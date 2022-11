¿Por qué Citroën hace un coche con un parabrisas tan ‘polémico’? Se lo preguntamos a su CEO

Esta semana, el CEO de Citroën, Vincent Cobée, ha estado por España y más en concreto en Madrid. Allí, en un evento multitudinario celebrado en Kinépolis, primero con los concesionarios de la marca francesa y después con la prensa especializada, este directivo ha presentado cómo ve el Grupo Stellantis la visión de futuro de la marca Citroën.

Y qué mejor forma de explicarlo que con un prototipo vanguardista y futurista entre sus manos. De ahí que Citroën haya traído hasta Madrid el ‘concept car’ Oli, un coche eléctrico que es un prototipo y, por lo tanto, no se producirá en serie, pero sí adelanta algunos rasgos futuros de los coches de la marca francesa.

"Reconozco que hay un gran debate con el Citroën Oli, sobre todo en lo que al parabrisas vertical se refiere", señala al poco de empezar el CEO de la marca. "Sin embargo, hemos puesto este parabrisas porque a la hora de crear futuros coches queremos que estos tengan menos materiales, que tengan un menor peso y, por tanto, consuman menos energía", afirma este directivo.

Y ante la afirmación de que un parabrisas así consume más, Cobée ha señalado que es un tipo de coche que "está pensado para conducir a menos kilómetros por hora de velocidad y, por tanto, reducir nuestra huella en el consumo de recursos", ha dicho.

"Con estas líneas rígidas lo que hemos querido hacer es llamar la atención y reconsiderar nuestros planteamientos actuales. No queríamos hacer un prototipo más, que tuviera un enorme tamaño y muchos caballos. En Citroën queremos ser audaces. Y esto no significa hacer locuras, pero sí responder a los desafíos actuales, pensando y mirando hacia el futuro y sobre cómo se hacían las cosas en el pasado", ha dicho.

Citroën Oli: una mirada al futuro

Y ante la pregunta de si este prototipo no tiene un diseño demasiado radical principalmente en lo que al parabrisas vertical se refiere, Cobée ha señalado que "en Citroën no hacemos ‘concept car’ son un diseño sexy para que duren unos segundos. Lo que buscamos es que marquen una dirección hacia el futuro. Y por ello hemos optado por un diseño icónico".

"Este coche no se podrá ver en las calles", reconoce Cobée, refiriéndose a que no se llevará a su fabricación tal y como se ha mostrado. "Pero los próximos pasos que realizará Citroën serán en esta dirección", ha señalado. "El logo, la identidad del estilo y algunos aspectos clave como la autonomía o el material reciclado sí los llevarán los hijos de este coche", ha dicho.

A lo que se refiere Cobée con esta afirmación, es que los próximos modelos de Citroën tendrán algunas características de este Oli, como un peso contenido (1.000 kilos), un consumo eléctrico muy ajustado (10 kWh), una autonomía razonable para un urbano (400 kilómetros) y un precio también razonable (entre 25.000 y 30.000 euros).

Materiales ligeros

"Este prototipo sigue la filosofía de Ami", continúa el CEO de Citroën. "Cuenta con unos materiales que provienen de la impresión en 3D, que son muy ligeros y, además, muy resistentes", afirma. "Además, las llantas de las ruedas, por ejemplo, no son de aluminio porque este material es caro y más pesado; de ahí que las hayamos sustituido por otros materiales ligeros y también resistentes", ha dicho.

"Asimismo, para hacer que sea accesible y asequible trabajamos con algunas ideas que también provienen del Ami. Por ejemplo, hemos creado partes iguales para que se puedan utilizar en diferentes elementos del vehículo", ha señalado.

Reciclado y reciclable

Otro de los aspectos clave de este modelo es que con él, Citroën busca dar una respuesta a la economía circular. "Nuestros hijos quieren ser parte de la economía circular. No se trata de olvidar los objetos que estamos utilizando. Por ello nuestros coches estarán hechos con parte recicladas. Y también se podrán reciclar", ha dicho.

"Y no solo tiene que tener partes recicladas y reciclables. También debe ser sostenible, es decir, que dure mucho tiempo", ha señalado. "Por ello trabajaremos para que los coches como el Oli se puedan utilizar y alquilar por varias personas", ha dicho.

El reto de utilizar elementos reciclados, según Cobée, es que todavía no se puede industrializar su fabricación. "Por ello, esto debe cambiar, no podemos utilizar recursos y después deshacernos de ellos. Y para que cambie todos debemos ser actores", ha dicho.

Usar y no poseer

Por este motivo, desde Citroën también señalan que vehículos futuros deberían, como el Oli, tener varias vidas. "Si en lugar de fabricar dos coches, solo fabrico uno se puede ahorrar mucho. Pero para que esto ocurra los vehículos tienen que tener varias vidas", ha dicho. "Esto es posible que no podamos aplicarlo hasta 2040 o 2050, no es algo que ocurrirá mañana", ha señalado. Y también, según este directivo tiene mucho que ver con "convertimos en usuarios y no en propietarios".

En este sentido, Cobée ha señalado que "Madrid es la única ciudad del mundo donde el carsharing es rentable hoy. Y el carsharing es un caso de estudio bastante razonable. El carsharing es un negocio que funciona bien. Las ciudades van a ir restringiendo cada vez más los coches, por el espacio que utilizan. Y por ello, estamos creando estos coches, como el Ami o el Oli", ha dicho.

Una respuesta a la necesidad actual

"Citroën fue creada hace 100 años por una persona que quería ser el Henry Ford de Europa; quería que sus empleados compraran sus coches y que se compartieran entre la población. Por ello queremos tomar ahora decisiones sorprendentes pero mirando en el futuro", ha señalado.

"El objetivo de Citroën es responder a tres desafíos que tienen los coches actualmente: el 95% están aparcados, el 90% están ocupados por una persona y ahora los coches son alrededor de 500 kilos más pesados que en los años 70", ha dicho.

"Por ello, tenemos la visión de cuidar unos recursos que son escasos y, a su vez, mantener el compromiso de la movilidad, la libertad del transporte, que además sea accesible y también responsables", ha terminado.

