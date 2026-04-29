Manuel Turizo, cantante, visita un refugio de animales: "Mi gran sueño es vivir en un espacio abierto con mi propia huerta"

Manuel Turizo cambió los micrófonos por manzanas y zanahorias para sumergirse en la energía pacífica del santuario de la reconocida veterinaria y zootecnista Laura Londoño, más conocida como Lauvet.

Entre montañas y vistas idílicas, el artista no solo repartió regalos para los habitantes de cuatro patas, sino que quedó tan prendado del lugar que, entre risas, se apropió del espacio: “Bienvenidos a mi santuario”, bromeó al llegar.

Josefina: la musa que conquistó al artista

La gran protagonista de la jornada fue Josefina, una burrita que no solo fue la primera integrante del santuario, sino la chispa que inspiró a Laura a materializar este sueño.

El cantante quedó prendado de su personalidad, comparando sus celos con los de su propia mascota.

La historia de Josefina, sin embargo, es un recordatorio de la crudeza del abandono. “Llegó cuando las pesebreras no estaban acabadas”, recordó Lauvet, explicando que la burra sobrevivía comiendo tierra y basura en el centro de Medellín.

Esa carencia del pasado explica su actitud actual: invasiva, sin miedos y siempre dispuesta a probar cualquier bocado que encuentre a su paso.

Cicatrices de superación: de Ángel a Luna

Uno de los momentos más emotivos fue el encuentro con Ángel, un caballo que durante una década sufrió el maltrato de las carrozas en Cartagena.

“Está lleno de heridas, de cicatrices; cuando llegó se le veían las costillas”, relató la veterinaria conmovida.

Gracias a un video viral, Laura pudo rescatarlo y trasladarlo a Medellín en un viaje crítico de dos días.

Manuel Turizo con Ángel Manuel Turizo.

Hoy, Ángel es la viva imagen de la redención; Manuel, al verlo, no pudo evitar compararlo con 'Máximus', el caballo de la película Enredados, mientras tarareaba bromas sobre su imponente presencia.

La resiliencia también tiene nombre de perra. Luna, rescatada del Bronx de Medellín, cargaba con un pasado oscuro donde era drogada para ser usada exclusivamente para la cría.

“Le tenía mucho miedo a los hombres”, confesó Laura, añadiendo que, aunque inicialmente solo iba a ser su cuidadora temporal, terminó adoptándola al ver que nadie más se interesaba por ella. “Es súper juguetona”, dice hoy con orgullo.

Un futuro entre huertas y naturaleza

Contagiado por la serenidad del entorno, Manuel Turizo confesó que su "gran sueño" de vida no está en las grandes metrópolis, sino en un espacio abierto, con su propia huerta y rodeado de naturaleza.

Incluso bromeó con la posibilidad de trasladar su estudio musical al santuario para componer entre relinchos y aire puro.

Manuel Turizo sujetando a Múcura y Fiji Manuel Turizo.

Por su parte, el sueño de Lauvet sigue creciendo. La veterinaria compartió con él sus planes de expansión, que incluyen un corral especial para cerditos y mejores espacios para aves.

Una jornada que demostró que el amor por los animales es un lenguaje universal que une a artistas, profesionales y almas dispuestas a dar una segunda oportunidad.