Confirmado por la ley: se penalizará con 50.000 euros a los dueños de perros que los dejen solos más de 24 horas

La normativa española fija un tope concreto: los perros no pueden permanecer solos, sin supervisión, más de 24 horas consecutivas.

"Sin supervisión" no es solo que no estés físicamente en la misma habitación, sino que no haya nadie responsable que pueda reaccionar si pasa algo (otro conviviente, un cuidador, un paseador que entra en casa, etc.).

La idea de fondo es sencilla: un perro necesita atención diaria, control de su estado de salud y acceso garantizado a agua, comida, paseo e interacción social.

Este límite de 24 horas coloca una línea roja muy clara: irte un fin de semana entero y dejar al perro "con mucha comida y agua" ya no es una simple mala idea; es una conducta contraria a la ley.

Una supervisión real

Según la ley, tampoco vale con que alguien "suba a mirar de vez en cuando" si no hay un encargo real de supervisión y cuidado. La norma asume que el perro forma parte de la familia y debe tener garantizado un mínimo de presencia humana cotidiana.

Legalmente, no es lo mismo que el perro pase unas horas solo al día que quede completamente desatendido. Si trabajas fuera y el perro está en casa durante tu jornada laboral, mientras luego tiene compañía, salidas, comida y cuidados, estás dentro de lo razonable.

El problema aparece cuando se encadenan más de 24 horas sin que nadie responsable entre en la vivienda o se ocupe de él. No tiene paseos ni posibilidad real de hacer sus necesidades fuera durante todo ese tiempo y no hay control de si se ha quedado sin agua, sin comida, atrapado, herido o asustado.

En esa situación, la ley entiende que has dejado de cumplir con tu deber de cuidado y que el animal está en una situación de abandono temporal, aunque tu intención no sea "deshacerte" de él.

Sanciones

Superar el límite de 24 horas puede encajar como infracción administrativa, normalmente en el nivel de infracciones graves si se aprecia que el perro ha quedado sin atención suficiente y su bienestar se ha visto comprometido.

Las infracciones graves en la Ley de Bienestar Animal se castigan con multas que van, en términos generales, de 10.001 a 50.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso, la reiteración y las consecuencias para el animal.

En casos extremos (si hay lesiones serias, deshidratación, muerte, etc.) la conducta puede incluso acercarse al ámbito penal como maltrato o abandono.

Aunque en la práctica muchas sanciones puedan situarse en la parte baja de esos rangos, el simple hecho de que la horquilla llegue tan alto muestra que el legislador quiere que el mensaje sea disuasorio: dejar al perro solo "un fin de semana entero" sin nadie que lo atienda no es un descuido sin importancia.

Buenas prácticas

Si sabes que vas a estar fuera más de 24 horas, la única forma de cumplir la ley y garantizar el bienestar del perro es organizar un sistema de cuidado:

Dejarlo al cargo de otra persona en su casa (familia, amigos, vecino de confianza) que se responsabilice de él. Contratar un cuidador, residencia canina o servicio profesional que lo atienda durante tu ausencia. Organizar entradas regulares a tu domicilio (varias veces al día) para darle de comer, sacar a pasear, vigilar su estado y hacerle compañía.

Lo importante es que, de hecho, no esté solo más de 24 horas ni quede sin atención, paseo ni control. Planificar estas ausencias no solo evita problemas legales, también reduce muchísimo el estrés y el sufrimiento del animal.