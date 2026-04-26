El pueblo con 3 lápidas romanas del siglo IV y con más perros por habitante de España: equivalen al 71% de su población humana

En la España que lucha contra la despoblación, existe un pequeño oasis en el corazón de la comarca vizcaína de Busturialdea donde el censo no para de crecer, aunque no de la forma que esperarían los demógrafos.

En Morga, el silencio de los valles verdes se rompe con una frecuencia inusual por el ladrido. No es una percepción subjetiva: las cifras confirman que este municipio es, proporcionalmente, el lugar con más perros por habitante de todo el país.

Mientras que en las grandes capitales la proliferación de mascotas genera debates sobre la convivencia en espacios reducidos, en Morga la realidad es radicalmente distinta. Aquí, el perro no es un accesorio urbano, sino el habitante más numeroso.

Según los últimos registros, la población canina no solo iguala a la humana, sino que en ciertos periodos del año y en barrios específicos, llega a duplicarla. Con apenas 418 vecinos censados, en Morga viven alrededor de 300 canes. Esto significa que la cifra de perros equivale a más del 71% de su población humana.

El refugio de los grandes animales

El secreto de este liderazgo se encuentra en la propia morfología del pueblo. A diferencia de otros municipios vascos más industriales, Morga se estructura en barrios dispersos y caseríos con amplias parcelas de terreno.

Este escenario es el imán perfecto para propietarios de razas que, en un piso de ciudad, serían inviables. Pastores vascos, mastines y labradores campan a sus anchas en propiedades donde el "jardín" se mide en hectáreas.

El fenómeno ha mutado en la última década. Lo que antes era una presencia vinculada estrictamente a las labores de pastoreo o vigilancia de los caseríos, ahora responde a un cambio en el estilo de vida.

La cercanía de Morga con Bilbao ha provocado un trasvase de residentes que huyen del asfalto buscando, precisamente, un entorno donde sus mascotas puedan vivir en libertad. Para muchos de estos nuevos vecinos, la elección de su hogar estuvo condicionada por el bienestar de su perro.

Una economía y una convivencia a medida

La hegemonía canina ha transformado la rutina del municipio. Pasear por los senderos que conectan los barrios de Meakaur o Andra Mari es cruzarse con una comunidad que ha hecho de la crianza y el cuidado animal su seña de identidad.

Esta densidad ha fomentado una conciencia cívica superior; en Morga, el respeto por el monte y la limpieza de los caminos es una norma no escrita que todos cumplen para preservar su particular paraíso.

Además, el impacto se nota en los servicios. La zona ha visto cómo la atención veterinaria y los negocios especializados encuentran en este pequeño enclave un mercado más activo que en poblaciones con el triple de habitantes humanos.

Morga se ha convertido, por derecho propio, en un laboratorio social: el ejemplo de cómo un pueblo puede reinventarse y combatir el olvido convirtiéndose en la capital nacional del mejor amigo del hombre.