Ariana Grande dándole un beso a uno de sus perros.

Ariana Grande dándole un beso a uno de sus perros. Instagram

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El refugio de Ariana Grande para animales: la cantante ha adoptado a más de 10 perros y un cerdito miniatura

La estrella del pop es conocida por ser una apasionada de los animales hasta el punto de crear Orange Twins Rescue.

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Angelica Rimini
Publicada

Cuando pensamos en Ariana Grande, lo primero que nos viene a la mente es su impresionante rango vocal de cuatro octavas, sus récords en las listas de éxitos y su icónico estilo.

Sin embargo, detrás de las luces del escenario y las alfombras rojas, la estrella del pop guarda una de sus facetas más auténticas e inspiradoras: su amor desmedido por los animales.

A lo largo de los años, la cantante no solo ha llenado su hogar con decenas de patitas, sino que ha convertido su pasión en un firme compromiso con la adopción responsable y el bienestar animal.

Una familia peluda de más de una docena

Se calcula que Ariana ha adoptado a más de 10 perros, además de otras mascotas muy particulares. Lejos de buscar razas de criadero, la artista siempre ha apostado por dar una segunda oportunidad a animales en situación de calle o refugio.

Un perro vagando entre el humo de un incendio.

Toulouse fue la verdadera estrella de la casa. Este cruce de beagle y chihuahua, adoptado en 2013, no solo la acompaña a todas partes, sino que se ha convertido en una celebridad por derecho propio.

Ha protagonizado portadas de revistas de moda y ha hecho apariciones estelares en videoclips icónicos como 7 rings y thank u, next.

Myron es un pitbull con un valor emocional incalculable. Originalmente pertenecía a su exnovio, el fallecido rapero Mac Miller. Tras su partida en 2018, Ariana acogió a Myron como parte de su familia permanente.

Además, nombres como Coco, Ophelia, Fawkes, Cinnamon, Lafayette, Sirius, Strauss, Pignoli y Bowie forman parte de la larga lista de rescates que han encontrado un hogar en la vida de la diva.

En 2018, Ariana sorprendió al mundo al añadir a su familia a Piggy Smalls, un cerdito miniatura. La mascota se volvió viral al instante, llegando a protagonizar una versión casera del video musical de su tema Breathin.

Un impacto en el rescate animal

Para Ariana Grande, tener mascotas no es solo un pasatiempo; es una causa. La cantante ha utilizado su gigantesca plataforma global para concienciar a millones de fanáticos sobre la importancia de "Adoptar, no comprar".

El veterinario y divulgador, Tomás Palomares, con sus perras adoptadas.

En 2020, dio un paso más allá al cofundar Orange Twins Rescue, un refugio sin fines de lucro con sede en Los Ángeles dedicado a rescatar, rehabilitar y buscar hogares definitivos para perros y gatos en peligro.

Con cada adopción, publicación y proyecto benéfico, Ariana demuestra que su gran corazón supera con creces incluso a su talento. Para ella, el verdadero lujo no está en las marcas ni en los trofeos, sino en llegar a casa y ser recibida por una ruidosa y amorosa manada.