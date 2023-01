Linda Jackson: "España es el segundo mercado más importante para Peugeot"

Linda Jackson (Coventry / Inglaterra, 1959) lleva dos años como directora general de la marca Peugeot, reportando directamente al presidente del Grupo Stellantis, Carlos Tavares. Previamente también había dirigido Citroën, así como las filiales de Francia, Reino Unido e Irlanda de la marca francesa. Con motivo del Salón de Bruselas, donde Peugeot ha presentado el Peugeot 408, entrevistamos en exclusiva a esta directiva. Así ha sido nuestra conversación…

¿Qué balance hace del año 2022? ¿Está satisfecha con el resultado conseguido?

El año 2022 ha sido difícil, también para el automóvil. Hemos vivido la falta de semiconductores y los problemas de logística. Por tanto, hay que ser muy ágil y actuar día a día. También, por supuesto, nos afecta la guerra de Ucrania, que ha impactado en algunos proveedores. Y no podemos dejar de lado la inflación. Pero… a pesar de ello, Peugeot ha tenido un rendimiento en ventas razonable.

¿Se está resolviendo la situación de los chips?

La situación de los semiconductores está mejorando poco a poco pero todavía no se ha resuelto. Lo que hacemos es monitorizar cada día, cada fábrica y cada modelo. Es clave la agilidad. Pero no sé exactamente cuándo mejorará por completo. De hecho, para ser honestos no creo que nadie lo sepa. Lo único que sabemos es que tenemos que entregar tantos coches como podamos.

¿Es esta la nueva normalidad de la que tanto se habla? ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto?

Llevo en este negocio del automóvil mucho tiempo y he pasado por crisis financieras, crisis de combustible, ahora crisis pandémicas y de semiconductores. Y la conclusión es que siempre habrá algo. Por lo tanto, hay que ser muy ágil.

¿Cómo está Peugeot y Stellantis respondiendo a la situación actual?

Buscamos ser más dueños de la cadena de suministro. También vamos a construir cinco nuevas gigafactorías que nos ayudarán con el suministro de baterías. Y estamos analizando la cadena de suministro en términos de litio o cobalto.

Linda Jackson mantuvo una charla en exclusiva con EL ESPAÑOL en Bruselas.

¿Qué hitos destacaría de Peugeot en el mercado?

Por ejemplo, que el Peugeot 208 es el número uno en ventas en Europa y también el avance en electrificación. Para 2023 todos nuestros vehículos estarán completamente electrificados: todos los modelos tendrán una versión híbrida, enchufable o eléctrica pura. Y también tenemos que recordar que Peugeot ha anunciado que, en 2030, será totalmente eléctrica en Europa. Podemos decir que Peugeot está en una posición buena y estable.

¿Qué coches eléctricos tendrá Peugeot?

En los próximos dos años Peugeot lanzará cinco nuevos modelos eléctricos puros. Esto significa, por tanto, que en 2025 todos nuestros modelos contarán con una versión 100% eléctrica.

Peugeot siempre habla de ser el número uno. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, hay gran distancia con Volkswagen… La pregunta es, ¿realmente cree que Peugeot puede ser el primero en el mercado en Europa?

Lo que decimos es que tenemos la ambición. Cuando sales a jugar no dices que vas a quedar tercero o cuarto, sales diciendo que vas a ganar. Tenemos una de las mejores gamas de modelos, tenemos la tecnología... Entonces, ¿por qué no aspirar a estar en el podio? En Francia somos líderes… Y en España podemos ser el número uno o dos del mercado. España es el segundo mercado en importancia para Peugeot. Además, donde me gustaría realmente liderar el mercado es en la electrificación, ya que Peugeot ha confirmado que en 2030 será 100% eléctrica.

Prototipo Peugeot Inception.

En España llevamos ya varios años con unas ventas muy bajas… ¿Hasta qué punto es preocupante esta situación?

Es cierto que a medida que avanzamos nos movemos hacia una recesión y que la demanda está bajando en Europa. Pero nosotros tenemos que mantenernos fiel a lo que es Peugeot. No podemos convertirnos en algo que no es Peugeot. Por ello lo que tenemos que hacer es buscar formas diferentes para que nuestros coches sean más accesibles. Y en ello estamos. Estamos buscando fórmulas en Francia para que por una cantidad fija al mes de unos 150 euros se pueda utilizar un coche como un Peugeot e208 con un kilometraje limitado de 500 kilómetros. Y si superas los 500 kilómetros pagas más. Es una forma de hacer un vehículo eléctrico accesible. Son ideas interesantes para el consumidor en lugar de tener una cantidad fija por la venta.

¿Qué supone el prototipo Inception desvelado hace unos días en Las Vegas?

Supone el camino hacia dónde irá Peugeot en tecnología. Un ejemplo, es el volante. En el prototipo, el volante era cuadrado, así que ya no es un volante de toda la vida.

¿Por qué es necesario hacer este tipo de innovaciones?

Somos ‘mainstream’, es decir, una corriente principal en la que los clientes buscan un buen diseño. Pero también buscan experiencia de conducción, conectividad, tecnología…

El prototipo Incepcion, que anticipa el futuro de Peugeot es una berlina de más de cinco metros… ¿Fabricarán ese coche?

La razón por la que elegimos un coche de 5,2 metros y carrocería sedán es porque queríamos el mejor coche para mostrar las tecnologías. Queríamos mostrar todas las tecnologías que tenemos: plataforma STLA, dirección por cable, hiperpantalla… Por ello, decimos este tipo de carrocerías ya que es más adecuada para mostrar estos avances. Pero no vamos a producir un coche de 5,2 metros de largo.

Prototipo Peugeot Inception.

Este prototipo tiene un volante de tipo ‘yoke’… ¿lo veremos en algún Peugeot?

Dijimos que para 2026 queríamos ofrecer una nueva generación del puesto de conducción. Hay que tener en cuenta que el actual i-cockpit se desarrolló hace ya 10 años. Y queríamos ofrecer una evolución sobre el i-cockpit. Así que pensamos en este volante, en una dirección por cable con conexión electrónica… Lo estamos probando ahora con clientes y es increíble ver cómo la gente se adapta, así que estará en nuestros coches a partir de 2026.

¿Y el hecho de que el prototipo no haya sido un SUV no significa que los SUV estén en descenso?

También podríamos haber elegido un SUV para hacer este prototipo. Los SUV siguen siendo muy populares entre la gente, a los usuarios les gusta la posición de conducción más alta. Pero también hay que reconocer que todos estamos buscando formas para que sean más aerodinámicos, que tengan más eficiencia de CO2. Los SUV más anticuados y con una gran altura y formas cuadradas no tienen una gran demanda. Por ello estamos buscando diferentes propuestas para traer al mercado de los SUV.

Ya lo han hecho con el Peugeot 408, ¿verdad?

El Peugeot 408 es un concepto nuevo, no está en ninguna categoría. Es una mezcla de sedán, SUV, familiar. Tiene una posición de conducción más alta que en un 308, pero no tan alta como un Peugeot 3008. Tenemos el desafío ahora de crear un coche con una posición más alta en coches diferentes.

¿Las nuevas plataformas STLA serán solo de coches eléctricos o también admitirán versiones de combustión?

Las nuevas plataformas STLA son eléctricas. Tenemos la STLA pequeña, mediana y grande… Tendrán una ‘cama’ plana 100% eléctrica. Y esto supondrá muchos beneficios para los diseñadores, ya que no habrá elementos como el túnel de transmisión, por ejemplo… Recordamos en este sentido que en 2030 Peugeot solo venderá coches eléctricos en Europa.

Entonces, esto significará que convivirán plataformas de combustión de coches más antiguos con las nuevas solo eléctricas…

Sí, claro. Hay que tener en cuenta que Peugeot no solo vende vehículos en Europa. También lo hace en América del Sur, Oriente Medio, África, India, Asia Pacífico, etcétera. Y en cada uno de estos mercados las velocidades son diferentes en términos de electrificación. Por tanto, seguiremos vendiendo vehículos de combustión según avancemos en la transición.

¿Por qué el Peugeot 408 que es un coche nuevo llega ya sin diésel?

Tomamos la decisión de no vender el Peugeot 408 con motores diésel, porque estamos viendo hacia dónde va el diésel. Y no creemos que sea correcto ofrecer un diésel en este coche. En este período de transición en el que estamos pasaremos de unos motores de combustión a otros 100% eléctricos. Pero mientras tanto, queremos dar la oportunidad a los clientes de que puedan elegir entre versiones de gasolina, híbridas, enchufables…

¿Puede confirmarnos que el próximo Peugeot 208 eléctrico se fabricará en España tal y como se ha publicado en algunos medios?

No, no puedo confirmarlo.

¿Y puede decirnos si las nuevas plataformas STLA llegarán a España?

Es demasiado pronto para decirlo. Cualquier decisión como esa es una decisión comercial. Es una decisión del Grupo Stellantis. No es una decisión de Peugeot y se basa en un caso de negocio. Cada planta tiene derecho a poder decir lo que va a hacer. Así que es demasiado pronto para decirlo, pero, por supuesto, se basará en el negocio: productividad, coste, eficiencia de las plantas…

¿El hecho de que todos tengamos que dar el salto al eléctrico realmente es por un tema de emisiones, por el hecho de que los coches contaminan tanto o hay otros motivos como las dificultades de obtener petróleo?

La Comisión Europea ha decidido que todos los fabricantes tienen que vender coches que no expulsen emisiones y esto ha llevado a la electrificación. Por ello todos los fabricantes nos estamos moviendo hacia la electrificación. Tenemos que alinearnos con estas regulaciones. Y nosotros como Peugeot y como Grupo Stellantis cumpliremos con la normativa porque las sanciones económicas son enormes. Por lo tanto, nosotros nos hemos comprometido a tener una reducción de emisiones del 50% para 2030 y a ser neutros en carbono en 2038. Pero no ha sido nuestra elección. Es una decisión de la Comisión Europea y nosotros cumplimos la normativa. Lo difícil es la velocidad con la que los fabricantes estamos introduciendo los vehículos eléctricos y mejorar y acelerar la infraestructura de recarga.

¿Y los biocombustibles u otras soluciones alternativas?

Siempre se pueden discutir. Pero lo que necesitamos es una aceleración de la introducción de los vehículos eléctricos y de la infraestructura de recarga.

Por último… ¿cree que los coches se venderán por internet en el futuro?

Creo que pasaremos a un proceso en el que se combinará lo físico y lo digital. Siempre habrá personas compren 100% en digital. Pero no creo que todos compremos en digital ni siquiera en 2030, siendo honestos. Creemos que la gente querrá ir a un concesionario para tener la experiencia de compra. Al final es una compra importante, la segunda después de la casa, así que la gente quiere tocar el coche, quiere sentir y hacer una prueba o incluso hablar con alguien. No siempre queremos chatear con un vendedor… Por tanto, creo que habrá una experiencia combinada. Comprar un coche es una compra emocional al 99%. Es cierto que habrá personas que quieran un coche para ir de un punto A a un punto B, pero muchas otras están expresando con su coche una extensión de ellos mismos. Algo similar ocurre con los teléfonos… compras en línea y luego buscas ayuda en las tiendas con un especialista.

