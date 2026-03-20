Pablo Erroz, el diseñador que viste a los perros que nadie quiere: "Queremos promover la adopción responsable"

Pablo Erroz es, ante todo, un universo multidisciplinar. Desborda la moda tradicional y se expande hacia la ropa, el interiorismo y el diseño de producto, siempre desde una misma mirada coherente.

Defiende un diseño sin etiquetas, sin géneros, sin temporadas y sin fronteras. Y ahora también mira hacia ellos, los animales, incorporándolos de forma natural a su imaginario creativo.

"Queremos llegar a cuanta más gente y a cuantos más universos mejor", afirma el joven diseñador, amante de los animales, en una entrevista con Mascotario. Convive con su perro desde hace muchos años y ahora ha decidido abrir un nuevo camino creativo también en ese sector.

En esta ocasión, surgió la oportunidad de colaborar con Kiwoko, multinacional con un gran poder de distribución y un notable expertise en el mundo animal, y el encaje ha sido perfecto. Esta mañana, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha presentado un desfile único que introduce la moda para mascotas dentro de su imaginario.

La adopción responsable

Más allá de contar con un ADN muy marcado de Erroz, con un temperamento fresco, divertido y muy fashion, lo verdaderamente importante de esta colección es la acción conjunta con Kiwoko, centrada en potenciar la adopción responsable.

Todo el desfile se llenó de panfletos con información de animales que buscan hogar y el lema "adoptar está de moda", dotando al proyecto de un trasfondo real. Parte de los beneficios de esta colaboración se destinará a ayudar a protectoras de animales.

"Quienes convivimos con animales sabemos lo importante que es visibilizar a esos perros que necesitan una segunda oportunidad y a las protectoras que se hacen cargo de ellos hasta encontrarles una familia", explica el diseñador.

Pablo es consciente del poder de difusión que tiene su trabajo para hablar de adopción y quiere asumir esa responsabilidad. Pensar y crear moda para mascotas entra de manera natural en su terreno de juego.

"Me gusta hacer cosas nuevas constantemente; haciendo siempre lo mismo me aburro muy rápido, y esto era algo que me apetecía mucho", confiesa. Así decidió vestir a Piero, su perro, con rayas —porque le sientan muy bien— y hacerlo desfilar en medio de IFEMA.

Los perros como modelos

"Desde el principio teníamos claro que no queríamos frivolizar con este tema y debíamos tratarlo con mucho respeto", recuerda. La primera idea fue sacar perros de protectoras para que desfilaran y que, después, el público pudiera adoptarlos, pero pronto se dieron cuenta de que no conocían su carácter ni sabían si podrían asustarse con la gente.

"Por eso decidimos sacar a nuestros propios perros: desfila Piero y los de las chicas de Kiwoko, que son dos dálmatas y dos chihuahuas. Era importante conocer bien el carácter de los perros, que estuvieran acostumbrados a estar con gente, para que nada saliera mal".

Ha sido un proceso muy estudiado y regulado. Han tenido que solicitar permisos a Madrid Salud para que todo estuviera controlado y cuentan con un veterinario que supervisa a los animales en todo momento.

En opinión del diseñador, en el mundo en el que vivimos es clave visibilizar y sensibilizar. "Para mí es inconcebible hacer daño a un animal, pero mucha gente los abandona, deshaciéndose de ellos cuando ya ‘no les viene bien’", lamenta.

Pablo reconoce que los animales están muchas veces desamparados ante la ley y, aunque han decidido empezar por el universo perro, quieren llevar esta sensibilidad a otros ámbitos y no caer en el especismo. "Cualquier cosa que tenga que ver con el maltrato animal, sea el animal que sea —un perro, una paloma, lo que sea— me pone los pelos de punta".

El mundo animal de los tejidos

"Pablo Erroz para Kiwoko" traslada algunos códigos de sus otras colecciones, como tejidos de "choco nicat" y mixes de colores en rayas, uno de los elementos más característicos de la casa. "También incorporamos cordones que forman parte de la colección, así que es un juego divertido", cuenta satisfecho.

La propuesta se articula en una colección de punto y otra de lonetas. "Tratándose de mascotas, hay que llevar las calidades a un mundo más animal: tejidos más resistentes, que no se ensucien fácilmente y que tengan una larga vida útil", explica.

Trabajan con materiales propios del sector, que obviamente no son los mismos que se emplean para las prendas de los seres humanos. Aun así, reconoce entre risas que, en realidad, no viste tanto a Piero.

"En casa del herrero, cuchara de palo", admite. Confiesa que es más de diseñar para los demás que para sí mismo, aunque intuye que eso cambiará con esta nueva colaboración.

Con esta cápsula, Erroz crea un espacio para dialogar sobre cómo consumimos moda y accesorios también para ellos. De forma genuina, le interesa que todo lo que hace abra conversación. "Creo que lo más importante es que se genere un discurso y que entendamos lo que hay detrás".