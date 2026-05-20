Sira, la perra mestiza que sobrevivió al doble parricidio de Oviedo: ya se recupera en el albergue municipal

El barrio ovetense de Vallobín no es el único que continúa en estado de shock tras el brutal doble parricidio descubierto en la mañana de ayer, martes 19 de mayo. Sira, la perra mestiza de la familia, sigue temblando.

Un hombre de 67 años, Jesús López Alonso, alias "Susi", fue detenido como presunto autor del asesinato a puñaladas de su hermana Mari y de su cuñado José, con quienes compartía piso en el número 10 de la calle Vázquez de Mella.

Sin embargo, en medio del despliegue policial y la consternación general, las miradas de los vecinos se dirigieron también hacia una víctima silenciosa: Sira, registrada como Lola en el microchip.

Una convivencia rota por las amenazas

Los hechos se desencadenaron en la duodécima planta del inmueble. Según los primeros testimonios vecinales, la convivencia entre los hermanos y el cuñado era insostenible y los episodios de conflictividad, constantes.

Quienes conocían a la familia aseguran que "Susi" —quien cuenta con antecedentes violentos en su pasado— reprochaba a sus familiares que estuviesen "de okupas" en la vivienda, lo que habría elevado la tensión hasta el trágico desenlace de la pasada noche.

Tras recibir el aviso, la Policía Nacional acudió al domicilio donde halló los cuerpos sin vida del matrimonio y procedió a la inmediata detención del sospechoso.

"¿Sabéis algo de la perrina?"

Mientras la Policía Científica y la comitiva judicial trabajaban en el escenario del crimen, el cordón policial se llenó de vecinos consternados.

Entre las preguntas sobre lo sucedido, una constante se repetía entre los presentes que interpelaban a agentes y periodistas: "¿Sabéis algo de la perrina, se la llevarían?".

Sira, una perra mestiza muy conocida en el barrio por los paseos diarios con sus dueños, pasó horas atrapada en el interior de la vivienda, siendo testigo involuntario de la violencia desatada.

El animal experimentó un auténtico día de terror, encerrada en el foco del doble asesinato hasta que las autoridades pudieron coordinar su rescate.

A salvo en el albergue municipal

Afortunadamente, la historia de Sira ha encontrado un respiro dentro de la tragedia. Los servicios de recogida del Ayuntamiento de Oviedo lograron sacar al animal del piso tras la inspección policial.

Actualmente, la perra se encuentra en el albergue municipal bajo estricta observación, donde el personal especializado vigila su estado físico y, sobre todo, psicológico. Sira se recupera del enorme estrés y del shock de haber perdido, de golpe, el hogar que conocía.

El caso sigue bajo investigación judicial mientras el barrio asimila el horror y arropa, en la distancia, a la que ya consideran la tercera víctima de este dramático suceso.