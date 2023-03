Wayne Griffiths: "Cupra venderá 500.000 coches y Seat se enfocará en la movilidad de los más jóvenes"

El CEO de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha dado algunas pistas importantes de lo que será el futuro de la compañía en los próximos años, así como la evolución que tendrán las marcas Seat y Cupra dentro de la industria del automóvil.

Con motivo de la presentación de resultados de la compañía, Seat (empresa que engloba a las marcas Seat y Cupra), Wayne Griffiths ha señalado la buena marcha de la marca Cupra, el ambicioso objetivo de esta firma deportiva y los planes de la compañía en materia de fabricación de coches en España.

Y comenzando por los buenos resultados de Cupra, Wayne Griffiths ha querido poner de relevancia la importancia de esta firma deportiva en el negocio de Seat. Entre otras razones porque según este directivo en 2023 Cupra ya supondrá el 50% de la facturación del total de la compañía.

Además "el objetivo es tener unas 500.000 ventas anuales de Cupra y estamos pensando si introducir la marca en el mercado norteamericano porque hay clientes potenciales y los resultados iniciales son prometedores y positivos". Y todo ello sumado a las futuras inauguraciones de los Cupra Garage, centros donde vivir la experiencia de la marca, en ciudades como Madrid, además de Estambul y Viena que se sumarán a París o Berlín.

El presidente de Seat, Wayne Griffiths, durante la presentación de los resultados de la compañía. E.P.

Tres millones de eléctricos hasta 2030

Asimismo, Wayne Griffiths ha dejado la puerta abierta a la llegada de un nuevo coche eléctrico para Martorell: "no descarto una segunda plataforma de coche eléctrico para el final de la década", ha señalado.

Si bien esta información no es una confirmación, hay que reconocer que es importante puesto que el hecho de conseguir esta segunda plataforma de coche eléctrico supondría asegurar el futuro de Seat y Cupra en España más allá del año 2030.

No obstante, y aunque Wayne Griffiths no ha confirmado esta segunda plataforma, sí ha reconocido que no sería a corto plazo. De hecho, este directivo ha señalado que en esta década "no hay más capacidad más allá de la plataforma de coches eléctricos pequeños -small BEV-".

A lo que se refiere ese directivo es que el Grupo Volkswagen, con Seat y Cupra, están centrados en el desarrollo de los coches eléctricos de pequeño tamaño que llegarán a partir de 2025. Hablamos del pequeño coche de Cupra basado en el UrbanRebel y que Wayne Griffiths ha señalado que habría que mirar "más barrios de Barcelona" para conocer su nombre definitivo (todo apunta a que su nombre será Cupra Raval).

Junto al Cupra Raval, también se fabricará en Martorell el Volkswagen ID.2, tal y como confirmó a EL ESPAÑOL, hace unos días Thomas Schäfer. Junto a estos modelos también estará la electrificación de Landaben (Pamplona), para producir los otros modelos eléctricos pequeños de Volkswagen y Skoda, que tendrán formato SUV.

Estos serían los cuatro modelos mencionados y con la que el Grupo Volkswagen tiene cubierta una primera fase de implantación del coche eléctrico en España. Tanto es así que el propio Wayne Griffiths ha señalado que entre los años 2025 y 2030 el Grupo Volkswagen podría fabricar en España cerca de tres millones de coches eléctricos en España, entre Martorell y Landaben. Además, si bien no en esta primera fase, el Grupo Volkswagen también contaría con la planta de Portugal (Autoeuropa) para incrementar el número de eléctricos ensamblados en la península.

Sería por tanto al final de esta década cuando habría que fabricar algún eléctrico más, ya que coincide, sobre el año 2027 o incluso 2028, con el final de la vida comercial del Seat León, Cupra León y Cupra Formentor. Es en la línea donde se producen estos modelos en Martorell la que tendría que ensamblar un posible nuevo eléctrico con otra plataforma. Ahí, por tanto, es donde podría entrar en juego la mencionada segunda plataforma de coche eléctrico para la fábrica.

Todos estos nuevos modelos, así como la llegada de las nuevas fábricas, supondrán un total de 10.000 millones de euros de inversión "para transformar España en un 'hub' europeo del vehículo eléctrico". De esa cantidad, 3.000 millones de euros se destinarán a acelerar la fabricación de pequeños vehículos eléctricos en la planta de Martorell, ha añadido el directivo.

Futuro de Seat

Preguntado, en este sentido, por el futuro de Seat, Griffiths ha querido dejar claro que la apuesta del grupo es dotar a Cupra de la electrificación y apostar con Seat por la combustión. Además, en este sentido, Griffiths ha dicho que Seat también tiene que transformarse al igual que todas las empresas.

Por ello uno de los objetivos del grupo sería ampliar el proyecto de micromovilidad con Seat para que esta marca se convierta en la firma de referencia en materia de "movilidad eléctrica para entornos urbanos y para los clientes más jóvenes". No obstante, preguntado por si Seat se convertirá en una marca de micromovilidad, Griffiths ha señalado que las decisiones acerca de la micromovilidad "se tomarán más adelante, no hace falta tomarlas ahora", ha dicho.

En este sentido, si bien Griffiths no ha hecho referencia, en los despachos de Seat llevan tiempo analizando la posibilidad de incluir en su gama un microcoche de pequeño tamaño y sistema de propulsión eléctrico, similar al S04 de Silence, que ofrece 150 kilómetros de autonomía.

Incertidumbres por la Euro 7

Una de las razones por las que Wayne Griffiths ha señalado que todavía no han tomado decisiones se debe al gran número de incertidumbres que nos rodean en la actualidad. Sobre todo cuando hay debates actuales como el de la Comisión Europea con la Euro 7. En este sentido, Wayne Griffiths ha señalado que "la Euro 7 actual no es realista porque afecta a muchos coches pequeños y por ello pedimos que se aplace", ha señalado.

No obstante, y a pesar de las incertidumbres Wayne Griffiths ha afirmado que la intención de la compañía es la "de mantener el empleo y no reducir la plantilla". En este sentido, además, Wayne Griffiths ha señalado que hay un proyecto de economía circular y también la empresa podría sumar a su cartera de activos un taller de ensamblaje de las celdas de las baterías que lleguen desde Sagunto desde 2025.

Equipo de dirección de Seat.

Vuelta a los beneficios

En cuanto a los resultados, Seat volvió a los beneficios en 2022. En concreto, la compañía cerró el año en positivo con 68 millones de beneficios, lo que supone un incremento de 324 millones respecto el año anterior, cuando obtuvo unas pérdidas de hasta 256 millones debido a la crisis de semiconductores.

Esta compañía ha alcanzado un volumen de negocio de 10.500 millones, con un crecimiento del 14%, alcanzando la segunda cifra más alta de su historia, por detrás de los 11.157 millones de 2019.

Seat consiguió un crecimiento del beneficio operativo de 550 millones de euros, llegando a los 179 millones -antes de los 293 millones de los costes extraordinarios de reestructuración-, lo que representa una mejora del margen operativo de 5,7 puntos porcentuales, pasando de un 4% negativo a un 1,7% positivo. Por último, la producción global de Seat en 2022 todavía estuvo marcada por la crisis de semiconductores, manteniéndose en un nivel similar al de 2021, con cerca de 480.000 coches fabricados.

El vicepresidente ejecutivo de Finanzas e IT, David Powels ha señalado que el volumen total de coches vendidos fue un 4% inferior al de 2021 debido a la escasez de chips, pero ha resaltado el incremento del 14% de la facturación respecto al año anterior, así como una subida de los ingresos por vehículo del 18%.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan