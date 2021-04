Vincent Cobée (Citroën): "El valor de los diésel sigue cayendo; apostamos por los enchufables"

Vincent Cobée (51 años) es, desde enero de 2020, el máximo responsable de la marca Citroën en todo el mundo. Tras pasar cerca de 15 años en Nissan y 2 en Mitsubishi este directivo ficha por el entonces Grupo PSA (ahora Stellantis) para sustituir a Linda Jackson como responsable de la marca Citroën.

Coincidiendo con el lanzamiento del nuevo Citroën C5 X en EL ESPAÑOL participamos en un encuentro con la prensa especializada del que hemos desarrollado este contenido en formato entrevista.

Acaban de presentar el nuevo Citroën C5 X... ¿Qué aspectos novedosos incorpora este modelo?

Este coche proporciona elegancia, confort, diseño. Aporta además toda la practicidad de un coche familiar, como los vehículos 'station wagon'. Muchos de los usuarios han trasladado la demanda del segmento D hacia los SUV… Por ello, desde Citroën queremos proponer a estos usuarios este modelo, un vehículo que se basa en tener un gran atractivo.

¿Qué ofrece este modelo?

Este nuevo coche es una declaración de que un coche familiar puede tener pasión. Y que un coche versátil, innovador y espacioso puede tener también estilo y un diseño atractivo.

Y también es un coche que viene a demostrar que este segmento D no es tan clásico ni aburrido como se suele decir. Y por ello, este modelo es tan diferente y fresco.

¿A quién va dirigido?

Tenemos la ambición de conquistar a los clientes de los coches familiares bien posicionados en el mercado. Es un tipo de cliente, con poder adquisitivo que disfruta del tiempo de ocio.

Pero este tipo de segmento, tras la pandemia, también está descendiendo. Al final este tipo de vehículos con el coronavirus y las limitaciones que tenemos todos al viajar, también se está viendo afectada.

La mayoría de los clientes optan por un SUV… ¿Tiene cabida una berlina familiar?

La evolución de los SUV de los 4,5 metros a los 4,7 metros está creciendo mucho en la oferta. Hay muchos coches en este segmento en los últimos años, porque este tipo de carrocerías proporciona mucho interés.

Y todo ello, porque al final son unos coches con una gran versatilidad, funcionalidad y una posición de conducción alta. Y todo esto se convierte en que son unos coches muy atractivos para los usuarios.

Los SUV seguirán teniendo la demanda más alta. Pero también hay saber que hay clientes que después de tener un SUV vuelven de nuevo a las berlinas familiares aspiracionales. Por ello, este vehículo es una alternativa a los SUV.

¿Cuánta distancia libre al suelo tiene? ¿El conductor va más alto?

Este modelo no es tan importante la distancia libre al suelo, sino más bien la posición de conducción. Son unos 7 centímetros más alto la posición de conducción que un sedán tradicional.

Asistimos a una charla con el máximo dirigente de Citroën, Vincent Cobée, con motivo del lanzamiento del nuevo Citroën C5 X.

¿Sobre qué plataforma está basado el nuevo Citroën C5 X?

La plataforma es la misma que tiene el Citroën C5 Aircross, la plataforma EMP2. Y en este caso concreto estamos hablando de la versión alargada de la batalla, que existe en otros mercados como China.

¿Podrá incluir versiones 100% eléctricas?

A día de hoy no incluirá versiones 100% eléctricas, pero también reconocemos que estamos siguiendo los cambios rápidos en la normativa de emisiones, principalmente en el mercado europeo.

Por lo tanto, nosotros no decimos nunca que no a nada. Todos los vehículos que vengan tendrán una oferta electrificada.

Y esta oferta electrificada puede ser o bien 100% eléctrica o bien con una versión híbrida enchufable, dependiendo del segmento. En el caso del Citroën C4, como es un segmento compacto, lo hemos lanzado con versiones de combustión y una variante eléctrica.

Pero como el Citroën C5 X es un modelo que se enmarca dentro del segmento D inicialmente se lanza con versiones de combustión y también con una variante híbrida enchufable.

¿Desaparecerán las versiones de combustión?

Con la llegada de la normativa Euro7 y con la norma CAFE de los 95 gramos estamos viendo que todos los segmentos en Europa están moviéndose hacia la electrificación.

Pero cuando hablamos de electrificación no nos referimos a una electrificación pura, sino a una electrificación en general, con los diferentes niveles de electrificación que existen. Y el C5 X seguirá ese movimiento para cumplir con las diferentes normativas.

¿Por qué nace este coche sin motores diésel?

En cuanto al diésel, el segmento D, hace cinco años, era un 80% diésel en Europa. Sin embargo, el pasado año fue algo menos del 50%. Y en los próximos años es más que probable que baje hasta cifras de entre el 10% y el 20%.

Por lo tanto, es simple. También hay que pensar en los valores residuales. Hay que tener en cuenta que estamos ante un coche que principalmente es de flotas, es decir, es un coche de B2B.

Y el valor residual en este tipo de flotas es muy importante. Para ser honestos, con las condiciones actuales y las regulaciones políticas que estamos teniendo los valores residuales de los coches con motores diésel están cayendo.

Y con toda probabilidad seguirán descendiendo. Por ello, la apuesta por los híbridos enchufables es una buena respuesta por parte de los fabricantes. Por tanto, nosotros lanzaremos nuevos vehículos pensando primero en la gasolina, pero también habrá versiones diésel.

Así es el nuevo lanzamiento de Citroën, el C5 X.

¿Citroën C5 X es el nombre definitivo? ¿Por qué lleva la X y no se llama Citroën C5 solo si no tiene versiones 4x4?

Citroën C5 X es el nombre definitivo del coche, sí, no hay ninguna duda. El proceso de los nombres es muy interesante en un fabricante. Desde el principio queríamos que el coche se llamara C5 seguido de un segundo apellido.

Un sobrenombre que indicara ambición, desarrollo y tecnología. Y que al mismo tiempo también permitiera satisfacer a los clientes y demostrara serenidad pero no lujo.

La X del nombre es un anuncio a los clientes de que les ofrecemos una serie de beneficios por tener un coche de esta categoría. Estos beneficios son la versatilidad de un SUV, el estilo y el confort de una berlina y funcionalidad…

¿Y no es extraño que con la X en el nombre y siendo el modelo más alto de Citroën no incorpore la versión más potente del sistema PHEV del grupo con tracción total?

No es extraño que Citroën tenga tracción delantera. Además, no estamos en una carrera por ofrecer más potencia, sino que buscamos la tecnología. Estamos continuamente estudiando los diferentes escenarios, procedentes principalmente de las regulaciones de emisiones.

Y lo que haremos será adaptar la gama de versiones y motores del coche a la evolución de la legislación de emisiones, para que sea muy atractiva y competitiva.

¿Por qué han decidido este nombre?

Cuando hablamos de los nombres de los coches, la primera decisión que tenemos que tomar es si utilizamos una nomenclatura alfanumérica o si preferimos bautizar a los coches con nombres. Hay numerosas marcas que en los electrificados prefieren utilizar alfanuméricos pero también hay marcas (una española) que prefiere optar por nombres.

Citroën siempre ha optado por alfanumérico (con C1, C2, C3, C4, C5…) Y el motivo de ello es porque somos una marca consistente, con tradición, que es Citroën.

Por tanto, si tú compras un Citroën, entras en el mundo de la innovación, en el mundo del confort y el mundo del que la persona está en el centro y en el cuidado de la marca. Ese es nuestro principal mensaje. Además, utilizamos los números para las características de nuestros vehículos.

Así el 3 es para el C3, un tipo de vehículo de tamaño urbano. Y el 4 del C4 es para un vehículo compacto que cuenta con la más innovadora tecnología.

Y el C5 lo mismo, cuando un cliente compra un C5 desde Citroën le ofrecemos tecnología. Y como hemos señalado somos una compañía con nombres alfanuméricos. El mensaje que damos es que es un Citroën y que el número solo se corresponde con el tamaño.

¿Se usara esa X en otras carrocerías o en otros modelos?

Es posible. No hay decisión tomada sobre esto, pero todo es posible. Al final la X viene a hacer referencia a toda la experiencia de Citroën, al prototipo que se mostró en su momento bautizado como CXperience, a la evolución de la sociedad que ya no está tan encasillada en los segmentos, sino que se están trasladando de uno a otro y están combinando los usos de los mismos desde el ocio al trabajo o ambos.

¿Hasta dónde pueden crecer los SUV?

Los siguen creciendo. Desde hace años crecen y hoy en día están en torno al 40% aproximadamente. Y también crecen para ser unos vehículos aspiracionales en espacio y versatilidad.

Pero también notamos que hay clientes que buscan otro tipo de vehículos. Si piensas en los nuevos coches que se están vendiendo en la Unión Europea, todos ellos tienen que tener más capacidades de electrificación. Tanto en versiones 100% eléctricas o híbridas enchufables.

Y si no tienes este tipo de electrificación en los próximos años lo pasarás mal. Esto significará además que mecánicamente los vehículos serán más grandes. Por tanto, los SUV deberán ser grandes pero también tienen que cumplir con las diferentes regulaciones.

¿Cuándo llega el coche al mercado?

Empezaremos a recibir pedidos en octubre y las primeras unidades llegarán en las primeras semanas de 2022. Desde el principio, el vehículo vendrá con gasolina y con versiones híbridas enchufables.

¿Habrá versiones 4x4 o de 7 plazas?

No, no habrá una versión de siete plazas por el tamaño y la silueta del vehículo. Y en relación a la tracción 4x4, no estará disponible en el lanzamiento, pero nunca decimos nunca.

Sobre todo en esta plataforma porque lo permite, pero hoy no está planificado. Las baterías de este modelo en las versiones híbridas enchufables se fabrican en China, pero Stellantis ha anunciado una fábrica de baterías en Francia, al menos

¿Cuándo se cambiarán las baterías de China por las europeas?

Como Stellantis hemos tomado una importante decisión de llevar toda la cadena de valor en la electrificación de los vehículos. Y esto incluye motores y baterías. Y en este sentido desde Stellantis tenemos una joint venture con Total para construir una fábrica con las baterías.

Y en el caso particular de este C5 X, en las versiones PHEV, vienen con las soluciones de baterías desarrolladas en China. Pero durante la vida del coche, es más que probable que evolucione en lo que el tamaño de batería se refiere y en como es lógico para responder a las necesidades de los consumidores y de la oferta de los competidores.

En el lanzamiento estará disponible la versión híbrida enchufable similar a la del C5 Aircross híbrido con tracción delantera y 225 CV. En el futuro podrá haber evoluciones a lo largo de la vida del vehículo.

Unas evoluciones que podrían ser en lo que a potencia se refiere, en la gama de versiones de cero emisiones y de momento no hay una decisión tomada sobre la posibilidad de que tenga versiones con tracción total, pero una vez más nunca decimos nunca.

¿Tiene futuro el segmento en el que compite este modelo?

El segmento D en Europa está moviéndose en su mayoría hacia clientes de flotas. Por lo tanto, pensamos que hasta el 75% de las ventas de este coche serían ventas a empresas, a flotas. Y tal y como hemos señalado antes, las ventas de los diésel en este segmento han pasado de ser el 80% de cuota al 15% de cuota.

Además, el coste total de propiedad (TCO) de un vehículo híbrido enchufable en este segmento es mucho más competitivo y más bajo que los mismos vehículos diésel en Europa y esta es la razón por la que hemos decidido no lanzar diésel en este modelo y sí apostar por una versión híbrida enchufable.

Además, si se hace un buen uso de un híbrido enchufable (se recarga cuando se acaba la batería, se conduce de forma eficiente con la frenada regenerativa) hace que los gastos de estos vehículos sean más competitivos en comparación con un coche de gasolina.

¿Qué destaca de Citroën como marca?

Citroën es una marca innovadora, una marca que trata de anticiparse las necesidades de los usuarios y que trata de buscar una buena relación entre calidad y precio en todos los países donde está presente.

¿Cómo se sitúa Citroën dentro del Grupo Stellantis?

Formar parte de este grupo, es una oportunidad para todas las marcas de Stellantis. Cuando tienes que mirar hacia adelante y trabajas con regulaciones muy estrictas en emisiones, tecnologías de transición hacia la electrificación, expectativas de los clientes…

Cuando formas parte de un grupo también es importante trabajar en elementos como la posición de las marcas.

Citroën es la marca razonable, tenemos una larga experiencia como marca y somos un fabricante con numerosas innovaciones y que trabaja por el confort de los usuarios y muy vinculado a propiciar servicios con el automóvil.

¿Qué diferencia a Citroën de otras marcas?

Con la pandemia los usuarios tienen grandes expectativas en las empresas en el cambio, en la responsabilidad social y en adquirir soluciones que nos protejan como un cascarán de los riesgos que puede tener la humanidad. Y en este sentido, Citroën tiene una imagen muy fuerte en aspectos como el confort y la protección.

Y estas son las claves en las que queremos posicionarnos en la industria en general y también dentro del Grupo Stellantis.

Con una gama muy diversa y que abarca modelos desde el más accesible Ami y hasta este nuevo Citroën C5 X. Por lo tanto no tenemos una definición particular de marca asociada al precio o a un segmento concreto. Sino que lo que hacemos es tomar del mundo los valores más buscados para ofrecérselos como marca dentro del Grupo Stellantis.

¿Están satisfechos con la progresión de la fabricación del C4 en Madrid?

Estamos contentos de cómo se está fabricando el Citroën C4 en la planta de Madrid. Es una excepción respecto a otras plantas porque es una planta dedicada para Citroën, por su historia desde hace ya muchos años. Y es una planta con una innovación y un progreso técnico elevado.

Es una planta que ha demostrado un buen nivel de adecuación e implementación y basta señalar cómo se ha adecuado con el lanzamiento del C4 durante la pandemia.

La producción se está llevando a cabo con gran calidad y siguiendo la demanda del mercado. Ahora mismo la planta está al 17% de electrificación. Es una producción, la de eléctricos, que va para principalmente para los países del norte de Europa.