any Type of Terrain), ya que presume de tener tracción a las cuatro ruedas de alto y bajo régimen con el Trail Control, así como hasta siete modos de conducción para que ningún terreno se le resista.

De naturaleza aventurera, el Ford Bronco incluye algunos elementos muy prácticos como puertas extraíbles con espacio de almacenamiento en el interior y puntos de montaje integrados para accesorios de exploración. Asimismo, cuenta con materiales y superficies de gran durabilidad que se pueden limpiar fácilmente en caso de elegir las pistas más complicadas.

El Ford Bronco tiene puertas extraíbles con espacio de almacenamiento en el interior.

"Reinventar el Bronco para hoy significaba mantener la autenticidad del original hasta en el grabado de las cabezas de los tornillos", ha dicho Paul Wraith, diseñador jefe del Ford Bronco. "En el centro de todo lo que hicimos estaba asegurar que el cliente disfrutara de una experiencia Bronco genuina y tan cómoda en el día a día como en una aventura en lo más profundo de la naturaleza".

Capacitado para cualquier terreno

En el apartado mecánico el Ford Bronco equipa un motor de 2,7 litros con doble turbocompresor e inyección directa, cuya potencia asciende a los 335 CV y 563 Nm de par. Y por si fuera poco, para el bloque de cilindros emplea hierro de grafito compacto para una mayor resistencia sin tener que incrementar el peso como las piezas de hierro de fundición tradicionales.

El Ford Bronco cuenta con siete modos de conducción.

De serie incorpora una transmisión automática de 10 velocidades para brindar una conducción suave y un par optimizado tanto en la carretera como en trayectos off-road. En la variante del Ford Bronco Outer Banks hay una caja de transferencia electrónica de dos velocidades para poder cambiar entre marchas cortas y largas con tan solo un botón.

En la versión Badlands se añade un diferencial delantero bloqueable y un sistema de desconexión de la barra estabilizadora delantera para poder tener una mejor articulación en los momentos más extremos. Además, mediante una caja de transferencia electromecánica de dos velocidades el Bronco alterna automáticamente la tracción a dos ruedas y la tracción a las cuatro ruedas en función de la situación.

Fusión de sus orígenes con la última tecnología

En sintonía con el exterior, el diseño interior atiende a soluciones funcionales y muy resistentes para hacer frente a cualquier tipo de terreno o circunstancia, como los asideros localizados tanto en el salpicadero como en la consola central para poder agarrarse en los escenarios más arduos.

El Ford Bronco se inspira en algunos elementos de su primera generación.

Por otro lado, el cuadro de mandos del Ford Bronco se inspira en el de la primera generación, con un tamaño de 8 pulgadas, mientras que el de la pantalla multimedia es de 12 pulgadas. Esta última integra el sistema de comunicación y entretenimiento SYNC 4 (el más moderno), cuyas posibles actualizaciones de software son inalámbricas.

De serie incluye interesantes funciones y elementos como Apple CarPlay y Android Auto, un sistema de sonido B&O Premium 8 con 10 altavoces (que incluye un subwoofer) y/o cámara de 360 grados con vistas de observación todoterreno que se activa automáticamente con los modos de conducción off-road.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan