Ya ha entrado en vigor: llegan a Madrid dos 'farmacias' de medicamentos para mascotas abiertos para cualquier tutor

Se acaba de dar un nuevo paso hacia la integración de los animales de compañía en nuestra convivencia. La Comunidad de Madrid suma dos nuevos espacios dedicados a la dispensación de medicamentos veterinarios.

Estas aperturas, situadas en el barrio de Delicias y en Alcalá de Henares, buscan acercar a los tutores de mascotas un servicio especializado que garantice el acceso seguro y responsable a los tratamientos prescritos por profesionales veterinarios.

La iniciativa forma parte de una tendencia creciente en el cuidado animal: integrar la atención clínica con un modelo de dispensación supervisada que asegure la continuidad terapéutica, la trazabilidad del medicamento y el acompañamiento experto en cada paso del proceso.

Un servicio accesible

Estos centros, operados por Medivet Farmaveterinaria, nacen con el propósito de ofrecer un servicio accesible, profesional y coordinado, tanto para clínicos como para tutores. En ambos establecimientos, la dispensación se realiza bajo la supervisión directa de un farmacéutico responsable colegiado, conforme a la normativa sanitaria vigente.

Los espacios están concebidos como puntos de atención donde se garantiza la calidad, la seguridad y el uso adecuado de cada fármaco, reforzando el vínculo entre veterinario, farmacéutico y tutor de la mascota.

"La dispensación del medicamento es una parte esencial del proceso terapéutico", destaca Fernando Ramos Delgado, farmacéutico responsable colegiado. "Nuestro objetivo es ofrecer un entorno especializado que asegure el uso responsable, la correcta administración y el seguimiento adecuado de cada tratamiento".

Asesoramiento personalizado

Además de medicamentos con y sin receta, los centros ofrecerán asesoramiento personalizado sobre antiparasitarios, dietas y nutrición clínica, higiene y bienestar animal. Este enfoque integral permite atender las necesidades tanto de perros y gatos como de otras especies, adaptando el servicio a cada caso particular.

La apertura de estos espacios responde a una apuesta por un modelo de salud animal completo y coordinado, que combina clínicas de proximidad, hospitales veterinarios 24 horas, servicios de especialidades y, ahora, la dispensación de medicamentos veterinarios en entornos especializados.

Los nuevos establecimientos de Medivet Farmaveterinaria están abiertos a cualquier tutor, independientemente de que sea o no cliente habitual del grupo, consolidando en Madrid un modelo que busca elevar los estándares de la salud y el bienestar de las mascotas.