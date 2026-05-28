España da un paso histórico: llega la solución definitiva para encontrar a los animales perdidos en minutos

La pérdida de un animal de compañía es una de las experiencias más angustiosas y desorientadoras que puede sufrir una familia.

Pese a afectar a millones de personas, el extravío de animales ha sido históricamente una problemática invisibilizada, marcada por la falta de protocolos públicos eficientes y la desconexión tecnológica.

Para arrojar luz sobre esta realidad, la plataforma Helppet ha presentado un pionero estudio nacional basado en 800 encuestas que revela datos alarmantes sobre el impacto emocional y la desinformación que rodea a estas situaciones en España.

Una crisis emocional compartida por la mayoría

El informe tumba el mito de que perder un animal es un hecho aislado. Los datos reflejan que tres de cada cuatro personas, el 75%, que conviven con animales han perdido a su compañero en algún momento, y más de la mitad describe la experiencia como un auténtico shock emocional.

Durante la presentación del estudio, en el Havas Village de Madrid, se visibilizó el profundo cambio de paradigma social respecto a los animales: "Para nosotros forman parte de la familia. Nos olvidamos de la salud mental que nos aporta convivir con ellos, de la compañía única que dan a la gente sola y de cómo hacen que los mayores inviertan en salud al salir a la calle", afirma Jesús Andreu.

Jesús, cofundador de Helppet, comparte los motivos que impulsaron este proyecto tras vivir en primera persona la desaparición de su perro durante ocho meses. "Hablamos siempre del vínculo humano-animal, pero muy poco de lo que pasa cuando desaparecen y del impacto emocional y práctico que provoca".

Y añade: "Cuando alguien fallece, al final se asume la pérdida, pero la incertidumbre de no saber si está vivo, si ha caído a un pozo, si lo han robado o si lo usan para peleas... ese miedo y esa angustia no se pueden explicar con palabras".

El fallo del sistema: microchips que no "hablan" entre sí

Uno de los puntos más críticos debatidos por los expertos fue la falsa sensación de seguridad que otorga el microchip obligatorio.

Aunque el 91% de los encuestados considera a su animal un miembro más de la familia, existe una alarmante desorientación: un 37% reconoce no saber cómo actuar ante una pérdida y, del 63% que cree saberlo, solo un 23% conoce la respuesta correcta: que los ayuntamientos son los responsables legales de los animales extraviados.

Andrea Vera, veterinaria experta, destapó las graves fisuras del sistema de identificación actual: "El problema radica en que las redes de animales domésticos son privadas. Si el microchip no está dado de alta en la red nacional REIAC, no sirve en otras comunidades".

"En Cataluña, por ejemplo, existe la red AIAC que no comunica con la estatal. Nos llegan animales a la clínica cuyo chip no se puede leer con lectores convencionales o que no están volcados en la base de datos nacional".

Esta desconexión administrativa genera situaciones dramáticas debido a los plazos legales. "Según la legislación, a partir del día 21 de un perro que entra en un centro sin haber localizado a sus propietarios, este ya puede ser adoptado legalmente. Tu perro se puede perder en otra comunidad y, en tres semanas, tener un nuevo dueño legítimo", advierte el adiestrador canino y especialista en rastreo K9, Alex Burgos.

Ayuntamientos desbordados y sin herramientas

La administración local, responsable por ley de la recogida de estos animales, carece a menudo de recursos para afrontar el problema. "Los ayuntamientos no están preparados. Hay mucha descoordinación, faltan herramientas y recursos, y hay un abismo entre municipios", afirma Yasmine Román, regidora de bienestar animal en un municipio de 2.800 habitantes, que admite la desprotección institucional.

"En los pueblos pequeños somos los propios trabajadores municipales los que atendemos las llamadas en nuestros teléfonos personales los fines de semana si un perro aparece en la carretera. Falta una coordinación real entre policía, ayuntamientos y voluntarios".

Además del factor humano, el impacto económico para las arcas públicas es severo. Desde Helppet apuntan que la recogida de un animal extraviado cuesta una media de 300 €, llevando a ciudades como Sabadell a gastar hasta 300.000 € anuales en la gestión de animales perdidos.

De los carteles en las farolas a la red vecinal NFC y la IA

Frente a un panorama donde las búsquedas se siguen realizando colgando carteles de papel en pleno siglo XXI, Helppet ha desarrollado una solución digital gratuita para tejer una red comunitaria.

La propuesta combina una página web centralizada con chapas identificativas dotadas de tecnología NFC. Cualquier persona con un teléfono móvil puede escanear la chapa de un perro extraviado y contactar instantáneamente con el dueño, sin necesidad de lectores de microchips ni de trasladar al animal a una clínica de urgencias.

"Si tu mascota se pierde, activas la alerta en la plataforma con la ubicación y la hora. Automáticamente, el sistema notifica a los ayuntamientos, veterinarios y protectoras cercanas", explica Jesús

"Y si alguien ve al animal pero no puede cogerlo, basta con que suba una foto detallando sus rasgos físicos (manchas, tipo de orejas). La plataforma busca coincidencias de inmediato". El proyecto, que ya cuenta con el respaldo de ayuntamientos que suministran estas placas de forma oficial al censar a los animales, va más allá de las pérdidas.

Joan Andreu, cofundador del proyecto, destacó que este registro digital permanente actúa como un "documento de identidad" infalsificable frente al tráfico y robo de mascotas. "Aunque le extirpen el microchip para ponerle otro, si el animal se sube a Helppet con sus fotos y rasgos, la fecha de registro original determinará ante un juzgado quién es su verdadero dueño".

Un futuro enfocado en la adopción responsable

El ecosistema de Helppet también mira hacia el colapso de las protectoras. A través de la Inteligencia Artificial, la plataforma integrará próximamente un sistema de matching etológico para conectar a futuros adoptantes con animales de todo el país que encajen al 100% con su estilo de vida, complementado con formación para evitar futuros abandonos.

Como concluyeron los expertos en la mesa, el objetivo final es democratizar el acceso a la seguridad animal: una herramienta que no requiere aplicaciones complejas, sino la voluntad de una comunidad conectada para proteger el "vínculo más puro que existe".