Bomberos salvan la vida de 4 gatos que no respiraban tras un incendio: realizaron una maniobra de reanimación
En un rescate que ha dado la vuelta al mundo, el cuerpo de bomberos de California demostró que, cuando se trata de salvar vidas, no importa el tamaño del paciente ni el número de patas.
Lo que comenzó como un incendio estructural de gran magnitud en un complejo de viviendas para personas mayores en Jurupa Valley, se convirtió rápidamente en una misión de vida o muerte para cuatro miembros muy especiales de una familia.
Mientras las llamas devoraban parte del edificio, los efectivos de CAL FIRE (Departamento de Bomberos del Condado de Riverside) localizaron a cuatro felinos atrapados en el epicentro del humo.
Al sacarlos al exterior, el panorama era desolador: tres de los gatos estaban inconscientes, sin pulso detectable y con sus pulmones paralizados por el humo.
RCP felina
Lo que sucedió a continuación, captado por las cámaras corporales de los rescatistas, es un testimonio de profesionalismo y empatía. Los bomberos, junto a un agente del sheriff, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) adaptadas.
Realizaron un masaje cardíaco rítmico, utilizando apenas la punta de sus dedos para no dañar las costillas de los pequeños felinos y utilizaron oxígeno de alta precisión.
El uso de máscaras cónicas especiales, diseñadas para adaptarse perfectamente al hocico de mascotas, fue la clave para limpiar sus vías respiratorias del monóxido de carbono.
Tras varios minutos de angustia, ocurrió el milagro: uno a uno, los gatitos comenzaron a dar bocanadas de aire, a maullar débilmente y, finalmente, a intentar ponerse en pie ante el asombro de los presentes.
"Para nosotros, cada vida es importante. Ver a esos pequeños volver a respirar es la mejor recompensa que podemos tener", declaró uno de los bomberos tras el rescate.
Lecciones que salvan vidas
Este suceso no solo nos deja una sonrisa en el rostro, sino también una lección vital para todos los pet parents. La supervivencia de estos cuatro gatos fue posible gracias a varios factores.
Cada vez más camiones de bomberos cuentan con kits de oxígeno para mascotas, un equipamiento específico necesario en estas situaciones. Además, el conocimiento de los servicios de emergencia sobre cómo estabilizar a un animal en estado crítico es clave.
Hoy, los cuatro valientes se recuperan favorablemente y ya se han reencontrado con sus dueños. Una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza y un par de manos dispuestas a luchar por los que no tienen voz.