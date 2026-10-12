Los expertos coinciden: mirar a tu perro con cariño libera la hormona del amor y es la clave para su felicidad

Muchos tutores asumen que garantizar la felicidad de un perro se limita a cumplir con sus necesidades básicas: alimentarlo, sacarlo a pasear y llevarlo al veterinario.

Sin embargo, existe una desconexión silenciosa muy habitual en los hogares donde, a pesar de compartir el mismo espacio físico, el animal puede llegar a sentirse completamente ignorado.

Especialistas en comportamiento canino advierten que la estabilidad física y emocional de las mascotas depende de estímulos afectivos, rutinas estructuradas y una comunicación empática que a menudo se pasan por alto en la vorágine diaria.

Contacto visual con intencionalidad

Una de las herramientas de comunicación más profundas con los caninos se encuentra en la mirada. No obstante, la forma en que se sostiene este contacto determina su impacto emocional.

"El contacto visual entre perro y tutor activa la liberación de oxitocina, la hormona del amor, que crea un vínculo de confianza y afecto profundo. Pero esa mirada no puede ser rápida o distraída; tiene que ser intencional, verdadera y llena de cariño", explican los expertos en educación canina en un vídeo de YouTube.

La ausencia constante de este contacto puede interpretarse como desinterés, derivando en inseguridad y ansiedad. A la conexión visual se le suma la estabilidad temporal. Los perros son animales de costumbres que requieren predictibilidad para mantener su equilibrio.

"Tener una rutina definida con horarios para comer, pasear, jugar y descansar ayuda al cerebro del perro a funcionar con menos estrés. Cuando el entorno es inestable, se activa su modo de alerta constante, pudiendo desarrollar problemas como insomnio canino, inquietud e incluso agresividad".

El consuelo del olor humano

El sentido del olfato es el canal principal a través del cual el perro interpreta su entorno. El aroma del tutor actúa como un ancla de protección, especialmente en momentos de soledad.

"Dejar una prenda usada cerca del perro cuando sales a trabajar puede reducir drásticamente la ansiedad por separación. Para él representa tu presencia emocional, como si una parte de ti siguiera allí protegiéndole", señalan los especialistas, recomendando no lavar excesivamente todas sus mantas o juguetes con productos químicos agresivos.

Por otro lado, la forma de acariciarlos marca una gran diferencia en su nivel de relajación. La creencia popular de que disfrutan los palmetazos en la cabeza es errónea.

"A la mayoría no les gusta ese tipo de contacto. Prefieren caricias suaves y conscientes en zonas como el pecho, la base de la cola y detrás de las orejas. El toque incorrecto —como golpecitos bruscos o apretones— puede generar estrés", advierten.

Escucha activa del lenguaje corporal

El ejercicio físico resulta insuficiente si no se combina con retos cognitivos que desafíen su capacidad analítica. El aburrimiento es uno de los mayores desencadenantes de conductas destructivas.

"Tu perro necesita ser desafiado mentalmente. Actividades como juegos de olfato, juguetes que esconden premios y nuevos comandos ejercitan su cerebro. Incluir 10 minutos diarios de actividades mentales transforma su comportamiento y su autoestima; se siente útil, valorado e inteligente", subrayan los expertos.

Asimismo, aprender a descifrar los mensajes corporales evita situaciones de incomodidad o reactividad en la calle y en casa: "Cada movimiento es una forma de comunicación.

Uno de los mayores errores es forzar al perro a situaciones que claramente no quiere, como acercarse a desconocidos o pasear por lugares ruidosos. Cuando aprendes a leer a tu perro y respetas sus límites, se siente comprendido, valorado y protegido".

Estar presente

La última clave —y probablemente la más determinante— radica en ofrecer una atención plena cuando se convive con el animal, evitando las distracciones tecnológicas habituales.

"Estar al lado de tu perro no es lo mismo que estar verdaderamente presente. Muchos tutores pasan horas en casa con el perro pero están todo el tiempo con el móvil o la tele. El perro nota cuando tu atención está en otro sitio y eso le hace sentirse invisible", concluyen los especialistas.

Al final, la transformación de la relación no requiere inversiones económicas extravagantes: "Tu perro no necesita juguetes caros ni el pienso más costoso del mercado; lo que realmente quiere es tu atención, tu presencia y tu amor genuino. Quince minutos al día de atención plena hacen más bien a tu perro que un día entero de indiferencia".