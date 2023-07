Hyundai Kona: el último SUV que hemos probado y que sube de nivel para competir con el Toyota C-HR y Kia Niro

En EL ESPAÑOL hemos realizado una primera prueba del nuevo Hyundai Kona 2024. Se trata de la segunda generación de este SUV urbano, un coche que está llamado a ser un superventas. Buena prueba de ello es que desde que se lanzara en 2017, en España se han matriculado 70.000 unidades y 1,2 millones en todo el mundo. Esto significa que España es el 6% de las ventas globales del Kona, una cifra importante.

Además, desde Hyundai esperan que este nuevo Kona que ahora llega, una vez conseguida la velocidad de crucero de entregas, se sitúe entre las 13.000 y las 14.000 unidades al año. Hasta ahora, el mejor año del Kona fue en 2019 con 14.500 unidades, tal y como se puede ver a continuación. Por ello incluso, si el mercado respondiera este Kona podría romper los récords establecidos hasta ahora.

2017 | 1.700 unidades

2018 | 11.000 unidades

2019 | 14.500 unidades

2020 | 14.200 unidades

2021 | 12.300 unidades

2022 | 11.300 unidades

2023 | 13.000 unidades

En este sentido, desde Hyundai son muy optimistas con el inicio de la comercialización de este modelo puesto que ya tienen 1.500 unidades asignadas a los concesionarios y otras 1.500 en stock a la espera de entregar. Esto quiere decir que Hyundai se ha aprovisionado ya de 3.000 unidades del nuevo Kona para un lanzamiento que comienza este verano. De esta manera, Hyundai demuestra una vez más sus buenas maneras en cuanto a las estrategias comerciales, puesto que apenas quedan unidades del Kona anterior y el siguiente ya está preparado en la línea de salida y sin esperas para los clientes.

Precios del nuevo Hyundai Kona

A la hora de comparar el nuevo Hyundai Kona con la primera generación, hay que reconocer que la segunda generación de este SUV tiene unos precios más elevados que el Kona de primera generación. En concreto, desde Hyundai señalan que la diferencia entre ambas generaciones ronda los 4.000 euros. Sin embargo, también señalan que ambos coches no son comparables, ya que este Kona sube de categoría y, sobre todo, viene mucho más equipado.

En concreto, este nuevo Hyundai Kona parte de los precios de catálogo de 28.490 euros para la versión de gasolina, de 29.740 euros para la variante con hibridación ligera y de 32.040 euros para el Kona híbrido. A estos precios, no obstante, se pueden descontar algo más de 3.000 euros si el cliente acepta la campaña de promoción, financiación y entrega un coche viejo. Si no financia y no achatarra, el descuento es de poco más de 1.000 euros. Luego veremos el equipamiento que incorpora de serie y la diferencia de precio con sus rivales.

Cómo es el Hyundai Kona

El Hyundai Kona es SUV de tamaño contenido y enfoque urbano. A diferencia del anterior Hyundai Kona este modelo crece en todas sus cotas. Para empezar la plataforma que recibe este Kona es nueva. Es la misma estructura que la que incorpora el Kia Niro, por ejemplo.

Esta plataforma, por tanto, le ha permitido crecer y situarse entre los más grandes del segmento SUV-B (de hecho incluso podría dar el salto al SUV-C). En el siguiente cuadro se puede ver, por ejemplo, que lo que más crece es la longitud (que aumenta 15 centímetros) y la batalla (que se incrementa en 6 centímetros). La anchura y la altura se mantienen similares (unos 2 centímetros más). Y otro apartado que crece mucho es el maletero que pasa a tener 92 litros más, desde los 374 litros y hasta los 466 litros. En esta tabla comparamos el Kona de 2017 con el nuevo de 2024.

Longitud Anchura Altura Batalla Maletero Hyundai Kona 2017 4,20 1,80 1,56 2,60 374 Hyundai Kona 2024 4,35 1,82 1,58 2,66 466

Con esta mayor batalla y longitud lo que ha querido hacer Hyundai es que haya más diferencias con el Bayon. Ahora, por tanto, el Kona crece hacia arriba y la gama se recompone de una forma más lógica. Además, otro aspecto a tener en cuenta es que, a pesar de que el Hyundai Kona comparte elementos con el Kia Niro, no tienen las mismas dimensiones:

Longitud Anchura Altura Batalla Maletero Hyundai Kona 2024 4,35 1,82 1,58 2,66 466 Kia Niro 2022 4,42 1,82 1,57 2,72 451

En cuanto al resto de rivales, el Hyundai Kona compite contra otros SUV urbanos y medianos. El número de rivales puede ser grande, ya que al tener motores de gasolina e híbridos puede competir contra muchos de ellos. Entre los más vendidos tenemos:

Medidas del nuevo Hyundai Kona

Comenzamos ahora por er las medidas del Kona, respecto a los competidores. Una tabla que nos permite observar que el Kona es de los más grandes de los SUV-B o bien de los más pequeños de un posible SUV-C

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Seat Arona 4,14 1,78 1,55 2,56 Hyundai Bayon 4,18 1,77 1,50 2,58 Toyota Yaris Cross 4,18 1,76 1,59 2,56 Renault Captur 4,22 1,79 1,57 2,64 Peugeot 2008 4,30 1,77 1,55 2,60 Dacia Duster 4,34 1,80 1,69 2,67 Hyundai Kona 4,35 1,82 1,58 2,66 Toyota C-HR 4,36 1,83 1,56 2,64 Seat Ateca 4,38 1,84 1,61 2,63 Mazda CX-30 4,39 1,79 1,54 2,65 Nissan Qashqai 4,39 1,79 1,55 2,64 Kia XCeed 4,40 1,82 1,50 2,65 Kia Niro 4,42 1,82 1,54 2,72 Peugeot 3008 4,44 1,84 1,62 2,67 Cupra Formentor 4,45 1,83 1,51 2,68 Toyota Corolla Cross 4,46 1.82 1,62 2,64 Citroën C5 Aircross 4,50 1,84 1,65 2,73 Hyundai Tucson 4,50 1,86 1,65 2,68 Volkswagen Tiguan 4,50 1.84 1.67 2,68 Kia Sportage 4,51 1,86 1,64 2,68 Renault Arkana 4,56 1,82 1,57 2,72 Mazda CX-5 4,57 1,84 1,68 2,70 Honda CR-V 4,60 1,93 1,68 2,66 Ford Kuga 4,61 1,88 1,66 2,71

Maletero del nuevo Hyundai Kona

Continuando con el apartado de maletero, también vemos que el Hyundai Kona cuenta con una de las mejores capacidades de su categoría:

Modelo Maletero Toyota C-HR 310-388 Nissan Qashqai 377 Toyota Yaris Cross 397 Seat Arona 400 Hyundai Bayon 411 Toyota Corolla Cross 414 Renault Captur 422 Kia XCeed 426 Mazda CX-30 430 Peugeot 2008 434 Dacia Duster 445 Cupra Formentor 450 Hyundai Kona 466 Kia Niro 451 Seat Ateca 510 Mazda CX-5 510 Renault Arkana 513 Peugeot 3008 520 Volkswagen Tiguan 520 Hyundai Tucson 558 Citroën C5 Aircross 580 Kia Sportage 587 Ford Kuga 645

Motores del nuevo Hyundai Kona

En relación con los motores, el nuevo Hyundai Kona está disponible actualmente con motores de gasolina e híbridos y a finales de año con una variante 100% eléctrica con cerca de 500 kilómetros de autonomía. Las versiones de combustión e híbridas se fabrican en Corea y la versión eléctrica en República Checa.

Comenzando por los motores de gasolina está el 1.0 T-GDI de 120 CV con cambio manual de 6 velocidades y automático de 7 marchas que se caracteriza por tener la etiqueta eco al contar con hibridación ligera.

También está la variante 1.6 T-GDI de 198 CV que no cuenta con hibridación alguna y está disponible solo con el motor de 198 CV, caja de cambios automática de siete velocidades y tracción delantera y total.

Y por último, está el Hyundai Kona híbrido con el motor 1.6 GDi de 141 CV con cambio automático de seis velocidades y tracción delantera.

Equipamiento del nuevo Hyundai Kona

En relación con el equipamiento, hay tres opciones: Maxx, N Line y Tecno.

Comenzando por el Maxx incorpora de serie:

Airbag conductor y acompañante, laterales delanteros y de cortina, central delantero

ABS+ESP, control de descenso DBC, arranque en pendiente HAC

Freno de estacionamiento eléctrico

Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop & Go"

Monitorización del estado del conductor

Faros delanteros tipo LED (cruce y carretera)

Sensor de luces automáticas

Luces de conducción diurna tipo LED

Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores

Faros traseros tipo LED

Retrovisores exteriores color carrocería

Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables

Llantas de aleación de 40,6cm (16")

Kit antipinchazos

Asiento del conductor regulable en altura

Respaldo trasero abatible 40/20/40

Posavasos traseros en reposabrazos

Elevalunas eléctricos. Delanteros de un solo toque (Aut)

Luz de lectura tipo LED

Reposabrazos central delantero

Bandeja portaobjetos oculta en suelo de maletero

Volante revestido de cuero

Pomo revestido de cuero

Luz interior LED

Climatizador automático bizona con filtro de aire

Conductos inferiores de ventilación en 2ª fila de asientos

Sistema automático de desempañamiento

Pantalla multifunción del cuadro a color de 10,7cm (4,2") y pantalla de 31,2cm (12,3")

Control de crucero con mandos en el volante

Modos de conducción para cambio automático

Sistema activo de cambio involuntario de carril

Control de presión de los neumáticos TPMS

Sistema de reconocimiento de señales

Limitador de velocidad

Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA (detección de vehículos, peatones y ciclistas)

Sensor de aparcamiento delantero y trasero

Cámara de aparcamiento trasero con guías activas

Sistema activo de seguimiento de carril LFA

Sensor de lluvia

Cargador USB

Posavasos delanteros

Preinstalación completa de remolque

Equipo audio/nav/radio digital y pantalla táctil color 31.2cm (12.3")Android Auto/CarPlay/Bluelink

Llamada de emergencia (e-call)

Mandos en el volante con control de audio

Bluetooth integrado con mandos en el volante incluyendo instrucciones por voz

Llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad

Inmovilizador antirrobo

Cierre centralizado con botón en puerta conductor

Control de crucero inteligente con STOP & GO con mandos en el volante

Levas en el volante

Sistema activo de conducción en carretera HDA

El siguiente acabado N-Line suma:

Cristales tintados

Llantas de aleación de 45,7cm (18")

Asiento del conductor con ajuste lumbar

Asiento del conductor regulable en altura

Asiento del pasajero regulable en altura

Pedales deportivos de aluminio

Climatizador automático bizona con filtro de aire

Pantalla multifunción central y del cuadro de 31,25cm (12.3")

Espejo retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático

Control de crucero inteligente con STOP & GO con mandos en el volante

Modos de conducción para cambio automático

Levas en el volante

Sistema activo de detección de ángulos muertos con alerta de tráfico trasero

Sistema activo de cambio involuntario de carril

Sistema de reconocimiento de señales

Cargador inalámbrico de móvil

Llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad

El último acabado Tecno añade:

Iluminación led frontal

Llantas de 17 pulgadas

Asientos tela y cuero

Llave digital

Precios del Hyundai Kona

Continuando con los precios vamos a centrarnos sobre todo en la versión híbrida que es la que nos parece más interesante. En este sentido, tal y como hemos dicho, parte de los 32.040 euros, si bien tiene un descuento hasta los 27.696 euros. Así que lo hacemos es analizar de los modelos anteriormente citados... qué precios de catálogo tienen y qué ofertas están disponibles.

Y aquí vemos que hay modelos bastante más baratos como el Renault Captur, si bien el Kia Niro, Renault Arkana y Hyundai Kona tienen un precio similar, a la espera de la llegada del nuevo Toyota C-HR. En el caso de subir de nivel los Kia Sportage y Hyundai Tucson ya están en un escalón superior.

Al volante del Hyundai Kona

Para esta primera presentación del Hyundai Kona hemos realizado un recorrido de alrededor de 500 kilómetros con este modelo. Una primera prueba que nos ha permitido comprobar de primera mano que el Hyundai Kona ha subido de nivel.

Es un coche con un diseño mucho más atractivo, crece en todas las dimensiones y tiene un nivel de equipamiento mucho mayor. Además, su confort de marcha también ha crecido muchos enteros.

Como contrapartida, también el precio se ha elevado jugando en una liga en la que compite directamente con superventas como el Toyota C-HR. Y esto ya son palabras mayores. Entre los aspectos a mejorar podemos señalar que el consumo es algo elevado (entre 6 y 7 litros) cuando se viaja por autopista. De ahí que quede claro que donde mejor funciona un híbrido es en trayectos urbanos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan