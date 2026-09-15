Los expertos coinciden: la soledad del perro se debe entrenar de manera escalonada cuando volvemos a la rutina

Tras varias semanas marcadas por la flexibilidad horaria, el turismo, la actividad al aire libre y una convivencia familiar casi constante, la llegada de septiembre impone un retorno inevitable a la normalidad.

Aunque los animales no experimentan el estrés postvacacional bajo los mismos esquemas psicológicos que los humanos, un giro drástico en sus dinámicas diarias sí tiene un impacto directo en su salud emocional.

Alteraciones en el sueño, falta de apetito, irritabilidad o conductas destructivas son algunas de las manifestaciones habituales ante un cambio de escenario brusco.

Para evitar estos episodios, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) propone abordar este periodo mediante una transición progresiva estructurada en varios frentes.

Reajuste progresivo

La estabilidad emocional de un perro depende en gran medida de la previsibilidad de su entorno. Si durante las semanas de descanso se han modificado las horas de sueño, cambiar los hábitos de un día para otro genera inquietud.

Los especialistas aconsejan adelantar o retrasar paulatinamente los momentos de acostarse y levantarse, ajustando el reloj biológico del animal con varios días de margen antes de la incorporación definitiva a la rutina laboral.

El restablecimiento de los horarios fijos de comida actúa como un pilar fundamental para estructurar la jornada del animal. Tras el descontrol habitual del periodo estival, conviene fijar de nuevo las horas de las tomas y reevaluar las raciones diarias.

Si el nivel de actividad física ha variado de forma sustancial durante el verano, la cantidad de alimento debe reajustarse a sus necesidades actuales. En caso de que la inapetencia o los rechazos a la comida se prolonguen en el tiempo, resulta imprescindible acudir a una revisión veterinaria.

Calibración del ejercicio físico diario

El paso directo de jornadas intensas en la playa o la montaña a un estilo de vida eminentemente sedentario representa un choque contundente. La actividad física debe dosificarse pero no recortarse de forma drástica.

Mantener paseos de calidad y sesiones de juego adaptadas a la edad y condición del animal permite canalizar el exceso de energía acumulada, evitando situaciones de fatiga o de sobreesfuerzo innecesario.

Además, el retorno al trabajo implica que el animal vuelva a pasar varias horas solo, un contraste térmico emocional tras semanas de compañía continua.

Para evitar cuadros de ansiedad por separación —frecuentemente asociados a ladridos compulsivos, nerviosismo o destrozos en la vivienda—, se debe entrenar la soledad de manera escalonada.

Comenzar por ausencias breves e ir incrementando su duración permite que el perro asimile el proceso sin trauma. Ante comportamientos anómalos persistentes, los expertos recomiendan acudir a un educador canino o etólogo.

Reforzar el vínculo

Más allá de cubrir las necesidades fisiológicas primarias, el bienestar del perro durante este periodo de adaptación requiere de atención interactiva.

Reservar un espacio diario para juegos de olfato, ejercicios de obediencia básica y dinámicas en equipo mantiene su mente estimulada, combate el aburrimiento derivado de la soledad y consolida el vínculo afectivo con la familia en un momento de especial vulnerabilidad.