Cupra Alborán, Cupra Raval, Volkswagen ID.2: ¿se llamarán así los coches de Seat y VW?

Ya conocemos algunos de los últimos nombres comerciales registrados por Seat (y Cupra). En concreto, tal y como apunta la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en una consulta realizada por EL ESPAÑOL, Seat ha registrado los nombres de Raval, Alborán, E-Boost y UrbanRebel, entre otros.

Todos estos nombres han sido registrados por Seat, si bien en realidad están asociados a la marca Cupra. De ahí que en realidad los nombres registrados son los siguientes:

Cupra Raval

Cupra Alborán

Cupra UrbanRebel

Cupra e-Boost

En este sentido, si tenemos en cuenta que el Cupra Tavascan ya tiene el nombre confirmado y fecha de lanzamiento confirmada (2024), es probable que algunos de estos otros nombres puedan tener algo que ver con el pequeño modelo eléctrico que se fabricará en Barcelona o bien con el SUV electrificado que llegará también en 2024 y que ha sido anunciado esta semana.

Cupra UrbanRebel

Recordamos en este sentido que hasta ahora, el pequeño eléctrico se ha denominado como prototipo Cupra UrbanRebel, si bien desde Cupra no han confirmado que este nombre sea el definitivo para el coche de 2025.

En este sentido, el nombre de Cupra UrbanRebel fue registrado a finales de febrero y la última modificación se realizó el 16 de marzo.

Si finalmente el coche eléctrico de Cupra se llamara de esta manera, sería la primera vez en las últimas décadas (desde 1982 con el Seat Ronda) que Seat (y por tanto Cupra) optara por un nombre que no pertenece a alguna localidad o enclave español. El último Cupra, por ejemplo, bautizado como Born, hace referencia al barrio barcelonés de El Born.

Cupra Alborán

En relación con el posible nombre de Alborán (o Alboran sin acento -Seat León tampoco lo lleva-) la petición de registro se realizó en febrero de 2022 y se ha actualizado también a principios de marzo.

También cabe señalar en este sentido que Alborán ya fue uno de los nombres finalistas (junto con Ávila y Aranda) cuando se realizó un concurso público para decidir el nombre del Seat Tarraco lanzado en 2019. Con el nombre de Alborán, Cupra podría hacer un guiño al mar de Alborán, situado en el Mediterráneo.

Cupra Raval

Este nombre de Cupra Raval sí que nos ha resultado una novedad porque hasta ahora no conocíamos que la empresa española estaba barajándolo como una posible opción. En concreto, Cupra registró el nombre de Cupra Raval también a principios de febrero. En este sentido, Raval haría referencia al barrio de El Raval, también en Barcelona.

Cupra e-Boost

Asimismo, Cupra también ha registrado e-Boost como un posible nombre. Este término hace referencia por la letra e a (electrico o electrificado) y por el término a Boost (que puede significar al incremento de la potencia del motor).

Volkswagen ID.2

El nombre que sí parece que está confirmado es el de Volkswagen ID.2. Entre otras cosas porque ha sido el propio Herbert Diess, el CEO del Grupo Volkswagen, quien ha señalado que el próximo Volkswagen pequeño eléctrico que se fabricará en España será el Volkswagen ID.2.

España se convertiría en el campeón europeo de la movilidad eléctrica en el segmento de coche compacto. Nuestro plan para la electrificación de España pasa por fabricar los coches compactos ID.2, de CUPRA y Skoda,…(2/3) — Herbert Diess (@Herbert_Diess) March 24, 2022

Este Volkswagen ID.2 estaría basado en el prototipo presentado como ID.Life y que tendría un precio de entre 20.000 y 25.000 euros.

Otro aspecto que es interesante son las dimensiones del vehículo. En concreto, estamos hablando de un coche con unas medidas de 4,09 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,59 metros de alto. Su batalla es de 2,65 metros. A ello se suma una altura libre al suelo de 19 centímetros en el prototipo.

Este prototipo, por tanto, tendría unas dimensiones, similares a las de un Seat Arona o un Volkswagen T-Cross. Respecto a estos dos modelos, este Volkswagen ID. Life es un poco más largo (en torno a 6 centímetros), un poco más ancho (unos 6 centímetros) y también más alto (unos 4 centímetros). A ello se suma que la distancia entre ejes es también mayor (unos 9 centímetros más).

También continuando con otros elementos como el maletero, vemos que este prototipo dispone de 225 litros, una cifra que se puede aumentar con 108 litros adicionales debajo del fondo del mismo.

Con estas dimensiones, este nuevo coche eléctrico de Volkswagen sería un SUV o crossover de enfoque urbano. Un tipo de coche que entraría a competir con modelos como por ejemplo los actuales:

Peugeot e-2008

Hyundai Kona

Opel Mokka-e

DS 3 Crossback e-Tense

Plataforma y motores

En relación con la plataforma, este modelo está desarrollado sobre la plataforma de eléctricos del grupo Volkswagen, una estructura conocida como MEB, si bien en una versión de acceso de entrada a la gama. Esta plataforma conocida como MEB Eco por Volkswagen o MEB entry permite, según la marca, que el interior del vehículo se aproveche muy bien.

El prototipo de Volkswagen cuenta, además, con una capacidad de batería de 57 kWh y dispone de un motor eléctrico de 234 CV (172 kW) consiguiendo una autonomía de 400 kilómetros. En cuanto a las prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos y logra una velocidad máxima de 180 km/h.

Asimismo, otro aspecto curioso de este modelo es que tiene un sistema de tracción delantera.

Si bien la mayoría de los coches eléctricos del Grupo Volkswagen tenían tracción trasera o propulsión en este caso es lo contrario, pasa a tener tracción delantera.

También otra cuestión importante es que este eléctrico se puede cargar de forma rápida con corriente continua, consiguiendo autonomías de más de 160 kilómetros en un tiempo de alrededor de 10 minutos.

Asimismo es resaltable el hecho de que puede contar con carga bidireccional. Esto permite que no solo el coche cargue de la red. También que pueda devolver energía al sistema: a la casa (vehicle to home) o a la red (vehicle to grid).

