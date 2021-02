"Matriculamos miles de eléctricos por imperativo de marcas que no tienen salida en el mercado"

Las marcas de coches, obligadas por los reguladores, no dejan de hablar de movilidad sostenible y de coche eléctrico. Sin embargo, el mercado real del coche eléctrico va por otro camino completamente diferente al de estos eslóganes relacionados con la electromovilidad. Basta mirar las ventas de coches eléctricos del pasado mes de enero para darse cuenta de la realidad.

En los primeros 30 días del año solo se han vendido 498 coches eléctricos, de los que 141 han sido matriculados por particulares. ¿Y eso es mucho o poco?, nos preguntamos. Pues bien, si lo comparamos con los 41.892 coches vendidos en el mes de enero, tenemos que la cuota de eléctrico es del 1,18%, mucho más baja que la conseguida en 2020.

Y aún hay más. Si lo volvemos a comparar con los 19.071 coches vendidos en enero a los particulares, con los 141 coches eléctricos comprados por los particulares según las estadísticas de la DGT tenemos que la cuota de eléctricos (de particulares) es del 0,73%, tal y como publicamos hace unos días en EL ESPAÑOL.

Pues bien, a esta bajísima demanda del coche eléctrico se suma, tal y como hemos podido conocer, la 'obligatoriedad' de algunas marcas de automatricular los coches eléctricos para que así estas compañías cumplan con los objetivos de emisiones de los 95 gramos de CO2, si bien luego estos coches, en realidad, tienen difícil salida en el mercado.

Esto explicaría cómo en los últimos días del año 2020, el porcentaje de eléctricos subió de repente y, ahora, ha vuelto a bajar.

En este sentido, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto (la asociación que engloba a los concesionarios), ha solicitado que la nueva edición del Plan Moves, que se anunció ayer, incluya también a los eléctricos automatriculados el año pasado por los concesionarios "por imperativo de algunas marcas".

Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.

Si bien Pérez considera que el Moves es un anuncio positivo, sobre todo si se le dota de 800 millones de euros, en lugar de 400 millones, también deja claro que "los concesionarios hemos tenido que automatricular el año pasado por imperativo de algunas marcas y que se acumulan en nuestras instalaciones porque, de momento, no tienen salida en el mercado".

Por ello, en "la nueva convocatoria, se podría buscar una fórmula para que los compradores se pudieran beneficiar de los miles de eléctricos", ha asegurado Pérez.

El directivo ha explicado, a su vez, que la "clave" de esta iniciativa es acercar el vehículo eléctrico al ciudadano, por lo que ha afirmado que una mayor dotación presupuestaria "es totalmente necesaria" para lograr dicho objetivo, ya que consigue hacer la movilidad eléctrica más competitiva respecto al resto de tecnologías.

Esta reacción del presidente de Faconauto, que recoge Europa Press, ha sido consecuencia del anuncio realizado por parte del director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, quien ha dicho que el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo plan para la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de puntos de recarga dotado de "al menos" 400 millones de euros, "con la posibilidad de duplicar esa partida si hay el suficiente apetito" para aprovechar los fondos.

En el marco del congreso 'Summit 2021. Impulsando la Movilidad Sostenible desde las Empresas', Groizard ha apuntado que la cuantía del programa de ayudas se podría elevar hasta 800 millones de euros si hubiese capacidad para absorber los fondos por parte del sector.

"Está claro que esto no lo vamos a poder hacer solos", ha apostillado, al tiempo que ha insistido en la importancia de las empresas, ya que es "muy difícil" canalizar el dinero "si lo quieres hacer bien y no de cualquier manera".

Manguera y enchufe del punto de carga.

Un Plan Moves más eficiente

Otra organización que también cree que este nuevo Moves es una "buena noticia" es Ganvam, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios.

Sin embargo, su presidente, Raúl Palacios, también señala que la gestión de este nuevo Moves, tiene que ser más eficiente: "Actualmente el reparto de los fondos del Moves se hace en términos de población y no de mercado, de tal forma que la comunidad con mayor población es la que más presupuesto obtiene. Por tanto, es necesario una estrategia con un sistema de reparto de fondos acorde a la demanda real para no frenar la electrificación. Que no quede dotación desierta y que los que quieren comprar no se queden sin recursos para hacerlo", ha reivindicado Ganvam, en declaraciones que recoge Europa Press.

Esta misma idea también la suscribe el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall. Según este directivo, que ha valorado también "muy positivamente" el anuncio realizado por el IDAE, también ha pedido que sea "eficaz" el reparto territorial de los fondos, ya que debería basarse en criterios de mercado y no en criterios de población, para que no haya regiones que agotan sus fondos "en días" y otras en donde se queda "prácticamente desierto".