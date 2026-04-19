Los veterinarios coinciden: los gatos dedican el 70% de su tiempo a dormir cuando llegan a los 5 años

Es una duda muy común entre las personas que conviven por primera vez con un gato: ¿es normal que pasen la mayor parte del día durmiendo?

Para resolver esta incógnita, los especialistas del canal Experto Animal han detallado cómo evolucionan los ciclos de sueño de los felinos desde que son cachorros hasta su vejez, y qué factores influyen en sus largas horas de descanso.

Las necesidades de sueño de un gato varían drásticamente según su edad. Durante sus primeros días de vida, los gatitos pasan alrededor de 20 horas al día durmiendo, lo que representa el 90% de su tiempo.

La hormona del crecimiento

Los expertos aclaran la importancia de este proceso: "mientras duermen se libera la hormona que estimula el crecimiento", destacando que la mayor cantidad de esta hormona se segrega durante la fase REM. De hecho, a partir de la quinta semana, este tiempo se reduce drásticamente al 65%, ya que empiezan a usar su energía para comer, jugar y curiosear.

Al alcanzar la edad adulta, el promedio aumenta de nuevo. Los gatos dedican entre el 70% y el 75% de su tiempo a dormir, lo que equivale a unas 15 o 17 horas diarias. Sin embargo, no lo hacen de forma continuada, sino que lo dividen en múltiples siestas cortas o "cabezadas" a lo largo del día y en diferentes rincones del hogar.

Al entrar en la vejez, los hábitos del felino se vuelven mucho más sedentarios. Esta reducción de la actividad física provoca que las horas de sueño aumenten, siendo completamente normal que un gato anciano duerma entre 18 y 20 horas al día.

El instinto, el clima y el aburrimiento

Más allá de la edad, existen otros motivos que explican por qué los felinos son tan dormilones. Uno de los factores clave es la herencia de sus antepasados salvajes, quienes eran cazadores nocturnos para evitar a los depredadores.

Como señalan los expertos: "Aunque nuestros gatos no tienen la necesidad de cazar, todavía conservan parte de los hábitos de sus antepasados", lo que explica por qué a veces están más activos o maúllan durante la noche.

Además, el clima influye en su descanso. Durante los meses de invierno, los gatos duermen más para evitar perder su calor corporal y tienden a buscar los lugares más cálidos de la casa.

Sin embargo, los especialistas lanzan una advertencia importante sobre el estilo de vida de los felinos domésticos sin acceso al exterior o que pasan muchas horas solos. Estos animales tienden a dormir más que los gatos salvajes simplemente porque no tienen actividades que ocupen su tiempo.

Sobre este punto, los expertos de Experto Animal alertan: "Un gato que duerme por aburrimiento no es positivo, ya que podría desarrollar obesidad, perder la agilidad y no será tan feliz". Para evitarlo, recomiendan a los dueños dedicar tiempo a jugar y mantener entretenidos a sus compañeros felinos.

Más de 16 horas

Si tu gato duerme dentro de los promedios mencionados según su edad (por ejemplo, hasta 17 horas en adultos), es un comportamiento totalmente natural.

No obstante, si notas que tu gato adulto duerme más de 16 horas seguidas, o si este exceso de sueño viene acompañado de decaimiento o falta de apetito, los expertos recomiendan visitar a un veterinario para una revisión, ya que podría ser un síntoma de alerta médica.