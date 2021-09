Jorge Díez (Seat y Cupra): “los diseñadores españoles estamos entre los mejores del mundo”

En diciembre de 2020, Jorge Díez era nombrado nuevo director de diseño de Seat y Cupra, en sustitución de Alejandro Mesonero-Romanos que emprendió una nueva etapa en Dacia y posteriormente en Alfa Romeo.

A pesar de que Díez es nuevo en el cargo, en realidad es una 'vuelta a casa'. Entre otras razones porque Díez ya había trabajado para Audi y también para Seat como responsable de diseño exterior. De hecho, de sus manos han salido los diseños de modelos como el Audi A7, el Audi TT o incluso algunos rasgos del actual Seat Ateca.

Hablamos con Jorge Díez con motivo de la celebración del Salón de Múnich y la presentación del prototipo Cupra UrbanRebel del que saldrá el próximo eléctrico pequeño de la marca Cupra.

¿Esperabas la llamada de Seat para dirigir el diseño de Seat y Cupra?

Pues la verdad es que no me esperaba la llamada de Seat. Había estado 20 años en el Grupo Volkswagen, trabajando para Audi, Seat, Volkswagen, Skoda y también para Ducati y Lamborghini… Prácticamente había 'tocado' todas las marcas. Y, de alguna manera, como había salido (me fui a Mitsubishi durante un año) pues pensé que no volvería…

El prototipo Cupra UrbanRebel del que su diseño es responsabilidad de Jorge Díez.

Y entonces fue cuando te llamaron y te ofrecieron ser el nuevo responsable de diseño en Seat y Cupra...

Sí, fue entonces cuando me llamaron… Y lo hicieron porque pienso que, de alguna manera, el trabajo que haces día a día ahí queda, se mantiene y tiene un valor. Ahí me hicieron la oferta…

Una oferta que aceptaste rápidamente, que no podías decir que no...

Sí, pero también porque al final es mi país, y de alguna manera, puedo defender mis colores, poner todo el corazón… Hay que tener en cuenta que estos nuevos coches no son solo importantes para Seat y Cupra, también son claves para el país, para España… Por ello desde el diseño quiero poner toda la carne en el asador...

Así trabaja el equipo de diseño de Seat y Cupra.

¿Dónde estabas cuando te llamaron desde Seat?

Estaba en Frankfurt, en Alemania y trabajaba con los japoneses. Es interesante también trabajar con ellos porque ves otras empresas, otros puntos de vista...

Haciendo una recapitulación… ¿Qué coches llevan tus diseños en el Grupo Volkswagen?

En 2001 empecé en el Grupo Volkswagen con el diseño del Audi TT de segunda generación; también trabajé en el desarrollo del Audi A7 que prácticamente gustó mucho desde el principio…

Después volví a España como responsable de diseño exterior de Seat y ahí ya participé el diseño del Seat León de 2013 y también en el Seat Ateca de 2016. Por último, también pude trabajar en el diseño del Seat Ibiza de 2017.

Por último, volví otra vez a Audi y para trabajar en más conceptos de futuro de coches eléctricos… Y también trabajé para Ducati y Lamborghini...

¿Cuándo podremos ver el trazo de Jorge Díez en los próximos Seat y Cupra?

Pues en este Cupra UrbanRebel Concept ya se puede ver nuestro trabajo porque lo hemos desarrollado de cero a 100, por completo. En este sentido, tengo que reconocer que el equipo de diseño siempre ha estado ahí, es mi equipo de antes y nos sigue gustando luchar por lo nuestro… Así que en realidad ha sido como un reencuentro.

Jorge Díez es responsable de diseño de Cupra y Seat desde finales de 2020.

¿Y en un coche de calle? ¿Cuándo lo podremos ver?

Pues principalmente será en el Cupra Tavascan, el siguiente SUV eléctrico. Este nuevo modelo tendrá mezcla de lo que ya se había diseñado y los nuevos elementos que hemos introducido. Lo veremos en 2024.

¿Y este prototipo Cupra UrbanRebel… no es demasiado radical?

Con este prototipo lo que hemos querido hacer es enseñar toda la esencia en un vehículo. Hemos querido poner en este concepto todos los valores de la marca. Y nosotros queremos ser consecuentes y mantener esos valores. Es cierto que tiene mucho carácter pero nuestro objetivo es llevar la mayor esencia de este prototipo a producción.

¿Qué puede y qué no puede pasar a producción?

Hay cosas, como es lógico, que son de carreras. Como el alerón trasero que no puede ser de producción. Pero sí lo que hemos trabajado en líneas diagonales y en la proporción… Las dimensiones, además, serán parecidas, con un coche que estará en torno a los cuatro metros. Queremos que se parezca lo máximo posible, así que tendremos que luchar con los ingenieros...

La tecnología ha evolucionado mucho el diseño de los coches.

¿Qué diferenciará a este modelo del pequeño eléctrico de Volkswagen?

Dentro del Grupo Volkswagen lo que se busca es diferenciar al máximo las marcas. Por tanto, aunque la plataforma sea común, buscamos una mayor diferenciación entre las marcas.

Y esto a nosotros, los diseñadores, nos da una enorme libertad. Sobre todo cuando nosotros en Cupra y Seat podemos ser más revolucionarios en cuestión de diseño, frente a otras marcas del grupo con modelos más lógicos.

¿Toca pelear mucho con los ingenieros? ¿Hasta qué punto puedes hacer que tus diseños se lleven a cabo?

Anteriormente había más lucha entre ingenieros y diseñadores. Pero ahora lo que nosotros tratamos de hacer es enseñarles los diseños antes. Que puedan ver el proceso mucho antes y después explicarles el porqué de las cosas. Creemos que cuando les explicas por qué hacemos las cosas de una manera determinada, al final la gente apoya el proyecto y lucha más por ello.

Pero los ingenieros son técnicos y estás pidiendo elementos subjetivos como que te guste o no te guste algo…

Nosotros creemos en los ingenieros creativos. Es cierto que en Alemania me he encontrado con libros de técnica de los que no puedes salir. Pero en España también tenemos ingenieros muy buenos. Y cuando les pides bajar un poco el coche, ellos buscan la manera de conseguirlo. Y esto, esta lucha de equipos es lo que más valor da.

El Covid también ha supuesto un desafío para el diseño de los coches.

¿Los coches eléctricos os permiten más posibilidades de diseño?

Con los coches eléctricos cambia la arquitectura. Y cuando hay un cambio de arquitectura, hay un diseño nuevo. Es cierto que los eléctricos tienen mayor distancia entre ejes, y también hay que reconocer que los voladizos cortos dan más aspecto de deportividad.

Pero por otro lado, al llevar baterías inferiores, esto hace que sean un poco más altos. Y esto a los diseñadores no nos gusta tanto.

A cambio, lo que hacemos es poner un diámetro de rueda mayor. Y con ello al final podemos trabajar mejor en las proporciones, que es realmente lo más importante en el diseño. Si es un coche más alto, pero pueden ponerle unas ruedas más grandes, al final la proporción se mantiene.

¿Y el diseño interior?

Con los eléctricos hay muchas más ventajas, porque no hay túneles, los montantes se hacen hacia delante con lo cual hay mucha más capacidad y esto hace que al final lo central es que sea la persona, que todo esté alrededor del humano…

Los procesos de diseño de coches ahora son más cortos.

¿Los coches de hace años atrás eran más originales? ¿No había más diseños diferentes? ¿No se parecen todos ahora más incluso de marcas diferentes?

Sí que es cierto que antes había más creatividad en el diseño de los coches, pero esto es porque antes había menos legislación y menos técnica. Sí que es cierto que desde el año 2000 hay una tendencia en la mayoría de los vehículos y esto es porque la técnica es igual para todos.

Al final tienes que poner los faros a una distancia concreta para que haya una profundidad de luz, tienes que mirar un semáforo con cierto ángulo, hay que mirar todo el tema de impacto de peatones… Las leyes y la técnica son iguales para proteger y ampliar la seguridad de los vehículos. Y esto hace que algunos puntos puedan ser parecidos…

Pero ahora estamos en una nueva era en cuanto a la electrificación y esto hará que los coches permitan una mayor diferenciación. Debería ser que en el futuro hubiera una mayor diferenciación porque al final si tienes dos coches muy parecidos se van a comer entre ellos y tú lo que al final quieres es tener la exclusividad de algo, tener algo único. Y ahí es donde estamos trabajando…

¿Cómo crees que será el coche de las próximas décadas?

Creo que la tecnología será uno de los aspectos claves, creo que también cambiará mucho la experiencia de uso. Hay que pensar que estará la conducción autónoma, que podrás descargarte software (como por ejemplo que permita incrementar la potencia del vehículo)...

Creo, por tanto, que se podrá comprar un coche que se podrá transformar con el software y, por tanto, vaya un poco contigo, con tu evolución… que te conozca, que aprenda de ti y que haya una relación casi humana.

¿Cuántos formáis el departamento de Diseño de Seat?

Somos 84 personas y estamos divididos en tres departamentos principales, que son diseño exterior, diseño interior y ‘color trim’ (el equipo que estudia materiales, texturas y colores). Y luego está otro departamento que hace las superficies y, por último, el de visualización que es muy importante porque cada día trabamos más virtualmente.

Con el Covid hemos dado un salto, porque estamos muy digitalizados y de hecho, Seat es de las más punteras dentro del Grupo Volkswagen en digitalización.

Y ya trabajamos con todos los ‘software’ de digitalización y podemos ver propuestas de diseño mucho más rápidas que antes. Ahora es todo más ágil, porque también la industria del automóvil está acortando los tiempos… Así que ahora vamos más rápido que antes.

¿Cómo se diseña un coche para 2025?

Yo siempre digo a los diseñadores que hay que empezar pensado. Hay primero que pensar en dónde queremos proyectarnos en ese futuro. Y si hablamos de un coche de 2025 es muy importante saber cómo será la gente en 2025.

Por ello es muy importante que el diseñador sea como una esponja. Tenemos, por ejemplo, que investigar sobre una generación Z que no tiene carné de conducir a día de hoy. Pero eso será nuestro futuro y si los estudiamos podremos saber cómo nacerán y cómo crecerán.

¿Y el siguiente paso?

Después, lo que empezamos es marcar unas pautas de cómo queremos que sea… En la marca Cupra, por ejemplo ofrecemos cierta libertad. Además, no podemos decir a los diseñadores cómo serán los coches. Si lo hiciéramos estos ya no pensarían, porque los encadenas.

Lo que necesitamos es que cada diseñador tenga su pensamiento y tenga una propuesta de futuro. Pero es importante que piensen sobre conceptos nuevos, no contratamos a la gente para que escuche y haga lo que le digamos, sino también para que ofrezca creatividad interna a la empresa….

¿Y los bocetos y las maquetas?

Luego comienza una competición interna y elegimos una de estas propuestas. A partir de ahí se crean los bocetos, se elige el ganador y se pasa a superficies de 3D y lo que hacemos son los modelos de proporción, hacemos volúmenes en escala de 1:1 (antes se hacían en escala 1:4) porque tienes que compararlo con las personas…

Y después lo que hacemos es una competición con varios modelos en 1:1 que están fabricados en barro (en clay como se ha hecho toda la vida) pero que son fresados digitalmente, se pueden pintar y entonces tienen un aspecto real. Y los puedes comparar con las personas, con otros coches de la gama…

Y puede haber una mezcla o un ganador. Desde que empiezan con los bocetos hasta que eliges el ganador pueden ser unos tres años. Y luego habría un último año donde la técnica se implementa un poco más… Aquí son los técnicos, los que ponen todo lo de dentro del coche y nos dicen si falta algo…

¿Y en algún momento de este proceso el presidente puede decir que no le gusta?

Sí, claro que puede decir que no le gusta. Pero entonces nosotros tenemos que convencerle y explicarle por qué hemos apostado por eso. Hay que tener en cuenta que el diseño es subjetivo.

Y nosotros estamos luchando por la belleza, cuando otros están luchando porque una pieza sea más barata o más cara, o más aerodinámica… No es una lucha fácil, pero sí es una lucha de sentimiento. Y por eso creamos el ‘Design Criteria’ que es como las bases donde están fundamentados los diseños…

¿Cuántos españoles estáis en el top del diseño de coches?

Hay diseñadores españoles (conozco muchos en Alemania) que no están en puestos de liderazgo pero son muy buenos y tienen un potencial bestial. Creo que los españoles siempre hemos tenido mucha creatividad. Una gran parte de los españoles piensan que lo de fuera es mejor… sin embargo, somos gente con mucha pasión y que funcionamos muy bien en las empresas… y tendríamos que estar orgullosos de lo que somos.

Los diseñadores españoles estamos entre los mejores del mundo. Lo damos todo y es genial tener gente con esa pasión. Nosotros lo estamos demostrando día a día en Cupra y Seat. Tenemos que creer más en nosotros.

¿Qué les dirías a aquellos que quieren estudiar diseño?

Que sean curiosos. Que tengan ilusión por hacer cosas nuevas, que quieran aprender… Ahora con internet hay una base de aprendizaje bestial.

Hay que ser constante, disciplinado y a la vez tener la ilusión de querer hacerlo. Para mí la motivación y las ganas pueden casi más que el talento. Igual si no tienes tanto talento, pero sí tienes muchas ganas puedes conseguir lo que quieras.

