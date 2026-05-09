Argentina marca un hito histórico: abre el primer Hospital Público Veterinario con acceso gratuito

En un contexto de crisis económica y costos veterinarios en alza, la Municipalidad de Rosario inauguró un efector de salud animal que integra a las mascotas en el sistema de salud pública bajo el concepto de "Una sola salud".

Rosario ha dado un paso histórico en la gestión de políticas públicas. La reciente inauguración del primer hospital público para animales, funciona ya en las instalaciones repotenciadas del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa).

No es solo una obra de infraestructura, sino un cambio de visión: el Estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar de los animales domésticos como una extensión de la salud de sus ciudadanos.

El modelo de gestión: equidad y sostenibilidad

Lo que distingue a este hospital de otros centros de castración es su modelo de atención estratificada. Ante la realidad de que una cirugía de urgencia en el sector privado puede oscilar entre los 15.000 y los 19.000, el hospital propone un sistema de acceso basado en la situación socioeconómica.

Acceso gratuito para todas aquellas personas registradas en la red de salud municipal, quienes no poseen cobertura médica privada y se atienden en centros de salud de barrio.

Además ofrece un bono de referencia para el resto de la población que, aunque no esté en la red pública, necesite servicios de alta complejidad a precios sociales, permitiendo que el sistema sea sostenible en el tiempo.

Equipamiento de alta complejidad

El hospital ha sido dotado con tecnología que lo posiciona como un centro de referencia regional. Entre sus principales características se encuentra la atención de Urgencias 24/7. Un consultorio abierto todos los días, rompiendo la barrera de los fines de semana donde antes era imposible encontrar atención pública.

Además cuenta con la Unidad Quirúrgica, un equipamiento moderno para intervenciones que van desde traumatología hasta cirugías de tejidos blandos, y la sala de Internación, espacios diseñados para la recuperación post-quirúrgica y el monitoreo de pacientes críticos.

Los diagnósticos se pueden realizar por imágenes y laboratorio para obtener resultados en tiempo real y salvar vidas en situaciones de emergencia.

"Una sola salud"

Desde la gestión municipal destacan que este proyecto se basa en el concepto internacional de One Health. Este enfoque reconoce que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están interconectadas.

Al brindar atención médica gratuita o de bajo costo, se reduce drásticamente el riesgo de zoonosis (enfermedades transmitidas de animales a humanos, como la rabia o la leptospirosis) y se combate el abandono animal por causas económicas.

Un derecho conquistado

"Hoy las familias de Rosario van a tener un derecho", es la frase que resuena en los pasillos del nuevo efector. En una cultura donde las mascotas son consideradas miembros de la familia, el acceso a la salud animal deja de ser un privilegio de pocos para convertirse en una política de Estado.

Con esta iniciativa, Rosario no solo responde a una demanda histórica de las organizaciones proteccionistas, sino que establece un estándar para que otras ciudades de Argentina y la región repliquen un modelo donde la compasión y la salud pública caminan de la mano.