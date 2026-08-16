El refugio de Ariana Grande para animales: la cantante ha adoptado a más de 10 perros y un cerdito miniatura

Ariana Grande dándole un beso a uno de sus perros. Instagram

Cuando pensamos en Ariana Grande, lo primero que nos viene a la mente es su impresionante rango vocal de cuatro octavas, sus récords en las listas de éxitos y su icónico estilo.

Sin embargo, detrás de las luces del escenario y las alfombras rojas, la estrella del pop guarda una de sus facetas más auténticas e inspiradoras: su amor desmedido por los animales.

A lo largo de los años, la cantante no solo ha llenado su hogar con decenas de patitas, sino que ha convertido su pasión en un firme compromiso con la adopción responsable y el bienestar animal.

Una familia peluda de más de una docena

Se calcula que Ariana ha adoptado a más de 10 perros, además de otras mascotas muy particulares. Lejos de buscar razas de criadero, la artista siempre ha apostado por dar una segunda oportunidad a animales en situación de calle o refugio.

Toulouse fue la verdadera estrella de la casa. Este cruce de beagle y chihuahua, adoptado en 2013, no solo la acompaña a todas partes, sino que se ha convertido en una celebridad por derecho propio.

Ha protagonizado portadas de revistas de moda y ha hecho apariciones estelares en videoclips icónicos como 7 rings y thank u, next.

Myron es un pitbull con un valor emocional incalculable. Originalmente pertenecía a su exnovio, el fallecido rapero Mac Miller. Tras su partida en 2018, Ariana acogió a Myron como parte de su familia permanente.

Además, nombres como Coco, Ophelia, Fawkes, Cinnamon, Lafayette, Sirius, Strauss, Pignoli y Bowie forman parte de la larga lista de rescates que han encontrado un hogar en la vida de la diva.

En 2018, Ariana sorprendió al mundo al añadir a su familia a Piggy Smalls, un cerdito miniatura. La mascota se volvió viral al instante, llegando a protagonizar una versión casera del video musical de su tema Breathin.

Un impacto en el rescate animal

Para Ariana Grande, tener mascotas no es solo un pasatiempo; es una causa. La cantante ha utilizado su gigantesca plataforma global para concienciar a millones de fanáticos sobre la importancia de "Adoptar, no comprar".

En 2020, dio un paso más allá al cofundar Orange Twins Rescue, un refugio sin fines de lucro con sede en Los Ángeles dedicado a rescatar, rehabilitar y buscar hogares definitivos para perros y gatos en peligro.

Con cada adopción, publicación y proyecto benéfico, Ariana demuestra que su gran corazón supera con creces incluso a su talento. Para ella, el verdadero lujo no está en las marcas ni en los trofeos, sino en llegar a casa y ser recibida por una ruidosa y amorosa manada.