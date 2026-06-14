Ya ha entrado en vigor: la ley no deja entrar a perros en las farmacias aunque son miembros de la familia

La reciente normativa sobre bienestar animal ha marcado un hito legislativo al reconocer legalmente a las mascotas como miembros de la familia.

Sin embargo, la teoría legal suele colisionar con la práctica diaria, especialmente en el sector sanitario y farmacéutico.

Un experto del ámbito de la farmacia ha visibilizado esta brecha a través de un vídeo, exponiendo las contradicciones a las que se enfrentan tanto los profesionales de la salud como los propietarios de animales en su día a día.

Empatía y coherencia legal

Uno de los primeros puntos de fricción señalados por el experto es el acceso de los animales a los establecimientos farmacéuticos. La conocida Ley 7/2023 otorga a los perros el estatus de miembros de la unidad familiar.

Ante las normativas locales o sanitarias que restringen su entrada a espacios públicos, el profesional plantea una reflexión tan irónica como directa: "¿Te imaginas dejar a tu abuela en la calle para comprar un ibuprofeno?".

Para este farmacéutico, la postura de su propio establecimiento es clara y prioriza la empatía y el espíritu familiar que la ley promueve, asegurando de forma contundente: "En esta farmacia no vamos a dejar a tu abuela esperando en la calle, evidentemente".

Desigualdad en los tratamientos

Más allá del acceso físico a los locales, los verdaderos obstáculos surgen a la hora de adquirir los tratamientos de uso veterinario. El experto denuncia que, aunque la legislación exige una receta oficial expedida por un veterinario, el canal farmacéutico actual no está preparado para responder a la demanda.

La realidad, según afirma, es que "en las farmacias muchas veces no tenemos abastecimiento de muchos medicamentos", una carencia de suministro que dificulta que los dueños cumplan con la obligación legal de cuidar adecuadamente de la salud de sus animales.

A este problema logístico se suma una notable incongruencia económica y fiscal en el marco español. El farmacéutico subraya la contradicción de que el Estado eleve el estatus legal del animal, pero penalice su salud a nivel impositivo:

"Tu animal es de tu familia, sí, pero sus medicamentos tienen el IVA normalizado y el tuyo reducido".

El sistema aún no se adapta a la ley. Si el marco normativo ha avanzado para considerar a los animales como parte de nuestras familias, el sistema sanitario, los canales de distribución de medicamentos y la política fiscal aún tienen un largo camino por recorrer.

La sociedad debería tratar la salud de las mascotas con la misma urgencia, equidad e igualdad que la de cualquier otro miembro del hogar.