Costa Rica marca un hito histórico: es el único país del mundo que cierra todos sus zoológicos estatales

El modelo tradicional de exhibición de fauna salvaje ha recibido una estocada definitiva en América Latina. Costa Rica ha marcado un precedente sin equivalentes al concretar el cierre definitivo de sus últimos dos zoológicos estatales: el emblemático Parque Zoológico Simón Bolívar, ubicado en el corazón de San José, y el Centro de Conservación Santa Ana.

La medida no es un hecho fortuito ni improvisado, sino la culminación de un proceso legal e ideológico iniciado hace más de una década.

Con este paso, la nación centroamericana se convierte oficialmente en la primera del mundo en erradicar por completo un sistema estatal de zoológicos, consolidando una transición jurídica y ética hacia la protección de la biodiversidad.

De la exhibición al rescate científico

El cierre de las instalaciones públicas supuso el despliegue inmediato de un operativo encabezado por el Ministerio de Ambiente y Energía. Más de 300 animales que albergaban ambos recintos —entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios— fueron trasladados de urgencia a centros especializados de rescate y santuarios autorizados.

En estos espacios, equipos interdisciplinarios de biólogos y veterinarios evalúan de manera individualizada a cada ejemplar.

El objetivo principal es diagnosticar su estado médico, iniciar procesos de deshabituación del contacto humano y determinar si es posible su liberación en parques nacionales o si deberán permanecer bajo cuidados especializados de por vida debido a secuelas irreparables.

Lo público frente a lo privado

El Estado costarricense no ha ilegalizado la totalidad de los parques de naturaleza o bioparques privados que operan bajo regulación estricta. Lo que ha cambiado de forma radical es la postura institucional.

La administración pública ha decidido retirar la financiación estatal y la legitimidad del modelo de cautividad enfocado al entretenimiento urbano, reconvirtiendo sus esfuerzos hacia la conservación activa y el apoyo directo a los centros de rehabilitación.

El gigante verde en cifras

Pese a ocupar tan solo el 0,03% de la superficie terrestre del planeta, el territorio costarricense alberga cerca del 6% de la biodiversidad mundial. Este patrimonio natural no es fruto de la casualidad, sino el resultado de décadas de políticas sostenibles.

De hecho, más del 26% del territorio nacional se encuentra protegido bajo la figura de parques nacionales o reservas biológicas, sumado a una cobertura forestal que supera el 57% tras revertir la deforestación del siglo pasado.

La decisión de Costa Rica reabre una discusión global sobre el rol pedagógico y científico de las instalaciones zoológicas tradicionales frente a las exigencias éticas contemporáneas.

Mientras diversas naciones avanzan en reformas legislativas sobre el bienestar de la fauna, la experiencia costarricense propone un nuevo horizonte donde el Estado renuncia a exhibir animales en jaulas para priorizar la custodia de sus ecosistemas en libertad.