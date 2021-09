¿Es el Tesla Model Y el mejor SUV eléctrico de su categoría? Lo probamos...

Noticias relacionadas Tesla Model Y: todas las fotos de este nuevo SUV eléctrico

En el canal de Motor de El Español hemos tenido la oportunidad de realizar una primera toma de contacto del nuevo Tesla Model Y, un nuevo SUV de 5 plazas (7 en opción), de tamaño grande y sistema de propulsión eléctrico.

Han sido solo unas horas de contacto con el coche pero que nos sirven para hacernos una primera idea de cómo es este SUV eléctrico, de sus puntos fuertes y de otros aspectos que son menos favorables.

La unidad probada se corresponde con la versión Gran Autonomía que tiene un precio de 64.000 euros. Este precio podrá aumentar en el caso de ampliar el equipamiento de serie.

Este Tesla Model Y probado, como curiosidad, procede de la fábrica de China, ya que todavía no han llegado a España las primeras unidades de la nueva factoría de Alemania, que será el lugar de producción habitual de este modelo.

Este nuevo Tesla Model Y es el cuarto modelo de la compañía creada por Elon Musk, un visionario que ha acelerado la transformación del automóvil hacia la movilidad eléctrica. Previamente al Tesla Model Y se han lanzado el Tesla Model S, el Tesla Model X y el Tesla Model 3.

De todos ellos, el que realmente ha sido un éxito es el Tesla Model 3, entre otras razones, porque también es el Tesla más accesible de toda la gama de este fabricante. Tanto es así que el 89% de la producción de Tesla en 2020 (que fue de casi medio millón de unidades) fue para el Tesla Model 3. El 11% restante fueron el Tesla Model S y el Tesla Model X.

Un SUV eléctrico de gran tamaño

Antes de conducir el nuevo Tesla Model Y vamos a realizar un pequeño repaso sobre este modelo para compararlo con los principales modelos con los que compite. En este sentido, tenemos que decir que el Tesla Model Y es un nuevo modelo que deriva del Tesla Model 3 (la berlina) que parte de los 46.970 euros.

Si lo que hacemos es comparar ambos modelos podemos ver que el Tesla Model Y es algo más largo (unos 8 centímetros) y, sobre todo, más alto (unos 16 centímetros) que el Model 3. Estas son las principales cotas que cambian. El resto (la anchura y la batalla) son prácticamente idénticas:

Tesla Model 3 Tesla Model Y Longitud 4,69 4,77 Anchura 1,84 1,85 Altura 1,44 1,60 Batalla 2,87 2,87

Una vez que tenemos claro que el Tesla Model Y es algo más largo y, sobre todo, más alto, vamos a ver con qué modelos podría competir. Y para ello analizaremos qué SUV eléctricos existen por encima de los 4,6 metros y hasta los 4,8 metros aproximadamente. Y entonces encontramos los siguientes modelos:

Audi Q4 e-tron | desde 44.455 euros

Audi Q4 Sportback e-tron | desde 46.555 euros

Mercedes EQA | desde 49.900 euros

Lexus UX 300e | desde 49.900 euros

Tesla Model Y | desde 64.980 euros

BMW iX3 | desde 72.300 euros

Audi e-tron | desde 73.143 euros

Audi e-tron Sportback | desde 75.442 euros

Mercedes EQC | desde 83.624 euros

Si, a ellos, sumamos los SUV eléctricos de marcas generalistas tendríamos que añadir:

Volkswagen ID.4 | desde 37.498 euros

Skoda Enyaq iV | desde 40.487 euros

Nissan Ariya |

Ford Mustang Match-e | desde 48.472 euros

Hyundai Nexo (alimentado por hidrógeno) | desde 72.850 euros

Aquí, por tanto, ya tenemos una primera conclusión. Y esta no es otra que el Tesla Model Y es un coche caro (de eso no hay duda). Pero también hay que reconocer que es más económico que, por ejemplo, un BMW iX3.

Tesla Model Y: un SUV eléctrico grande

Otro aspecto a tener en cuenta es que, con estas dimensiones, este modelo se sitúa como uno de los más grandes de la categoría. Incluso tanto es así que podría competir en una categoría superior. A continuación, detallamos cuál es la longitud de algunos de sus rivales comparada con la de este modelo:

Mercedes EQC | 4,76 metros

Tesla Model Y | 4,75 metros

Ford Mustang Mach-E | 4,71 metros

Jaguar i-Pace | 4,68 metros

Hyundai Nexo | 4,67 metros

Skoda Enyaq iV | 4,62 metros

Nissan Ariya | 4,59 metros

Volkswagen ID.4 | 4,58 metros

Audi Q4 e-tron | 4,58 metros

Al hecho de que es un coche grande, el Tesla Model Y también ofrece la posibilidad de tener una configuración de 7 plazas (una característica con la que no pueden contar sus rivales).

Otro aspecto clave de este modelo es su capacidad de maletero. Es enorme. En concreto, Tesla afirma que tiene 854 litros de capacidad, si bien hay que señalar que no cuenta con bandeja el maletero, con lo que la carga queda a la vista. También hay que reconocer en este sentido que cuenta también con otro maletero delantero de 117 litros, ideal para los cables de carga y alguna pequeña mochila.

Con estas capacidades el Tesla Model Y pasa a ser el maletero con mayor capacidad de la categoría, tal y como se puede ver a continuación:

Tesla Model Y | 854 litros

Skoda Enyaq iV | 585 litros

Volkswagen ID.4 | 543 litros

Audi Q4 e-tron | 520 litros

Jaguar i-Pace | 505 litros

Ford Mustang Mach-E | 502 litros

Nissan Ariya | 468 litros

Hyundai Nexo | 461 litros

Motor eléctrico de elevada potencia

Este nuevo Tesla Model Y está a la venta con dos versiones. Hay una primera variante con doble motor eléctrico, una potencia 476 CV y tracción total AWD. Tiene una autonomía de 505 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos. Esta versión tiene una batería de 75 kWh.

Hay una versión más potente con doble motor eléctrico, una potencia 490 CV y tracción total AWD. Tiene una autonomía de 480 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos. Esta versión tiene la misma batería de 75 kWh.

De estas versiones hemos probado la versión con 476 CV. Y lo cierto es que el apartado de motor y prestaciones es uno de los que más nos han gustado en este coche. Entre otras razones porque la aceleración es sensacional. Y no solo desde parado. También incluso circulando a velocidad de crucero, si se acelera a fondo tu espalda quedará pegada contra el asiento.

Este Tesla Model Y es precisamente en autopista donde demuestra lo mejor de sí mismo. De hecho, es, a nuestro juicio, el lugar donde este coche mejor se desenvuelve. Entre otras razones porque es un coche pensado principalmente para el confort de marcha, para rodar con suavidad y para disfrutar principalmente de un trayecto silencioso (si bien desde los 120 km/h cuenta con ciertos ruidos aerodinámicos).

Si lo que hacemos es dejar de lado la autopista y optar por carreteras secundarias, el Model Y muestra algunas flaquezas. Por ejemplo, lo notamos bastante pesado (es algo lógico puesto que supera las dos toneladas). Y esto hace que si imprimimos un mayor ritmo a la marcha, entonces notaremos que cuesta frenarlo antes de llegar a la curva. Después, una vez en curva, los cierto es que el coche vira bien y se sujeta mejor (aunque una dirección con algo más de información también se agradecería). Y una vez más, el Tesla vuelve a superar todas nuestras expectativas cuando volvemos a acelerar para notar toda la potencia del propulsor.

Qué autonomía tiene el Tesla Model Y

La eficiencia en el consumo de electricidad es otro de los aspectos destacables del Tesla Model Y. Durante nuestra prueba hemos realizado un gasto de aproximadamente unos 22 kWh. Es una cifra alta, pero también tenemos que reconocer que no hemos tenido miramientos ni con el pedal del acelerador ni con el aire acondicionado.

Si hubiéramos hecho una conducción más eficiente calculamos que el consumo del coche rondaría los 18 kWh. Con estas cifras y teniendo en cuenta que la batería es de 75 kWh de capacidad podemos decir que la autonomía real de este coche se situará entre los 340 y los 415 kilómetros dependiendo del uso que se haga del vehículo. La cifra ofrecida por Tesla (507 kilómetros) nos parece muy optimista.

En este sentido, desde Tesla señalan que cuentan con una red de 38 supercargadores donde los más modernos pueden cargar hasta 250 kW (en menos de 30 minutos el coche estaría cargado por completo) y con un precio de 31 céntimos de euro (una recarga completa del Model Y sería de aproximadamente 23 euros). Y si tenemos en cuenta que la autonomía ronda los 400 kilómetros, estamos obteniendo un gasto de unos 5,7 euros por cada 100 kilómetros si cargamos solo en carga rápida.

En el caso de que optemos por cargas lentas en casa (en corriente alterna carga hasta 11 kW) y con un precio del kWh cercano a los 12 céntimos estaríamos hablando de que una recarga completa en hora valle sería aproximadamente unos 10 euros, es decir, un coste de unos 2,5 euros por cada 100 kilómetros recorridos.

¿Funciona el piloto automático?

Es una de las cuestiones en la que teníamos mucho interés. Hablamos de ver cómo funcionaba lo que Tesla denomina piloto automático o 'autopilot'. Y aquí lo primero que tenemos que señalar es que no es correcto llamarlo piloto automático, porque en ningún momento puede funcionar como tal. De hecho, la conducción autónoma en Europa todavía no está permitida (no es legal, ni existe).

Por ello, en realidad lo que ofrece este Tesla es un sistema de ayuda a la conducción. Y en este sentido, sí tenemos que decir que es de los más evolucionados que hay en el mercado. Por ejemplo reconoce las formas de los vehículos que tenemos a nuestro alrededor (camiones, motos, otros coches...), puede cambiar de carril si accionamos la palanca del intermitente de manera e incluso aparecen los semáforos en la gran pantalla del vehículo.

Pero no hay nada más allá de eso y de circular por un carril, manteniendo una velocidad y la distancia con los vehículos de alrededor. En el momento en el que este Tesla Model Y atraviesa alguna zona con dificultad, el 'piloto automático' de Tesla no funciona y puede generar situaciones de riesgo, salvo que el conductor tome la iniciativa de los mandos. Por ejemplo, las incorporaciones a las autopistas, las salidas de las mismas, carreteras con obras, cruces con peatones... En todos estas situaciones, el conductor tiene que ser el protagonista de la conducción y dejar de lado la tecnología.

En este sentido, desde Tesla señalan que en Estados Unidos está más avanzado y que incluso se puede decir al coche que nos recoja en un parking en el que esté aparcado. Pero lo cierto es que al menos la unidad probada que contaba con el piloto automático mejorado (3.800 euros adicionales) no nos ha dado la sensación de que la tecnología esté tan desarrollada como para poder circular de forma autónoma.

En este sentido, además, desde Tesla señalan que hay que pagar 7.500 euros adicionales para optar a todas las funcionalidades del piloto automático cuando estas entren en funcionamiento.

Calidades y equipamiento

Por último, señalar que otros aspectos que nos han gustado mucho de este modelo son la gran pantalla central de 15 pulgadas desde la que se manejan todas las funciones del vehículo. En este sentido, nos parece que es todo bastante intuitivo si bien también creemos que hay que retirar demasiado la mirada de la carretera para ver información tan simple como la velocidad a la que circulas.

Y también es mejorable la calidad del vehículo. Si bien por precio el Tesla Model Y se posiciona como una marca premium; lo cierto es que por calidades está muy lejos de ser un coche premium. Cualquier modelo de firmas como Audi, BMW o Mercedes (es cierto que en los eléctricos todos han bajado calidades) presenta unos acabados y unos materiales mejores que este Tesla.

Conclusión

¿El Tesla Model Y el mejor SUV eléctrico de su categoría? Lo cierto es que dar una respuesta a esta pregunta es algo difícil. Por ejemplo sí nos parece mejor que un Audi Q4 e-tron y un Mercedes EQA pero también hay que reconocer que es entre 15.000 y 20.000 euros más caro.

Por el contrario, si lo comparamos con un BMW iX3 ya las distancias no son tan amplias, pues el modelo bávaro tiene un comportamiento espectacular y unas calidades superiores, aunque es algo menos eficiente que el Tesla Model Y y el funcionamiento de la conducción semiautónoma no está tan conseguido.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, sí podemos decir que el Tesla Model Y es el mejor SUV eléctrico de la categoría en aspectos como la potencia, eficiencia, autonomía y ayudas a la conducción. Sin bien, también hay que remarcar que si Tesla quiere seguir compitiendo con marcas premium tiene que cuidar mucho más aspectos como las calidades y los servicios de atención al cliente y posventa.

