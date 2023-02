Béatrice Foucher, CEO de DS (Stellantis): "Desde 2028 solo venderemos coches eléctricos"

DS aumentó las ventas en Europa en 2022 un 15% según datos de ACEA. Si bien el volumen de esta marca premium de Stellantis todavía es contenido, 46.000 coches en Europa el año pasado, el crecimiento es mayor que en otras firmas premium más consolidadas.

Para conocer el porqué de estos resultados y profundizar en el calendario de electrificación (solo lanzarán eléctricos en 2024 y solo los venderán en 2028) entrevistamos a Béatrice Foucher, CEO de DS. Así ha sido nuestra conversación.

¿Cómo le ha ido a DS el año 2022?

El pasado año 2022 a DS le ha ido muy bien. Hemos tenido un crecimiento en cuota de mercado premium. Así que DS está creciendo. En concreto, lo hace a un ritmo del 20% y esto es muy significativo, porque el mercado premium es estable. También hemos crecido en otros muchos países como por ejemplo Turquía, Argentina, Chile, Egipto, Japón… La única excepción ha sido Corea, porque cambiamos de importador a empresa nacional de ventas. A ello hay que sumar que estamos manteniendo la rentabilidad por unidad y que estamos incrementando la cuota de vehículos electrificados. Tenemos un 45%, pero el mes pasado incluso hicimos un 60%.

DS durante su presencia en el Salón de Bruselas.

¿Cuál es el principal objetivo de DS a partir de ahora?

El de aumentar la cuota de mercado. No me preocupa el volumen. Porque ante cualquier crisis nunca crecemos en términos de volumen. Por ello estamos más preocupados en aumentar el conocimiento de la marca y de cada modelo, queremos crear un gran atractivo y así poder conseguir más clientes.

¿Pero DS sigue siendo una marca pequeña… a qué se debe?

Dentro de la compañía hemos hecho encuestas. Y la razón por la que posibles clientes no compran DS es porque no conocen la marca. Por ello tenemos que aumentar el conocimiento de marca. Y en esto es en lo que estamos trabajando. Y estamos mejorando… pero se necesita tiempo.

¿Cómo espera que evolucione 2023? ¿Aumentará menos el precio de los coches?

En 2022 tuvimos un gran incremento de los precios de las materias primas. Y esto nos llevó a elevar el precio de los coches. Y todo ello ha generado mayor inflación. Esperamos ahora por tanto ir descendiendo la inflación con un coste del material más estable o incluso en descenso. De conseguirlo mantendremos los precios estables. Es nuestra ambición. Ahora mismo estamos en el punto más alto de los precios en el automóvil tanto en Europa como en Estados Unidos. Y nuestra preocupación es encontrar la forma de vender coches a los usuarios. Y no hablo solo de marcas premium, sino de todas las marcas.

Beatrice Foucher, CEO de DS, junto a Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

¿Cómo ha evolucionado la marca en diseño, nombres de los modelos e imagen?

Lo que estamos haciendo es alinear el diseño de los últimos modelos. Por ejemplo, en la actualización del DS 3. Además, como queremos que se conozca más la marca hemos añadido DS Automobiles a la parte trasera de nuestros coches. Y también hemos quitado el sobrenombre de Crossback al DS 3 porque pensamos que no es necesario que tenga ‘subtítulos’.

¿Qué lanzamientos tendrá DS en los próximos años?

El próximo coche eléctrico que lanzaremos será el DS 4. Y luego vendrán nuevos coches tanto en 2024 como en 2025. Es obvio que me gustaría tener más eléctricos. Pero también hay que reconocer que el híbrido enchufable es una buena tecnología de transición entre los coches de combustión y los eléctricos. Es una transición tranquila y real.

Sin embargo, la tecnología híbrida enchufable parece estancada ya que son muchos los usuarios que dan el salto directo al eléctrico puro…

Sí, es cierto que de aquí a unos años pueden perder atractivo. Sabemos que disminuirán, pero tampoco tenemos certeza de cuándo ocurrirá. Hay muchos clientes que todavía no están listos para dar el salto al eléctrico. Por ello podemos decir que estamos en un período intermedio. Los híbridos enchufables pueden ser una solución para aquellos usuarios que buscan la última tecnología, pero no quieren estar preocupados por la autonomía o la infraestructura de recarga. Por ejemplo, en infraestructura de recarga, España todavía no está tan preparada. Cuánto más se viaje al sur de Europa más difícil es convencer a los usuarios para que den el salto al eléctrico. No obstante, DS lanzará modelos eléctricos en 2024, en 2025 y en 2026.

DS ha anunciado que solo lanzaré eléctricos desde 2024.

El Opel Astra eléctrico llega antes que el DS 4 eléctrico… ¿Seguirá siendo DS la marca que primero recibirá las innovaciones tecnológicas del Grupo Stellantis? Por ejemplo… ¿las nuevas plataformas STLA?

Es un debate interesante. Nosotros lanzaremos el DS 4 eléctrico a mediados de 2024. Y sí es cierto que Opel con el Astra eléctrico lo lanzará antes. Y se nos puede acusar de que llegamos tarde respecto a otras marcas del grupo. Pero no es comparable porque tenemos diferentes trenes motrices y diferentes baterías. Hay que tener en cuenta que DS tiene que cumplir con las expectativas premium…

Beatrice Foucher, CEO de DS, junto a Tavares (CEO de Stellantis) y Emmanuel Macron.

¿Y respecto a las plataformas STLA?

El futuro eléctrico de DS con la plataforma STLA medium llegará entre finales de 2024 y principios de 2025. La producción está pensada para el 2024, si bien la llegada a los concesionarios será en 2025. Junto con la nueva plataforma también habrá un nuevo sistema de baterías.

¿Y esta plataforma SLTA Medium solo tendrá versiones eléctricas? Sí, la plataforma STLA médium está desarrollada para tener solo versiones eléctricas.

¿Cuándo dejará DS de vender coches de combustión?

Los coches que lancemos desde 2024 serán eléctricos. Pero claro también mantendremos a la venta las versiones híbridas ligeras, enchufables y de combustión de los coches que hayamos lanzado antes. Desde 2026, todos los modelos de la gama tendrán una versión eléctrica. Y por último, DS solo venderá coches eléctricos en 2028.

Es el mismo año en el que Opel, otra maca del grupo, también solo venderá eléctricos…

Sí pero DS es la marca del grupo que tiene un mayor nivel de electrificación. Actualmente un 60% de los pedidos actuales son de coches electrificados. Estamos mejor que el mercado premium.

¿Los coches se convertirán en un lujo en un futuro con el incremento de precio? ¿No se reducirá la movilidad personal?

Espero sinceramente que aumente la movilidad, es el objetivo que tenemos, en dar con una solución para que las personas puedan continuar con su movilidad. Es el gran desafío que tenemos todos: dar a esas personas el mejor vehículo u objeto que se adapte a sus necesidades. Respecto a la electrificación espero que disminuya su precio y que entre todos encontremos una solución.

