Alba Pérez, veterinaria: "Este saco de 15 kg por 46 euros es el mejor alimento para perros, con un 34% de proteínas"

Elegir el alimento adecuado para un perro no siempre es una tarea sencilla, especialmente cuando se trata de animales con requerimientos nutricionales elevados.

Los perros deportistas, los ejemplares muy nerviosos, aquellos que son exigentes con el sabor o los que se encuentran en periodo de convalecencia necesitan fórmulas específicas para mantener su condición física sin sobrecargar su sistema digestivo.

"Lo primero que debemos buscar en este tipo de pienso son proteínas y grasas en alto nivel y una muy buena digestibilidad de ingredientes", aconseja la veterinaria Alba Pérez, especialista en nutrición animal.

"También aconsejo que lleven una muy buena cantidad de omega-3 y de glucosamina y condroitina, de las dos, porque esto para perros deportistas es superimportante".

Además del perfil de nutrientes, la concentración de calorías resulta crucial para prevenir patologías graves asociadas al volumen de ingesta.

"Necesitamos que en poco volumen ingieran una buena cantidad energética porque son animales que no conviene que coman en exceso, puesto que mucho volumen fácilmente causará dilataciones y torsiones gástricas". Por esto, la especialista analiza las tres mejores opciones disponibles en el mercado dentro de este segmento.

El equilibrio en el primer puesto

Encabezando el análisis se encuentra NF Natkane Working Dog, una fórmula que combina una elevada densidad calórica con ingredientes de alta asimilación.

"El primer ingrediente es carne de pollo hidrolizada a un 29%. Esto quiere decir que tenemos carne de fácil digestión, ya tenemos el porcentaje final en la fórmula y cuenta también con huevo e hígado de pollo como fuentes de proteína", detalla Alba Pérez.

"A nivel de verduras lleva patata, legumbre, hortalizas y cuenta con ingredientes botánicos funcionales como probióticos, prebióticos, la levadura de cerveza, antioxidantes a muy alto nivel y condroprotectores".

Con aproximadamente 3.700 kcal por kilo, un 34% de proteína y un 19% de grasa, la veterinaria resalta tanto su perfil analítico como su viabilidad económica.

"Combinando por lo tanto la alta densidad calórica con la alta digestibilidad, que esto es imprescindible de verdad. Tenemos el saco de 15 kg a 46 €, así que la relación calidad-precio es inmejorable".

Alta palatabilidad en formato semihúmedo

En la segunda posición del ranking se ubica Alpha Spirit Multiprotein. Este alimento destaca por su textura semihúmeda y su variedad proteica, lo que eleva de forma notable la palatabilidad para los perros más selectivos.

No obstante, Pérez enfatiza la importancia de saber interpretar las etiquetas cuando los ingredientes se indican en fresco: "Si miramos la lista de ingredientes tenemos un 35% de carne de pollo fresca, un 20% de pescado fresco, un 15% de carne de cerdo fresca, un 10% de pato fresco".

Sin embargo, añade: "Pero recordad que estos porcentajes en fresco debemos reducirlos por el proceso de fabricación, por lo tanto al final estaremos hablando de un 25 o un 30% en el producto final".

A pesar de ser una opción de gran calidad, la especialista justifica su segundo lugar debido a su menor nivel de protección articular y a su digestibilidad:

"No lleva ni tanto antioxidante ni condroprotectores a tan alto nivel y por eso está en el segundo puesto. Además, tanta variedad de proteína y al ser semihúmedo pueden no acabar del todo bien y que tengamos heces blandas. A nivel de proteína final tenemos un 30% y de grasa un 16%".

Alta energía con precaución digestiva

El tercer puesto lo ocupa Acana Sport & Agility, una alternativa reconocida por su elevado aporte calórico y su porcentaje proteico final (alrededor del 35%). Sin embargo, la veterinaria advierte sobre la elevada proporción de lípidos en su fórmula.

"Tenemos el 35% de proteína y un 22% de grasa, por lo tanto el aporte energético también es bastante alto y nos estamos yendo, como con el NF Natkane, a unas 3.700 calorías por kilo", cuenta la experta.

"Pero cuidado, porque el porcentaje de grasa es bastante alto; cuando superamos el 20% en la fórmula, en animales sensibles es fácil que haya irritación gástrica y que se generen vómitos".

Pérez añade que este producto ofrece únicamente omega-3 como soporte articular en comparación con otras opciones, a lo que se suma un coste de mercado más elevado (88 € el saco de 17 kg).

A la hora de decantarse por cualquiera de estas tres opciones comerciales, la veterinaria aconseja evaluar de forma individualizada el estado de salud y la tolerancia de cada animal.

"Cualquiera de los tres van a estar bien elegidos siempre que se adapte cada uno de ellos a las necesidades concretas de vuestro perro", concluye Alba Pérez.

"Pensad muy bien el perfil de animal que tenéis, qué tal es la sensibilidad digestiva, qué cantidad de calorías va a necesitar, si hace mucho deporte o si está en periodo convaleciente".