Yuri, la perra rescatada que ganó una Palm Dog en el Festival de Cannes, encuentra un hogar definitivo

El Festival de Cannes no solo premia a las grandes estrellas de la gran pantalla, sino que también reserva un espacio para los talentos más fieles y de cuatro patas.

En la edición de este año, los reflectores se los ha robado por completo Yuri, una carismática perra rescatada que se ha coronado con la Palm Dog, el prestigioso galardón que reconoce las mejores actuaciones caninas del certamen cinematográfico.

Yuri es la indiscutible protagonista de La Perra, la nueva producción de la aclamada cineasta chilena Dominga Sotomayor. Tras su exitoso estreno en la Quincena de Cineastas, la cinta no solo ha conmovido al público por su sensibilidad artística, sino por la profunda historia de superación y segundas oportunidades que esconde detrás de las cámaras.

Sin hogar

La trama de la película sigue a Silvia, una mujer cuya solitaria rutina en una isla remota da un giro radical con la llegada de una cachorra callejera. Sin embargo, la línea entre la ficción y la realidad resultó ser deliciosamente delgada, ya que la vida real de Yuri cambió tanto como la de la protagonista de la historia.

Antes de dar el salto al estrellato internacional y pisar el glamur de la Costa Azul, Yuri era una perrita sin hogar que vivía en el refugio de la fundación chilena, esperando una oportunidad para ser adoptada.

Su destino cambió por completo cuando el equipo de producción de la película comenzó la búsqueda de su estrella canina. Su camino hacia la alfombra roja fue el resultado de un hermoso esfuerzo colectivo que demuestra que el cine también puede salvar vidas.

El proceso de adopción

La productora PLANTA coordinó de forma minuciosa todo el proceso de adopción y logística para asegurar el bienestar de la perra desde el primer momento.

Para prepararla para el rodaje, los entrenadores Nicolás Carrillo y Marcela Carrasco se encargaron de un adiestramiento especializado y basado estrictamente en el respeto y el cariño.

Este enfoque libre de estrés permitió que Yuri desarrollara una confianza increíble, logrando traspasar la pantalla y brillar frente a la cámara de una forma completamente natural.

Además, el rodaje tuvo una doble dosis de solidaridad: debido a las necesidades del guion, el papel de Yuri cuando era apenas una cachorrita tuvo que ser interpretado por otra perrita rescatada llamada Tormenta María, quien fue adoptada de inmediato por el propio equipo de producción.

Un hogar feliz

El éxito de La Perra y su consagración en Cannes con la Palm Dog es la cereza del pastel para una historia que ya era perfecta antes de los aplausos. Hoy en día, los difíciles momentos de abandono en el pasado de Yuri han quedado completamente en el olvido.

Tras finalizar el rodaje de la película, la nueva estrella del cine encontró un hogar definitivo y actualmente vive segura, feliz y rodeada de amor con una familia que la adora.

Con un prestigioso premio internacional bajo el brazo y una vida llena de mimos por delante, Yuri y su compañera Tormenta María se han convertido en el mejor recordatorio de que el talento y la lealtad no entienden de razas ni de orígenes, consolidándose como las nuevas y más queridas heroínas del cine chileno.