Wayne Griffiths: "No hay discusión sobre Seat; la marca sigue... pero no ofrecerá lo mismo que Cupra"

Escuchar a Wayne Griffiths siempre es interesante por su posición como CEO de Seat y Cupra. Este directivo tiene entre sus retos más inmediatos la electrificación de Martorell, el desarrollo del pequeño eléctrico del grupo Volkswagen (que podría llamarse Raval en Cupra), la comercialización del Tavascan, el primer modelo del consorcio que se fabrica en China y la lucha por conseguir una segunda plataforma en Martorell. Reproducimos a continuación un encuentro que este directivo ha tenido con la prensa en Berlín, durante la presentación del nuevo Cupra Tavascan, un SUV eléctrico de gran tamaño que llega en el verano de 2024.

¿Qué precio tendrá el nuevo Cupra Tavascan?

Anunciaremos los precios cuando abramos el período de preventa. No queremos comunicarlos ahora porque los precios son muy volátiles en este momento. Vamos a lanzar el coche en verano del año que viene. Así que anunciaremos los precios al principio del próximo año.

¿Podría darnos una estimación de dónde se situará?

Cupra está posicionado en los segmentos entre Volkswagen y Audi. No obstante, será un precio competitivo, porque al final queremos vender 70.000 coches al año del Cupra Tavascan.

Al producir el coche en China… ¿se ha planteado el grupo vender Cupra en China?

En esta primera fase de crecimiento, nuestro enfoque es Europa. Hay que pensar que Cupra solo tiene cinco años. Ese es nuestro foco y no podemos perderlo. Por tanto, creo que es correcto que nos enfoquemos hacia el crecimiento y la relevancia en Europa.

Pero Cupra tiene ambiciones globales…

Efectivamente, esto no significa que no tengamos ambiciones globales. De hecho, hemos ido a Australia y estamos más fuertes en Latinoamérica y estamos investigando si podemos ir a Estados Unidos.

¿Y cómo se va a gestionar el tema geopolítico con China? ¿Si surgiera algún conflicto os podría afectar?

Soy optimista y veo las oportunidades, no solo los retos y los riesgos. Pienso que una colaboración internacional ayuda la situación geopolítica. Y el hecho de fabricar en una nueva fábrica en China es una buena señal para nosotros y para el grupo Volkswagen. Fabricar en China es un ‘win-win’ (todas las partes ganan).

En Martorell estamos preparándonos para lanzar el UrbanRebel y al mismo tiempo estamos haciendo coches de Seat y de diferentes otros combustibles. Por eso tener el Tavascan en 2025 para mí es un sueño hecho realidad. Y este sueño ha sido gracias a la posibilidad de fabricar en China.

¿Habrá posibilidades de que Cupra tenga un SUV entre el UrbanRebel y el Tavascan?

Para mí es interesante el segmento del Cupra Formentor, en versión eléctrica. Imagino que tendrá algún papel en nuestros planes. Pero yo no puedo decir ahora qué modelos se van a fabricar en 2030. Hay tiempo para decidir todo esto. Se está estudiando. Es cierto que estamos luchando para una segunda plataforma eléctrica. Pero ya tenemos la producción asegurada en la fábrica hasta 2030 con los coches de Seat, con los coches de Cupra y con el eléctrico pequeño. Con todo ello tenemos mucho trabajo. Pero es cierto que a partir de 2030 necesitamos una segunda plataforma de coche eléctrico para Martorell.

¿Y cuánto se toma la decisión de esta posible segunda plataforma eléctrica?

Con tiempo.

¿Y qué ocurre si no llega esa segunda plataforma?

Soy optimista y voy a luchar para conseguirla. Pero esto no se hace de un día para otro. Es importante poder mostrar que vamos a tener éxito. Y no solo hablo de las ventas de conseguir vender 5000.000 unidades. También hay que enseñar que podemos lanzar un coche eléctrico en España, en nuestras fábricas de Martorell y Landaben y de Valencia, con las baterías…

¿Él coche eléctrico entonces es un examen?

Sí lo hacemos bien es un primer paso para el futuro. Estamos mejor y más preparados. Tenemos que ser competitivos y contar con las ventajas de la energía renovable en España. Pero no solo hay que fabricar coches en España. También hay que venderlos. Y estamos en el 10% de coches electrificados. Estamos por tanto a la cola de Europa. Así que hay que ponerse las pilas.

El prototipo que habéis mostrado y que se ha bautizado como ‘DarkRebel’…. ¿Qué significa?

Es un sueño y por el momento es digital y virtual. Está claro que no tenemos un modelo físico. Pero también hemos querido abrir la posibilidad a que los usuarios y fans colaboren con el diseño de este coche. Y por ello hemos creado un configurador virtual de diseño. Y a ver qué dicen los fans y el mercado. Pero una vez más quiero señalar que Cupra es una marca que ha nacido de un sueño y tenemos que seguir para hacer estos sueños una realidad.

¿Por tanto, eso significa que este coche será una realidad?

Nosotros intentamos hacer realidad todos los sueños. No soñamos solo para soñar.

¿Cómo afectará la Euro 7 a la fábrica de Martorell?

Todo dependerá de cómo acabe la decisión sobre la Euro 7. Esperamos que el sentido común funcione y que haya un aplazamiento hasta 2027 lo que nos permitiría seguir fabricante estos coches… Nosotros vamos a cumplir las normas, pero no tiene sentido desviar nuestro enfoque ahora, y el enfoque es el coche eléctrico, y no hacer los coches 2.000 euros más caros. El sobreprecio que traería la Euro 7 sería prohibitivo e incluso en algunos de ellos sería imposible. Por lo tanto, esto tiene que ponerse en marcha en una forma de contenido y tiempo que sea razonable.

¿Ha cambiado la postura de la marca con la posibilidad de permitir el motor de combustión con los combustibles sintéticos?

No, nuestro grupo siempre ha tenido la misma posición en este asunto. Vamos a cumplir con las cero emisiones a partir de 2035 en Europa, pero no hay que ser dogmático con la forma. Puede ser, por tanto, con coches eléctricos, pero también con combustible sintético, con hidrógeno… El objetivo es lo importante, no la manera de llegar. No hay que ser tan dogmático…

¿Cómo valora el primer PERTE?

Nunca ha habido en España un proyecto de 10.000 millones de euros de inversión, es una inversión enorme. Por tanto, el primer PERTE ha sido complicado porque era nuevo. De ahí que yo creo que no haya que repetir el mismo. Hay que adaptarse a la situación actual. El mundo además ha cambiado. Por ejemplo, Estados Unidos. Por tanto, no solo es una pregunta de España, sino también de Europa. Tenemos que preguntarnos en Europa cómo ser más competitivos.

¿Qué tal fue la reunión con Feijóo de hace unos días? ¿Tiene una política más favorable que el actual Gobierno?

El actual presidente del Gobierno nos apoya mucho y el líder de la oposición también, ya que conoce la importancia tiene la industria del automóvil en España. Yo creo que independiente del partido, España es el segundo productor de coches en Europa y crea empleo para dos millones de personas. Por tanto, a esta industria hay que protegerla. Así que yo creo que si tenemos un poco más de ambición, salimos a ganar y utilizamos las energías renovables de este país, se puede salir más fuerte… Por tanto, e independientemente del partido, los políticos, tienen interés grande en el automóvil en España…

¿Y los políticos catalanes también?

Por supuesto, está aquí el consejero Roger Torrent y generamos en Cataluña alrededor de 100.000 puestos de trabajo. Así que la Generalitat nos apoya. Por lo tanto, no solo hay conservar esta industria sino luchar por tener más productos.

¿Cómo va la discusión sobre el futuro de la marca Seat?

No hay discusión sobre la marca Seat, es la prensa la que discute. Nosotros tenemos claro que la marca Seat sigue. Y ahora que, por fin, la situación de los semiconductores mejora, veremos cómo Seat recupera las ventas, porque la demanda para Seat es más alta que nunca. Tenemos la cartera de pedidos más alta que nunca. La única incógnita entonces para Seat es que se aclare la Euro 7.

¿Y veremos, entonces, algún modelo nuevo de Seat? ¿Alguna novedad pronto?

Todo el mundo está muy impaciente por conocer novedades de Seat, pero nuestro enfoque es hacer crecer a Cupra y preparar la electrificación de Martorell. Sé lo que significa Seat para España, soy muy consciente, pero mi reto es transformar esta empresa y dar un mejor futuro. Habrá novedades sobre todo en movilidad. No tiene sentido que Seat haga lo mismo que Cupra, porque son dos marcas diferentes, que son además complementarias. Seat tiene otro papel, más enfocada a los jóvenes, a la entrada en la movilidad. También puede ser la entrada en la movilidad sostenible para una nueva generación. En su día Seat también fue el primer coche de los españoles… Por lo tanto, Seat puede ser una respuesta a estos jóvenes que no solo quieren coches, buscan movilidad.

¿Cómo van las cifras de Cupra?

El año pasado vendimos 150.000 coches y en este año, por ejemplo, son el marzo se han vendido 20.000 coches. Y esto es solo el principio con el Formentor y con menos semiconductores. Y ahora llegará el UrbanRebel que es la democratización del coche eléctrico, el Cupra Tavascan, Cupra Terramar … Así que no sé quién puede tener dudas… yo desde luego no las tengo.

¿Para este año el objetivo son 200.000 unidades? ¿Cuándo habrá ‘sorpasso’ a Seat?

Para mí el volumen no es necesariamente el objetivo y no hay competencia entre Seat y Cupra. Este año están creciendo a un ritmo importante y tiene que seguir así. En facturación Cupra ya este año hará más de la mitad que Seat. Y hay que recordar que lo importante es la facturación y el beneficio, no el volumen de ventas…

¿Cómo van las pruebas que hacéis en Estados Unidos para ver si se puede introducir la marca en estos mercados?

Aún es pronto y la decisión de entrar en un mercado como Estados Unidos no se puede tomar sin prepararse. Es importante para nosotros probar no solo la marca, sino también los coches… Pero con las pruebas que hemos visto, pensamos que sí podría funcionar Cupra en Estados Unidos. Eso sí, para ir a Estados Unidos, hay que tener coches que se venden en Estados Unidos. No es cuestión de coger los coches que se venden Europa e intentar venderlos en Estados Unidos.

¿Cómo puede afectar el desembarco de las marcas chinas al mercado a Europa y a España en particular?

Estuve hace unos días en China visitando la fábrica. Era la primera vez que volvía después del Covid. Y me sorprendió mucho. Porque ya hay muchos modelos, muchas marcas que tienen un diseño atractivo… Por tanto, creo que el nivel de la competencia subirá y los chinos tienen mucho interés de exportar a Europa. Por ello tenemos que estar preparados, tal y como estamos haciendo en Seat y Cupra en la electrificación de la compañía para crear una marca 100% eléctrica en 2030. Hay una nueva generación que está buscando estas nuevas marcas, nuevas soluciones y Cupra es la única marca del Grupo Volkswagen que es realmente nueva. Así que creo que podemos competir bien con los rivales de China, de Estados Unidos y de cualquier otro país.

