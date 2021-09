El próximo coche eléctrico de Seat se pondrá a la venta bajo la marca Cupra

El próximo coche eléctrico de pequeño tamaño, que probablemente se fabricará en España, será bajo la marca Cupra y no con el logotipo de Seat. Así lo ha anunciado hoy el presidente de Seat, Wayne Griffiths en un encuentro con la prensa con motivo del Salón del Automóvil de Múnich (Alemania) en el que ha participado EL ESPAÑOL.

En cuanto a la pregunta de cuándo Seat tendrá su primer coche eléctrico de nueva generación bajo la marca Seat, Griffiths se ha mostrado rotundo: "todavía no tenemos decidido cuándo Seat, con la marca Seat, tendrá su coche eléctrico basado en las nuevas plataformas del Grupo Volkswagen”.

"La fábrica de Martorell tiene la ambición de fabricar 500.000 coches eléctricos a partir de 2025. La primera fase se realizará para la marca Cupra y también para otras marcas del Grupo Volkswagen", ha señalado este directivo.

En cuanto a las razones por las que Seat ha decidido comenzar con la marca Cupra este directivo señala: "tiene más sentido poner toda la tecnología desarrollada en las baterías en el Cupra como primer coche eléctrico".

"Como la electrificación no se podía hacer todo al mismo tiempo así que hemos decidido empezar con Cupra porque pensamos que encaja de forma ideal con la imagen de la marca y se diferencia de otros coches eléctricos. Los coches eléctricos que se ofrecen tienen argumentos racionales y nosotros lo queremos ofrecer soluciones emocionales", ha comentado.

Desarrollo para Volkswagen y Skoda

También Griffiths ha aprovechado este encuentro para confirmar que "el Grupo Volkswagen será el encargado de construir la plataforma sobre la que se basará este nuevo eléctrico si bien en Seat, junto con el centro técnico, seremos responsables para desarrollar los modelos para otras marcas del grupo alemán, como la propia Volkswagen y Skoda", ha dicho Griffiths.

"El proyecto del coche eléctrico y que es el que se ha denominado Future Fast Forward no solo es para transformar a Seat como compañía sino también ayudar a transformar la industria del automóvil en España. Es un gran proyecto, es una gran responsabilidad y no solo es un proyecto de Seat sino también del Grupo Volkswagen, también de España y de Europa", ha afirmado.

Lo que por el momento no ha confirmado Griffiths es si finalmente la fabricación se realizará en la planta de Martorell (en Barcelona). En este sentido, no obstante, el presidente de Seat y Cupra ha señalado que "el proyecto del coche eléctrico está avanzando muy bien. Sabemos que coche queremos hacer. Y no será 100% como el prototipo presentado, pero será muy similar".

En este sentido, el consejero delegado de la marca Volkswagen, Ralf Brandstatter, también ha señalado en el Salón de movilidad IAA de Múnich que es "muy probable" que fabriquen los vehículos pequeños de la compañía en España, tal y como recoge la agencia Efe.

Por su parte, el presidente de Seat, afirma que "habrá varias fases ya que no se podrá electrificar todo al mismo tiempo. Primero lanzamos nosotros en Cupra en 2025 con el objetivo y la ambición de hacer hasta 500.000 coches en Martorell que es nuestra capacidad. En esta primera fase para Cupra y otras marcas del Grupo Volkswagen, como Volkswagen y Skoda. Eso sí, las fases y qué marcas irán en cada planta aún lo estamos discutiendo", ha señalado.

"Pero es claro que no solo se electrificará Martorell sino que también lo tendrán que hacer las otras plantas del Grupo Volkswagen", ha comentado.

'Tienda' Cupra en el centro de Berlín, en Alemania.

Diferenciar Seat como compañía y marca

"Cuando nos preguntan qué pasará con Seat, desde la compañía señalamos que Cupra tendrá este eléctrico desde 2025 y que estará en la línea iniciada con el prototipo UrbanLevel. Por su parte Seat tiene muchos modelos como el León, Tarraco, Ateca… Y las dos marcas se combinan perfectamente y no se pueden sustituir", ha señalado.

"Hay que diferenciar de Seat como compañía y Seat como marca junto con Cupra. Hemos hecho un trabajo enorme con Seat lanzando los SUV y también los híbridos enchufables. Hemos hecho la marca que más crecía en Europa hasta la llegada de la pandemia y es la marca líder en España. Además, hemos cambiado la imagen de Seat sobre todo en la gente joven. Por lo tanto, Seat nunca ha sido tan fuerte".

Y Cupra, por su parte, ha sido una marca que se ha lanzado desde cero en tres años: "nos decían que si estábamos locos, y sin embargo vamos cumpliendo los objetivos. Además, el Cupra Formentor ha tenido un impacto enorme, ha sido el más vendido de toda la empresa, y el 50% de la demanda que tiene es de versiones híbridas enchufables", comenta.

Imagen del espacio Cupra inaugurado en Múnich (Alemania).

Una tienda de Cupra en el centro de Madrid

Este anuncio coincide, además, con la inauguración cercana (se espera para finales de año) de una 'tienda' Cupra en el centro de Madrid. En concreto, esta nueva 'tienda' estará en la plaza de Canalejas, entre el Congreso de los Diputados y la Puerta del Sol.

Se tratará de un concepto novedoso donde en realidad no se pretende vender coches sino expandir el conocimiento de la marca, así como punto de reunión para fomentar encuentros y reuniones.

En este sentido, Cupra ya cuenta con 110 concesionarios en España y su expansión internacional se está llevando a cabo mediante la inauguración de lo que la marca ha bautizado como Cupra Garage, lugares específicos en sitios muy céntricos de las ciudades para dar a conocer la marca.

