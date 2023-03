¿Cuántas gigafactorías como Sagunto se necesitan en España para fabricar coches eléctricos?

Esta semana hemos conocido que el Grupo Volkswagen, por medio de su compañía de fabricación de baterías PowerCo, instalaba la primera piedra de la que será la primera gran gigafactoría de España.

Esta gigafactoría que iniciará su actividad en 2026 tiene estimada una capacidad de producción de 40 GWh por año (está previsto que esta capacidad pueda crecer hasta los 60 GWh). Por ello nos hemos preguntado. ¿Cuántos coches eléctricos se podrían fabricar con esta capacidad? ¿Cuántas gigafactorías como Sagunto se necesitan en España?

Si bien estas preguntas todavía no tienen una respuesta exacta, desde EL ESPAÑOL sí podemos hacer algunos cálculos que permitan arrojar algo de luz en este sentido. Por ejemplo, uno de los motivos por los que el Grupo Volkswagen con PowerCo ha decidió que sea Sagunto el lugar de la fábrica de baterías es porque está cerca de los centros de producción del grupo en España.

Hablamos en concreto de la fábrica de Martorell (Barcelona) y de Landaben (Navarra). Estas fábricas son las elegidas para fabricar los primeros coches eléctricos del Grupo Volkswagen en 2025 y 2026. La primera de ellas Martorell (Barcelona) fabricaría el Volkswagen ID.2 y el Cupra UrbanRebel (Seat ha reservado el nombre de Raval). Y, por su parte, Landaben (Navarra) fabricaría las versiones SUV, es decir, el Volkswagen ID.2X y el Skoda eléctrico (del que todavía desconocemos el nombre).

Serían, por tanto, unos cuatro modelos iniciales 100% eléctricos, todos ellos del segmento B y con enfoques diferentes: uno más de tipo turismo con carrocería convencional y otro de tipo SUV urbano.

Según Thomas Schäfer, en una entrevista en la que ha participado EL ESPAÑOL, en España se producirán hasta 300.000 vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen entre las dos fábricas y desde 2026. Schäfer se refiere en este sentido a las dos líneas aseguradas, una en Martorell -la número 3- y otra en Landaben que fabricarán este tipo de vehículos.

Unos modelos, no obstante, que no podrán contar con las baterías de Valencia, porque la gigafactoría de Valencia inicialmente no llegará a tiempo para su fabricación. De ahí que estos coches inicialmente traigan las baterías de Alemania (Saltgitter). Sería después en una segunda fase cuando se incluirían las baterías de Valencia.

Anticipo del futuro Cupra eléctrico que se fabricará en Barcelona.

Para 800.000 coches

¿Cuántos coches podrían ser fabricados con las baterías de Sagunto? Esta es una de las grandes preguntas. Inicialmente el grupo Volkswagen hablaba de una capacidad de producción de Sagunto de 40 GWh. Esto si lo llevamos a kWh, que es la medida de capacidad de las baterías, supondría una cifra de 40 millones de kWh. Y si tenemos en cuenta que estas baterías de coches pequeños suelen rondar los 50 kWh estaríamos hablando de una capacidad de producción de baterías para unos 800.000 coches.

Si para entonces, tal y como ha reconocido Schäfer en España se estarían fabricando unos 300.000 coches eléctricos, podemos señalar que el medio millón de baterías restante tendría que viajar hacia otros centros de producción (es más que probable que lo que viajen sean las celdas para luego montarse en talleres de baterías).

Además, el Grupo Volkswagen ya habla de ampliar la capacidad de Sagunto hasta los 60 GWh de capacidad, que supondría las baterías para más de un millón de coches eléctricos.

Y aquí la clave sería, por tanto, conocer si finalmente el Grupo Volkswagen adjudicará un segundo modelo eléctrico a la fábrica de Martorell, ya que cuenta con tres líneas de producción. Actualmente el Grupo Volkswagen tiene capacidad de fabricación en España de entre 800.000 y 900.000 coches. Por tanto, solo con Sagunto se podría abastecer a todos los coches del grupo en España y seguirían sobrando unas 300.000 baterías que irían hacia las fábricas de otros países.

Recreación de la futura gigafactoría de Sagunto.

¿Y el resto de fabricantes?

Aquí tenemos otras cuestiones. Siguiendo con fábricas importantes, estaría la de Almussafes de Ford. Sin embargo, Ford ha decidido que en Valencia se fabrique un coche eléctrico con una plataforma de tamaño grande.

Esto quiere decir, por tanto, que la plataforma del coche de Valencia no será la plataforma MEB del Grupo Volkswagen. Este Ford con la plataforma MEB del Grupo Volkswagen sí podría llevar las baterías del fabricante alemán. Si bien el coche de Valencia, debería recurrir a otras baterías, aunque todo esto está por confirmar.

Quién sí tiene una enorme capacidad productiva en España es el Grupo Stellantis, con más de un millón de coches de producción máxima en nuestro país. En este sentido, el Grupo Stellantis todavía no ha informado de su decisión de asignar la plataforma de coches eléctricos de pequeño tamaño (STLA Small) a las fábricas españolas.

Es cierto que Vigo está peleando por ello y también Figueruelas, en Zaragoza. Pero es más que probable que para que esto ocurra se tiene que plantear el PERTE VEC 2, Stellantis tiene que confirmar que participa y el Gobierno tiene que asignar recursos a este grupo.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, y el presidente francés, Emmanuel Macron presidente de Francia, en el Salón de París de 2022.

Si finalmente Stellantis asigna la ‘STLA Small’ a España, podríamos estar hablando de una capacidad de producción de coches eléctricos de entre 300.000 y 400.000 coches. Por lo tanto, con estas cifras ya estaríamos en la necesidad de contar con al menos 20 GWh de producción de baterías.

Aquí, sin embargo, Stellantis ya ha señalado que por el momento construirá tres gigafactorías en Europa, sin embargo, ninguna de ellas en España, por ahora. Estas tres gigafactorías serían en Francia, Alemania e Italia, con una capacidad de 120 GWh en 2030.

Teniendo en cuenta que Stellantis vende alrededor de 6 millones de coches en el mundo y estimando que alrededor del 80% podrían ser eléctricos en 2030, estaríamos hablando que necesita 300 GWh de capacidad, de los que la mitad aproximadamente se necesitarían en Europa (como hemos dicho se han anunciado tres gigafactorías con 120 GWh). Aquí, por tanto, la decisión que tendría que tener el grupo es si ampliar la capacidad de producción de estas tres gigafactorías o por el contrario crear alguna otra nueva. Y aquí es donde España podría estar bien situada.

De dos a tres gigafactorías en España

Por todo ello y si tenemos en cuenta estos cálculos, España cuenta con una capacidad de producción de entre dos y tres millones de coches. Suponiendo que algún momento todos estos deberán ser eléctricos, España necesitaría recibir entre 100 GWh y 150 GWh aproximadamente.

Esto significa que si Volkswagen ha anunciado entre 40 y 60, todavía nos faltarían una o incluso dos gigafactorías más para atender la producción en España. ¿Se cumplirán estas previsiones? El tiempo lo dirá…

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan