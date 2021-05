Citroën Ami: el vehículo eléctrico que se conduce sin carné y tiene un precio rompedor

Ya conocemos más detalles sobre el nuevo Citroën Ami, el vehículo 100% eléctrico de la marca francesa que se conduce sin carné y que nace con la intención de ser un lanzamiento disruptivo en la industria del automóvil y en el sector de la movilidad.

Si bien este modelo ya lo pudimos conducir hace algunos meses (aquí están nuestras primeras impresiones de conducción) ahora la principal novedad que tenemos es que ya conocemos cuáles son sus precios definitivos y los planes de lanzamiento de la marca. Además, también hemos podido hablar en el siguiente vídeo con Eduardo García Nieto, director de Marketing de Citroën, para saber a quién se dirige el Ami y qué esperan conseguir de este modelo.

Precios del Citroën Ami

Comenzando por los precios, el nuevo Citroën Ami está a la venta desde 7.200 euros al contado. Esta cifra se corresponde con la versión 'base' del Citroën Ami, la más sencilla.

A partir de ahí y por 400 euros más (7.600 en total) se puede seleccionar diferentes acabados (Orange, Khaki, Grey, Blue) que dan un toque de color distintivo. También hay dos líneas de equipamiento (Pop y Vibe).

No obstante, todos los Citroën Ami incluyen los mismos elementos (salvo algunos detalles como el dispositivo para conectar el móvil) así que las diferencias son solo estéticas.

A esta cifra, se puede descontar hasta 1.600 euros por el Plan Moves 3 si el usuario achatarra un coche. Esto significa, por tanto, que el Citroën Ami podría estar disponible desde los 5.600 euros. Además, Citroën permite acceder al vehículo pagando una entrada (3.000 euros) y una cuota mensual de 19,99 euros.

Estas cifras convierten al Citroën Ami en el vehículo eléctrico de cuadro ruedas, más barato del mercado. Por encima de este precio ya encontramos el Invicta Electric DS2S, que tiene un precio de 19.705 euros; el Dacia Spring que tiene un precio de 18.615 euros y el Seat Mii electric, que vale 21.300 euros.

Citroën Ami: una solución de movilidad

"El Citroën Ami es una nueva solución de movilidad 100% eléctrica, que viene a revolucionar el mercado como cuando hicimos el 2CV ya que en su momento era un producto novedoso y para todo el mundo, como es Ami", señala Eduardo García Nieto, director de Marketing de Citroën.

"Es un vehículo que está siendo muy demandado en la periferia de las ciudades pero también en la costa y para cualquier tipo de cliente, independientemente de la edad", señala García Nieto. "Y es una alternativa perfecta para la movilidad frente a los nuevos patinetes, bicicletas y otros vehículos que están creciendo y frente a los que el Ami ofrece más seguridad y estar protegido ya que estás más protegido que en una motocicleta, también estás más resguardado frente a la climatología y más protegido de nuevo frente al transporte colectivo", comenta.

Venta online del Citroën Ami

Es quizás uno de los aspectos que más novedosos nos resulta. Y este no es otro que la venta del Ami solo se puede realizar de forma online. Además, Citroën ha llegado a un acuerdo con la Fnac para que esté a la venta en la web de Fnac y presencialmente en varias Fnac: empiezan por las de mayor volumen como Preciados y La Gavia en Madrid; y también en Barcelona, Zaragoza y Marbella.

Por tanto, todo aquel cliente que llegue a la Fnac y se interese por el modelo tendrá que realizar un pedido de forma online, no lo podrá hacer de otra manera. Asimismo, si alguien quiere probar el coche, tendrá que recurrir a un concesionario puesto que por el momento en la Fnac no se puede realizar una prueba del mismo. "Pero la compra será digital y todo pasará por un ordenador, una tablet o un móvil", afirma García Nieto. "Y el cliente podrá escoger dónde quiere que se lo entreguen", comenta.

Por qué se conduce sin carné el Citroën Ami

Tal y como hemos señalado el Citroën Ami es un vehículo… pero esto no quiere decir que sea un coche. De hecho, no podemos llamarlo coche. La razón es que no está homologado como un turismo, sino como un cuadriciclo.

Hasta ahora dentro de la industria del automóvil existían marcas de cuadriciclos como es el caso de Aixam, MicroCar o Ligier. Sin embargo, apenas hemos tenido ejemplos de fabricantes de turismos que se hayan adentrado en este terreno.

Tan solo recordamos Renault, el fabricante de coches que se atrevió con este tipo de vehículos en el año 2011 con la fabricación del Renault Twizy, un vehículo adelantado a su tiempo por ser eléctrico y que, además, se ensamblaba en España, en la fábrica de Valladolid.

El diseño del Citroën Ami es muy llamativo: se convierte en el centro de todas las miradas. José Luis Cano.

Pues bien, ahora es Citroën quién realiza un nuevo intento con este tipo de coches, si bien en esta ocasión el Citroën Ami sí es una estructura cerrada (con puertas) a diferencia del Twizy. Lo que sí comparte es su orientación como vehículo 100% eléctrico y como un coche de pequeño tamaño y dos plazas.

Además, como está homologado como microcoche se puede conducir sin carné de conducir convencional. Lo único que es se necesita es una licencia AM o permiso de ciclomotor. Y esto abre nuevas puertas, puesto que se puede conducir desde los 15 años y habiendo superado solo un test psicotécnico en un centro autorizado y un test de la Dirección General de Tráfico de 20 preguntas. "Esto nos permitirá que tenga acceso un perfil de usuario más joven al que estamos acostumbrados en la marca Citroën", comenta García Nieto. "Y también hay que pensar en la gente que no tiene carné, por lo que aquí tienen una oportunidad", señala.

El diseño es el componente principal del nuevo Citroën Ami.

El hecho de que se conduzca sin carné, permite que un tipo de cliente potencial de este coche sean los jóvenes. Por ello, su aspecto también es muy juvenil. Aun así, desde la marca afirman que también puede ser interesante para personas mayores, para vehículo en entornos rurales, para sitios de costa… En definitiva, que cuenta con un abanico muy abierto de posibilidades.

El hecho, no obstante, de ser cuadriciclo, también hace que tenga algunos inconvenientes. Y el principal, a nuestro juicio, es que es un coche solo pensado para circular por calles. Es decir, tiene una velocidad limitada a 45 km/h y esto, por tanto, le impide circular por autovías o autopistas (no puede entrar por ejemplo en las principales vías de circunvalación de las grandes ciudades). Otra desventaja es que no cuenta con elementos de seguridad como ABS, airbags o ESP (que en un coche sí son obligatorios).

Así es el nuevo Citroën Ami: un pequeño eléctrico que cautivará a los jóvenes

Chasis tubular

Continuando con el modelo, el Citroën Ami tiene solo dos plazas y está desarrollado sobre un chasis tubular de acero, no es una estructura tradicional de un vehículo basada en plataformas.

Ensamblado en la planta de Marruecos (allí se unen cerca de 250 componentes), junto al Peugeot 208, desde Citroën, además, afirman que no tienen límite de producción asignada, así que pueden responder a la demanda que exista.

Continuando con su tamaño, se trata de un coche muy pequeño, muy corto y bastante estrecho, si bien es algo alto. Mide 2,41 metros de largo, 1,39 metros de ancho y 1,52 metros de alto. A ello se suma un peso muy ligero puesto que ronda los 485 kilos.

Con estas dimensiones, el Citroën Ami es similar a un Renault Twizy, si bien es algo más largo y más alto. Y recordemos, además, que el Ami, frente al Twizy, sí tiene puertas laterales.

Motor de algo más de 8 CV

En cuanto al motor, se trata de un pequeño motor eléctrico de 6 kW (8,2 CV de potencia) que se alimenta de la energía de una batería de 5,5 kWh. Esta batería está situada bajo el piso y permite ofrecer en el Ami una autonomía de 75 kilómetros.

En cuanto a la recarga es con un enchufe convencional, en una toma de corriente de cualquier casa a 220V. Desde Citroën afirman que el tiempo de recarga es de tres horas, incluso si se carga en una toma de mayor potencia que la convencional. Esto quiere decir, por tanto, que la potencia de carga rondará los 2 kW como máximo.

Ami Cargo

Y por último señalar que este Ami también existe con una versión Cargo, que no cuenta con asiento del acompañante y en su lugar ofrece un espacio de almacenaje de hasta 260 litros, lo que permite una carga útil de hasta 140 kilos.

Sin duda, un vehículo interesante, que desde Citroën señalan que podrán rondar unas 2.000 unidades de ventas en un primer año de comercialización.