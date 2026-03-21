Los veterinarios coinciden con la llegada de la primavera: vigila ya si tu mascota tiene picores, rascados y lamidos excesivos

Un perro en medio de un prado con flores. Istock

La llegada de la primavera trae consigo el florecimiento de plantas y flores, lo que provoca un aumento en la concentración de polen en el ambiente. Al igual que ocurre con las personas, esta época del año puede generar diversas incomodidades y reacciones alérgicas en nuestros animales de compañía.

Tal y como explica el especialista veterinario Jaime Diaz, en un vídeo de YouTube, la alergia "no es más que una hipersensibilidad a una sustancia del entorno, en este caso el polen". Esta reacción provoca en perros y gatos una serie de síntomas que los propietarios deben vigilar de cerca.

Síntomas principales

El experto señala que el síntoma más evidente será "un picor, un rascado e incluso un lamido excesivo". Este rascado y lamido suele concentrarse en zonas muy específicas del cuerpo del animal, como la cara, el cuello, las axilas, las ingles, el abdomen y las extremidades distales.

Además, podemos encontrarnos con otros signos clínicos como:

Piel seca y escamosa.

Inflamación de las orejas, el oído y la nariz.

Secreciones oculares y nasales.

Tos y estornudos.

El veterinario advierte que el problema no debe tomarse a la ligera, ya que, si el cuadro alérgico es más grave, "puede haber incluso shock y asma".

¿Qué hacer y cómo tratarlo?

Ante la sospecha de una alergia, el primer paso es intentar evitar la exposición al polen o la sustancia que el animal no tolera y "acudir inmediatamente al veterinario".

El profesional de la salud animal será el encargado de evaluar el caso y prescribir el tratamiento adecuado. Según las declaraciones del veterinario, en la clínica recomendarán "cuáles son los mejores medicamentos para prevenir este picor y esta incomodidad".

El tratamiento médico puede ir acompañado de otras ayudas complementarias. El experto añade que también "nos puede recetar algunos suplementos alimenticios como pueden ser ácidos grasos omega 3 y 6, algunos champús e incluso vacunas" desarrolladas específicamente frente al alérgeno principal que afecta a la mascota.

Como conclusión, la prevención y la rapidez son claves para el bienestar de nuestras mascotas. Tal y como recomienda el veterinario al finalizar su intervención: ante "cualquiera de estos síntomas en primavera, acude a tu clínica veterinaria".