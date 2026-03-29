Levantan una escultura de bronce para homenajear la cadena humana que salvó a un perro hace 10 años

Era un día frío cuando un perro resbaló y cayó a una zona de fuerte corriente y paredes de hormigón, en el entorno del embalse de Sayran, en Almaty. El animal no podía salir por sus propios medios: la inclinación del muro y el agua helada convertían cada intento en un fracaso.

A su alrededor, los viandantes miraban con preocupación, conscientes de que el tiempo jugaba en contra. En medio de la tensión, un joven decidió bajar para intentar rescatar al perro.

Logró acercarse, sujetarlo y mantenerlo a salvo, pero pronto quedó claro que sacar al animal y subir él mismo de vuelta era prácticamente imposible sin ayuda.

Lo que ocurrió a continuación fue tan simple como extraordinario. Varias personas que observaban la escena empezaron a organizarse sin conocerse entre ellas.

Una bajó un poco más, otra se colocó más arriba, hasta que entre todos formaron una cadena humana, agarrándose de las manos y de los brazos para crear un puente improvisado.

El joven que sujetaba al perro se aferró a la cadena mientras el resto tiraba de él con cuidado. Fueron segundos de tensión, pero al final ambos, rescatador y perro, lograron salir del agua. El animal, empapado y temblando, estaba vivo.

Un vídeo que dio la vuelta al mundo

Alguien grabó la escena con su teléfono móvil. Lo que en un principio era solo un gesto anónimo en un rincón de la ciudad se transformó en una historia viral.

El vídeo empezó a circular por redes sociales y medios de comunicación de distintos países, acumulando millones de reproducciones.

En los comentarios, mucha gente subrayaba la sencillez del gesto: nadie cobró nada, nadie preguntó de quién era el perro ni si merecía la pena el esfuerzo. Simplemente vieron a un ser vivo en peligro y actuaron.

En una época marcada por noticias de conflicto y división, esa cadena de personas unidas por un objetivo común se convirtió en un pequeño recordatorio de lo mejor del ser humano.

Un monumento a la solidaridad

Diez años más tarde, la ciudad de Almaty ha decidido que aquella escena merecía un lugar permanente en su paisaje urbano. Cerca del lugar del rescate se ha inaugurado una escultura de bronce que recrea la cadena humana que salvó al perro.

Las figuras, estilizadas pero reconocibles, se agarran unas a otras, inclinadas hacia el agua, en el gesto de tirar y sostener. Uno de los detalles más llamativos de la obra es que la última figura extiende su mano hacia los transeúntes, invitando a que cualquiera pueda “unirse” simbólicamente a la cadena.

La estatua no está pensada como un homenaje a héroes individuales, cuyas identidades ni siquiera son plenamente conocidas, sino como un tributo colectivo a la cooperación espontánea.

En ese sentido, el monumento funciona como recordatorio diario para quienes pasan por allí: cualquiera puede ser un eslabón.

Y, del mismo modo que en 2016 nadie sabía que estaba siendo grabado ni que acabaría inspirando una obra de arte, la estatua sugiere que los gestos anónimos de hoy pueden convertirse en las historias que nos inspiran mañana.