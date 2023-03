"Vengan a coger conmigo": una modelo argentina sortea su tanga y su cuerpo en un parque de Rosario

La modelo argentina Jésica 'Jesy' Fux convocó a sus seguidores en el Parque Independencia de Rosario a las 19:00 del lunes para ofrecerles un desnudo en directo, la rifa del tanga que llevaba y el sorteo de relaciones sexuales con tres de los asistentes.

"A las 19 voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazos y todo lo que quieran. Pueden venir seguidoras también. A cada persona que me salude le voy a dar un numerito y voy a sortear para que tres personas puedan venir a coger conmigo. Voy a transmitir todo en vivo. No se pierdan la oportunidad de coger conmigo", expresó en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

Jesy Fux, que dice utilizar su nombre verdadero, es influencer sexual en su país. Apodada a sí misma 'putita espiritual', le gusta definirse como trabajadora sexual virtual y modelo erótica. Su principal trabajo es la venta de contenido online, y la interacción con sus clientes suele ser exclusivamente a través de internet.

Jesy Fux sonríe ante la cámara. Rosario Plus

La modelo se dedica profesionalmente al mundo erótico desde hace tres años. Anteriormente, había trabajado en McDonald's y otras empresas de cara al público. Actualmente, escribe un libro con la idea de ayudar a otras mujeres a liberarse como ella lo ha hecho.

La clave de su estilo de vida está en su práctica diaria de yoga y meditación. Estas actividades le permitieron alcanzarse a sí misma, según afirmó en una entrevista con el medio argentino TN.

En cuanto a su liberación sexual, el papel de la meditación fue determinante: "Cuando empecé a sacar lo que no me llenaba y lo que no me nutría me conecté con el placer. Significó hacer cosas con mi sexualidad. A sentirme segura con mi cuerpo. A exteriorizarla", afirma.

Fux ya había protagonizado otros episodios polémicos. En octubre de 2021, se "peló las tetas" delante de sindicalistas de la construcción que esperaban la visita del presidente Alberto Fernández, según compartió la modelo en redes. Dos meses después, en diciembre del mismo año, se desnudó bajo el Monumento de la Bandera de la ciudad de Rosario.

Sigue los temas que te interesan