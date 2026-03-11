Carlos Gutiérrez, veterinario: "Esto es muy útil si conviven dos gatos que se pelean por la comida o con dietas diferentes"

Vivir con varios gatos puede ser una experiencia tan entrañable como desafiante, sobre todo cuando llega la hora de comer o de adaptar los espacios del hogar para su bienestar.

Un reciente vídeo del popular canal de YouTube Mascotas y Familias Felices aborda precisamente este tema, reaccionando a las ideas más ingeniosas que envían sus seguidores para convertir casas corrientes en auténticos paraísos felinos.

Esta práctica recibe el nombre de gatificación. Tal y como explica el veterinario Carlos Gutiérrez, gatificar consiste en "poner el entorno del hogar de nuestros gatos a su gusto". Pero no se trata solo de una cuestión estética: es una estrategia "muy útil para que se encuentren sanos tanto física como emocionalmente".

El reto de la alimentación

Uno de los momentos más destacados del vídeo llega con la brillante idea de una seguidora llamada Marg. En muchos hogares con varios gatos, la hora de la comida puede ser sinónimo de tensiones, robos de pienso o estrés.

Para evitarlo, la mujer diseñó un sistema de alimentación exclusivo usando materiales accesibles y un toque de tecnología: una caja de plástico con una puerta gatera inteligente, que se activa únicamente al leer el microchip de cada gato.

Gracias a esta solución, ha logrado crear en un mismo apartamento dos zonas de alimentación completamente independientes, donde cada gato puede comer sin interrupciones ni conflictos.

"Esto puede ser muy útil si conviven dos gatos que se pelean por la comida o que uno tiene una dieta específica que el otro no debe comer", afirma Gutiérrez. Así, cada felino recibe exactamente la nutrición que necesita sin generar disputas territoriales.

Más allá del comedero

La gatificación no se limita al momento de comer. El vídeo también propone otras formas de enriquecimiento ambiental que ayudan a mantener a los gatos activos y relajados.

Entre las sugerencias, destacan la instalación de plataformas a distintas alturas a lo largo de las paredes, ideales para que los gatos exploren y vigilen su territorio desde las alturas, y las cómodas hamacas en las ventanas, perfectas para descansar mientras observan el exterior.

Eso sí, cualquier proyecto de gatificación debe realizarse pensando siempre en la seguridad. Fomentar que los gatos salten o trepen cerca de ventanas o balcones conlleva riesgos, por lo que Gutiérrez lanza una advertencia clara: "Por supuesto, no debemos olvidarnos nunca de las redes para proteger ventanas y balcones".

En definitiva, con un poco de creatividad y teniendo presentes las necesidades naturales de los felinos, es posible transformar cualquier hogar en un espacio seguro, estimulante y lleno de armonía.