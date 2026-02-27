El hotel español para mascotas sin jaulas, con peluquería y hasta un spa: un alojamiento 24 horas, abierto 365 días

Cada vez más madrileños se preguntan dónde ir con su mascota cuando toca viajar, hacer una escapada o encadenar varios días de trabajo fuera de casa. Madrid se ha llenado de terrazas, hoteles y cafeterías pet friendly y ahora también de hoteles para mascotas.

Un lugar bonito, seguro y donde le cuiden como en casa. En ese nuevo mapa de planes con mascotas, Dogs in Town, en el Paseo de la Habana, se ha convertido en una de las direcciones clave para quienes buscan algo más que una residencia canina al uso.

Dogs in Town llega desde Australia con una idea muy clara: trasladar al universo canino la experiencia de un hotel contemporáneo, donde el diseño, la atención personalizada y el confort son tan importantes como en cualquier alojamiento humano.

No hay jaulas ni cheniles, sino espacios amplios y zonas de descanso acogedoras, pensadas para que los perros se relajen y se sientan seguros. En lugar de una rutina impersonal, cada perro sigue un programa adaptado a su energía, carácter y necesidades, algo especialmente valioso para animales sensibles, mayores o nerviosos.

Alojamiento 24/7 sin jaulas

El hotel funciona como un alojamiento 24/7, abierto los 365 días del año, con supervisión constante y un equipo especializado en comportamiento y bienestar canino.

Antes de que un perro se quede a dormir, pasa una jornada de evaluación que permite comprobar cómo se relaciona con otros perros y con el entorno, y garantizar así una convivencia segura.

A partir de ahí llega la "pijamada": una estancia que combina actividad diurna, descanso nocturno y acompañamiento humano permanente, en un ambiente estable y estructurado que reduce al mínimo el estrés.

Cada huésped disfruta de integración diaria en la guardería, con socialización guiada y actividades de enriquecimiento, además de un seguimiento individualizado según edad, tamaño y temperamento. Los tutores reciben reportes diarios con información sobre comportamiento, actividad, descanso y adaptación, y el equipo puede gestionar medicación o tratamientos si hace falta, algo fundamental para perros mayores o con patologías crónicas.

Más que un hotel

Para muchos dueños, "dónde ir con tu mascota" no se limita a dónde la dejas a dormir, sino a qué servicios tienes alrededor durante todo el año. Dogs in Town ha apostado por un espacio integral que, además del hotel, incluye peluquería, spa y una boutique especializada en alimentación premium y bienestar.

Champús específicos, cortes de pelo, baños relajantes, snacks saludables y accesorios conviven bajo el mismo techo, pensado como punto de encuentro para una comunidad que se toma muy en serio el bienestar de sus perros.

El centro ofrece también servicio de adiestramiento, tanto integrado durante la estancia como en sesiones independientes, para trabajar la obediencia, la socialización o problemas concretos de conducta.

A esto se suma un calendario de experiencias orientadas a fortalecer el vínculo entre perros y tutores, desde talleres hasta actividades lúdicas, que convierten el espacio en algo más que un simple "sitio donde dejar al perro".

Comodidad para vidas con poco tiempo

Uno de los retos de cualquier persona que vive con perro en una gran ciudad es el tiempo. Dogs in Town incorpora servicio de recogida y entrega, un extra de comodidad especialmente atractivo para viajeros frecuentes y residentes con agendas complicadas.

El hecho de que el alojamiento se plantee como una solución flexible encaja con el nuevo turismo pet friendly, que ya no se conforma con que "acepten perros", sino que busca experiencias diseñadas para ellos.