Italia da una lección a España: perros y gatos pueden donar sangre para salvarse en situaciones de emergencia iStock

Al igual que ocurre con los humanos, un accidente o una cirugía de urgencia puede hacer que la vida de un perro o un gato dependa de una transfusión.

Italia se ha puesto a la vanguardia europea con una normativa clara que organiza los bancos de sangre veterinarios y convierte a nuestras mascotas en auténticos donantes solidarios.

Reforzada recientemente por el Ministerio de Salud italiano, la ley busca unificar los criterios de los Bancos de Sangre Veterinarios (DBV). En Italia, la donación es un acto voluntario, gratuito y solidario, gestionado por centros autorizados por las autoridades sanitarias locales (ASL).

El objetivo es garantizar que cualquier clínica veterinaria del país pueda solicitar "bolsas de vida" en cuestión de horas ante una emergencia, como una anemia severa, un atropello o una enfermedad vírica.

Los requisitos

Para ser un "donante heroico", las mascotas deben cumplir con un perfil de salud riguroso para no poner en riesgo ni su vida ni la del receptor.

Perros donantes: Edad: Entre 2 y 8 años. Peso: Al menos 25 kg (para que la extracción de unos 450 ml sea segura). Salud: Deben estar al día con sus vacunas y desparasitaciones. Pruebas: Deben dar negativo en enfermedades transmitidas por parásitos como la Leishmania o la Ehrlichia.

Gatos donantes: Edad: Entre 1 y 8 años. Peso: Un mínimo de 5 kg (son donantes más difíciles de encontrar). Salud: Estrictamente negativos en FIV (Sida felino) y FeLV (Leucemia). Carácter: Se valora que sean gatos tranquilos, ya que a veces requieren una sedación muy leve para el proceso.

Un proceso seguro y con beneficios

Muchos dueños temen que sus mascotas sufran durante la extracción, pero el protocolo italiano es muy estricto: los animales son monitorizados en todo momento y el volumen de sangre se recupera rápidamente con una dieta adecuada y descanso.

Además, el sistema incentiva la donación con beneficios para el propietario. Ofrecen un chequeo completo gratuito. El perro o gato recibe análisis de sangre exhaustivos, ecografías y pruebas de enfermedades infecciosas sin coste alguno para el dueño.

Además, te hacen una identificación del grupo sanguíneo. Saber si tu perro es "donante universal" (DEA 1.1 negativo) es vital para futuras emergencias. En muchos centros, los donantes registrados tienen acceso preferente o gratuito a sangre si alguna vez la necesitan.

Italia nos demuestra que la medicina veterinaria está alcanzando niveles de organización humana. La donación de sangre no solo salva vidas, sino que crea una red de propietarios responsables y comprometidos.

Como dicen los veterinarios italianos en sus campañas: "Tu perro no sabe que es un héroe, pero el dueño del perro que se salvó gracias a él, sí lo sabe".