Elena Bernárdez (Endesa X Way): "El uso de la recarga pública es muy bajo, los usuarios cargan en casa"

Elena Bernárdez es una de las mujeres que mejor conoce la movilidad sostenible en España. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma y con varios posgrados por el Esade y el Iese; esta directiva llega cerca de tres décadas trabajando para Endesa, la mitad de este tiempo, vinculada al coche eléctrico y la movilidad sin emisiones.

Fue nombrada en 2010 directora del vehículo eléctrico; en 2017, directora de movilidad eléctrica y desde 2022 es la directora de Endesa X Way, la nueva línea de negocios de Endesa dedicada exclusivamente a la movilidad eléctrica. Para conocer cómo está yendo la evolución del coche eléctrico en España hablamos en exclusiva con esta directiva. Así ha sido nuestra conversación…

¿Cuántos puntos de recarga públicos tiene Endesa X Way en la actualidad?

Ahora mismo estamos entre 4.200 y 4.300 puntos instalados. Respecto a los operativos, son el 80%, en torno a 3.400 puntos de recarga.

¿Y por qué hay 800 puntos de recarga que están instalados y no están todavía operativos?

Porque en España el proceso es complejo. Desde que se inicia la instalación y hasta que se pone en funcionamiento, de media, pasan entre nueve meses y un año y medio. Esta espera supone una imagen muy mala. Una imagen muy mala no solo de nuestra marca, sino de la movilidad eléctrica. Los clientes cuando ven un punto de recarga se registran en la app. Y, sin embargo, luego pasan los días… y ven que el punto no está activo y causa una sensación negativa sembrando dudas a la hora de comprar un coche eléctrico.

Elena Bernárdez, directora general de Endesa X Way, en el III Observatorio de la Movilidad de El Español Jesús Umbría

¿Dónde está el freno realmente? ¿En la administración?

Esto no va de echar la culpa unos a otros, sino de ver cada uno qué puede hacer de otra manera para mejorar. Y aquí hay muchos factores por los cuales la movilidad eléctrica no se está desarrollando como debiera. El primero de ellos son los vehículos eléctricos, que son caros. Sobre todo, cuando los comparamos con el precio medio de los vehículos que se venden en España y con la capacidad de poder adquisitivo de los españoles. Tenemos un parque de vehículos envejecido y, además, la mayoría de este parque es de gama media. Por lo tanto, si queremos hacer accesible la movilidad eléctrica, también tenemos que ir a este segmento.

Imagen de una estación de carga de Endesa X Way.

Estamos de acuerdo en que los coches eléctricos son caros… Pero, ¿qué más impide la evolución de la movilidad eléctrica? ¿Qué parte de responsabilidad tienen las compañías eléctricas?

A mí me encantaría poner más puntos de recarga e ir más rápido. Pero esto no ocurre principalmente por tres motivos. El primero es que todo el proceso de solicitud de hacer la instalación de un punto de recarga es complejo. Muchas veces se rechazan instalaciones por presentarlas mal por quien debe hacerlo. Nosotros, con más de 4.000 puntos instalados, tenemos ya una dilatada experiencia.

El segundo aspecto es la falta de suelo público. En Endesa X Way no tenemos suelo público a diferencia de otros operadores. Por ello llegamos a acuerdos con dueños de suelo que están interesados en poner infraestructura de recarga. Y así lo hacen la mayoría de los operadores, lo que a su vez provoca una gran burbuja, con poca oferta y mucha demanda. Proponemos que la Administración ponga suelo a disposición de los operadores que quieren invertir de manera razonable que no alimente la burbuja sobre el mismo.

Y después, está la parte de permisos. Sobre todo, en los tiempos de respuesta. Y aquí entra la complejidad burocrática de este país.

Elena Bernárdez

¿Entonces se está evolucionando? ¿Se mejora o no se mejora?

Respecto a varios años antes claro que estamos mejor. La administración no es ajena a los problemas que hemos ido poniendo encima de la mesa. Pero el problema que vemos desde Endesa X Way es que hay tantas administraciones de diferentes ámbitos que intervienen en el proceso…

¿Dónde está el embudo: dirección general de carreteras, Industria, ayuntamientos…?

Los ayuntamientos son fundamentales. A finales de 2021 se aprobó que la declaración responsable fuera válida para las operadoras… pero no para las empresas distribuidoras.

¿Nos puede poner un ejemplo? ¿Cómo es el proceso donde el embudo viene del Ayuntamiento?

Imagina que una empresa quiere poner un punto de recarga. Y ya tiene un acuerdo con el dueño del suelo. Entonces, solicita a la empresa distribuidora el punto de conexión para conocer las condiciones técnico-económicas. Una vez que ésta dice si es viable y cuánto cuesta realizar la instalación, se realiza el pago a la empresa distribuidora.

Y ahí comienza la obra de instalación del punto de carga, con la declaración responsable.

Cuando termina la obra, le comunico a la empresa distribuidora que ya está finalizada. Y a partir de ahí la distribuidora empieza con sus obras.

Pero aquí ya no hay una declaración responsable, sino que tiene que ir la empresa distribuidora al ayuntamiento a conseguir la licencia de obra.

Por lo tanto, todo lo rápido que podemos ir nosotros (los operadores de infraestructura de recarga), se paraliza en la parte de la empresa distribuidora. Y esto hace que los operadores estamos yendo más rápidos que las empresas distribuidoras.

Puntos de recarga de Endesa X Way.

¿Y con el resto de las administraciones?

Pues todo depende de si el punto de carga pasa porque otra administración esté sujeta a dar su opinión/aprobación. Otro ejemplo, una estación de servicio con un afluente de un río cercano. Pues aquí tiene que dar su opinión la cuenca hidrográfica correspondiente… Y son otros tantos meses.

Y junto a las cuencas hidrográficas, están los parques naturales, patrimonio histórico… Por tanto, tenemos primero que solicitar las condiciones a las empresas distribuidoras, después al ayuntamiento, a cualquier otra administración específica, a lo que además, si es el caso, habría que sumar Carreteras…

Es muy complejo sin duda…

Y esto es con baja tensión. Si hablamos de media tensión, aquí interviene más la comunidad autónoma. Como es una instalación más compleja, lo tienen que aprobar las direcciones generales de Industria de las comunidades autónomas.

Y después están las carreteras, que cuando afecta a algún organismo y la carretera es comarcal habría que ir a la comunidad autónoma y si es nacional habría que ir al Ministerio de Transporte.

¿Con todo esto, cuál sería la solución? ¿Una ventanilla única?

Pues no sé si la solución sería una ventanilla única porque me parece ciencia ficción. Quizás unos plazos de respuesta vinculantes para la administración pública. Unos plazos que sean más cortos. O un silencio administrativo que sea positivo.

¿Y la administración os escucha? ¿Os reunís con ellos y les decís los problemas que hay?

Nos escuchan directamente y por medio de las asociaciones. Pero nosotros sí estamos transmitiendo los problemas que vemos. Pero no sabemos si las soluciones que damos son viables para la administración por su complejidad.

Ahora tendríamos en España un parque de unos 100.000 coches eléctricos y alrededor de 20.000 puntos… ¿Son suficientes?

Es cierto que la gente quiere tener más puntos por el riesgo a quedarse sin autonomía. Según nuestras encuestas, el 70% de la gente que se ha comprado un coche eléctrico tiene un punto de recarga en casa.

Esto hace que no se esté utilizando los puntos de recarga que tenemos actualmente. La infraestructura se utiliza poco, el porcentaje de uso de los puntos de carga de los operadores es muy bajo. Por tanto, lo que está sucediendo es que quien tiene un coche eléctrico recarga principalmente en casa.

Según la Unión Europea habría que tener un punto de carga por cada 10 vehículos 100% eléctricos. Pero en países como Alemania hay 25 vehículos eléctricos por cada punto de recarga y todo está funcionando bien.

Por lo tanto, lo que quiero decir es que depende de muchas cosas y entre ellas la extensión del país (España es de los más grandes de Europa y estamos concentrados en las ciudades). Por lo tanto, cada país tiene una estructura diferente. Además, en España solemos vivir en pisos y con suerte que hay algunos garajes…

Entonces… esto significa que no estamos tan lejos…

Efectivamente, no estamos tan lejos.

Lo preocupante es que no se estén utilizando los puntos porque eso hará que difícilmente sean rentables…

Nosotros en 2016 ya instalamos puntos de carga. Y aprobar aquellas inversiones fue casi imposible porque no había rentabilidad. Pero lo hicimos para aprender.

Después en 2018 se decidió (en Enel y en Endesa) ser un facilitador del mercado e invertir para electrificar el transporte con Endesa X Way, romper ese círculo vicioso de que no había coches, porque no había recarga y viceversa, y hoy seguimos aquí, con un compromiso si cabe aún más firme.

Por ello cuando nos dicen que no ponemos voluntad… te aseguro que hay un equipo enorme dentro de Endesa X Way que trabaja para ello y se ha invertido mucho dinero.

Hay más capacidad inversora en Endesa X Way y queremos incluso ir más rápido de lo que podemos, por eso necesitamos que se agilicen todos los procesos.

