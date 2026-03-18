Cairo, el perro 'influencer' que ha conquistado a Felipe VI y a la reina Letizia en Jaén: la anécdota viral de la visita

Los reyes Felipe VI y Letizia fueron recibidos en Jaén por un embajador muy especial: Cairo, el perro influencer de la provincia. Con ocasión del 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad, los monarcas protagonizaron el 17 de marzo una visita institucional que en 2025 tuvo que aplazarse a causa del gran apagón eléctrico que afectó al país.

En el vídeo publicado en las redes sociales, el schnauzer "toma la palabra" para dar la bienvenida a Sus Majestades y recordarles que Jaén no sólo tiene olivos, sino también corazones, en alusión al carácter cercano y afectuoso de sus vecinos.

Esa mezcla de ternura y orgullo local ha convertido al animal en un fenómeno viral y en un inesperado símbolo de la visita.

Repasar la historia

La jornada arrancó en torno a las 12:15 h en la Plaza de Santa María, donde los Reyes llegaban para dirigirse al Ayuntamiento, saludar a las autoridades y firmar en el libro de honor.

A continuación, se trasladaron al Salón Mudéjar, donde recorrieron la exposición conmemorativa, repasando la historia y la proyección futura de la ciudad. La última parada del recorrido tuvo lugar en los Baños Árabes, situados bajo el Palacio de Villardompardo, un enclave patrimonial que servía como cierre simbólico e histórico de la visita.

Mientras tanto, el recibimiento de Cairo se consolidaba como una bienvenida paralela en redes y medios: sus vídeos, compartidos por televisiones y plataformas digitales, acompañaban las imágenes oficiales y ponían un tono desenfadado a la crónica del día.

La mascota de Jaén

Cairo es un schnauzer de Jaén que se ha convertido en la mascota embajadora oficiosa de la ciudad, gracias a un perfil en redes donde protagoniza escenas cotidianas y mensajes cargados de humor y cariño.

En su reel más conocido, "habla" a los monarcas para contar que ha oído que vienen a Jaén y que él también quiere recibirlos.

El pasado martes, por fin, su sueño se hizo realidad. El perro pudo entregar una carta de bienvenida a Felipe VI y a la reina Letizia. En ella subraya la belleza de su tierra, el orgullo de pertenecer a ella y la importancia de tratar bien a los animales y darles un hogar.

Se trata de una misiva emocional y simbólica, alejada del tono político o reivindicativo: combina orgullo local, promoción turística y sensibilidad animalista, todo ello filtrado por la voz ficticia de un influencer de cuatro patas que ha logrado colarse en la narrativa oficial de un día memorable para la ciudad.