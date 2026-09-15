Ni carne ni pescado: la comida de tu perro o gato podría terminar contaminada por esta razón científica

Cuando un alimento de origen animal llega en mal estado, provoca una intoxicación o genera dudas sobre su etiquetado, puede ser necesario investigar qué ha ocurrido. Carne, leche, huevos, pescado, marisco o miel pueden verse afectados por fallos de conservación, contaminación o fraude.

Los peritos veterinarios tienen un papel clave porque conocen la seguridad alimentaria desde la producción hasta el consumidor. Analizan si se ha roto la cadena de frío, si el producto estaba contaminado, si hubo un error de etiquetado o si la trazabilidad permite localizar el origen del problema.

No todos los incumplimientos son iguales. Un alimento puede estar alterado, no conforme o ser peligroso para la salud. Diferenciar estas situaciones es importante para reclamar, retirar productos o evitar riesgos para los consumidores.

Un informe técnico puede ayudar a empresas, distribuidores, aseguradoras y consumidores a entender el problema y tomar decisiones con una base objetiva.

Por eso, más allá de la emoción que suele acompañar a estos casos, disponer de una mirada técnica ayuda a separar hechos, dudas y responsabilidades. Esa mirada puede ser clave tanto para quien reclama como para quien necesita defender que actuó correctamente.

Para una persona no especializada, estos conflictos pueden resultar difíciles de entender. A menudo hay informes clínicos, facturas, fotografías, mensajes, contratos o versiones diferentes de lo ocurrido. La intervención de peritos veterinarios permite ordenar toda esa información y convertirla en una explicación clara, basada en datos y no solo en percepciones.

La utilidad de estos informes no se limita a un juicio. También pueden servir para negociar con una aseguradora, alcanzar un acuerdo entre particulares, orientar a un abogado o decidir si una reclamación tiene base suficiente. En muchos casos, contar con una valoración independiente evita alargar conflictos y permite tomar decisiones más tranquilas.

Además, cuando hay animales implicados, el tiempo importa. Un problema de salud, una lesión, una situación de abandono o un daño económico pueden agravarse si no se documentan correctamente desde el principio. Por eso, conservar pruebas, solicitar informes clínicos y pedir asesoramiento especializado puede marcar la diferencia.

Desde PERIVET ofrecemos soporte en informes periciales sobre alimentos de origen animal, cadena de frío, contaminación, fraude o trazabilidad. Contar con peritos veterinarios especializados permite resolver dudas, prevenir riesgos y respaldar reclamaciones con datos objetivos.