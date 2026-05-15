España marca las normas: se prohíbe experimentar con primates y usarlos en espectáculos comerciales

España se ha situado a la vanguardia de la ética animal internacional con la propuesta de consolidación de la denominada Ley Jane Goodall.

Esta normativa, que toma su nombre de la célebre primatóloga, marca un hito sin precedentes al reconocer que nuestra proximidad biológica y emocional con los grandes simios exige un estatus de protección especial.

La ley prohíbe de forma taxativa la experimentación científica con chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos, además de erradicar su uso en cualquier tipo de espectáculo comercial, cerrando así una etapa de décadas de explotación en la industria del entretenimiento.

Incompatibles con el cautiverio

El núcleo de esta legislación se fundamenta en el reconocimiento de que estos primates poseen capacidades cognitivas, sociales y emocionales extremadamente complejas que los hacen incompatibles con el cautiverio forzado para el lucro humano.

Hasta ahora, el uso de simios en rodajes de cine, anuncios publicitarios o espectáculos de variedades suponía un proceso de desnaturalización que a menudo implicaba el aislamiento de sus grupos sociales y métodos de entrenamiento cuestionables.

Con la nueva normativa, cualquier actividad que menoscabe la dignidad del animal o que lo utilice como un objeto decorativo o cómico queda estrictamente prohibida, bajo sanciones que buscan ser ejemplarizantes.

Un compromiso ético

En el ámbito científico, la ley supone un compromiso ético de alto nivel. Aunque la investigación con grandes simios ya era muy limitada en territorio europeo, España ha querido blindar legalmente esta prohibición. De esta manera, ninguna empresa o institución puede realizar pruebas de laboratorio con estos animales, independientemente del fin médico o cosmético.

Este movimiento impulsa a la comunidad científica a seguir desarrollando y utilizando métodos alternativos que no involucren seres con una conciencia de sí mismos tan desarrollada, alineándose con las corrientes más humanistas de la ciencia moderna.

Uno de los puntos más innovadores de la Ley Jane Goodall es la gestión de los animales que actualmente se encuentran en cautividad.

La normativa no solo prohíbe nuevas actividades, sino que establece una hoja de ruta para que los simios que aún viven en condiciones de explotación o en instalaciones no adecuadas sean trasladados de forma progresiva a santuarios y centros de rescate especializados.

Estos espacios están diseñados para proporcionarles un entorno lo más cercano posible a su hábitat natural, donde puedan vivir en grupos sociales estables y sin la presión del público o las cámaras.

La aprobación de esta ley no solo beneficia a los primates, sino que lanza un mensaje claro a la sociedad española sobre el respeto hacia la biodiversidad. España establece un precedente que abre el camino para futuras leyes que consideren la inteligencia y la sintiencia como criterios fundamentales para la protección legal.

La Ley Jane Goodall es, en definitiva, un acto de justicia histórica que devuelve a los grandes simios el respeto y la libertad que nunca debieron perder.