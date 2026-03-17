Estados Unidos cambia las normas: los animales pueden viajar en el metro solo dentro de un contenedor o "una bolsa"

La regulación del metro de Nueva York establece una condición clara: para viajar en metro, los animales deben ir completamente dentro de un contenedor o transportín y no pueden molestar al resto de pasajeros.

La intención inicial es sencilla: evitar que los animales ocupen el pasillo, ensucien el vagón o puedan asustar a otras personas. No se menciona un límite de tamaño, sino la forma en la que deben ser transportados.

Esto deja una pequeña puerta abierta a la interpretación que los neoyorquinos han aprovechado con mucho ingenio. Si la regla dice "en una bolsa", la cuestión ya no es qué tamaño tiene el perro, sino qué tamaño puede tener la bolsa.

La creatividad de los neoyorquinos

A partir de esa letra pequeña ha surgido todo un fenómeno viral. En el metro de Nueva York es relativamente común ver a gente cargando con perros enormes en soluciones de lo más imaginativas.

Bolsas de IKEA o de supermercado, reforzadas para aguantar el peso. Mochilas de senderismo, adaptadas para que el perro asome la cabeza. Bolsos tote gigantes, que se convierten en improvisados "transportines blandos".

El resultado son imágenes que mezclan humor y ternura: un pastor alemán con medio cuerpo dentro de una bolsa azul colgando del hombro de su dueño, un husky metido en una mochila de montaña o un labrador sentado tranquilamente dentro de una bolsa de tela como si fuera lo más normal del mundo.

Para quienes usan el metro a diario, estas escenas se han convertido en parte del paisaje cotidiano; para el resto del mundo, en material perfecto para vídeos virales y memes.

Entre la ley y la picaresca

Aunque la norma está pensada para la seguridad y la comodidad de los pasajeros, su redacción deja espacio para la picaresca. Legalmente, el animal debería ir bien contenido en un transportín o bolsa adecuada, cerrada y segura.

En la práctica, muchas de estas "bolsas creativas" cumplen la regla solo de forma muy literal: el perro "está en una bolsa", sí, pero muchas veces con medio cuerpo fuera o con el peso mal repartido.

Este juego entre cumplir la norma al pie de la letra y estirarla hasta el límite es parte del encanto de la escena. Refleja muy bien el espíritu de la ciudad: rapidez, ingenio y un toque de humor para sobrevivir al día a día.

Un reflejo de la relación con las mascotas

Más allá de la anécdota, esta regla y la forma en que la gente la interpreta dicen mucho de la relación de los neoyorquinos con sus perros. Para muchos, son parte de la familia y no quieren dejarlos atrás, ni siquiera en los trayectos en metro.

Buscar bolsas, mochilas y trucos para poder llevarlos con ellos demuestra hasta qué punto las mascotas se han integrado en la vida urbana.

Al mismo tiempo, la norma intenta equilibrar derechos y convivencia: permite viajar con animales, pero obliga a hacerlo de forma controlada, respetando el espacio y la tranquilidad del resto de usuarios del transporte.