El 90% y sobre todo los de menos de 44 años: los veterinarios de España sufren ansiedad en el trabajo

El 11,8% de los veterinarios en España ha tenido pensamientos suicidas o de autolesión vinculados a su trabajo durante el último año. Esta cifra es alarmante si se compara con los datos del estudio EDADES, donde solo el 2,2% de la población entre 15 y 64 años declara haber tenido estas ideas, lo que significa que los veterinarios presentan un riesgo 4,5 veces mayor que la media nacional.

Aún más preocupante es que el 67% de quienes los han sufrido tiene menos de 44 años, lo que evidencia el fuerte impacto emocional en profesionales en plena etapa laboral.

Estos resultados proceden del estudio sobre la salud mental del sector veterinario impulsado por Gosbi, marca dedicada a la alimentación y bienestar de perros y gatos, junto con Dynata, proveedor líder mundial de datos. El informe revela una crisis silenciosa en la profesión, expuesta a largas jornadas, estrés emocional constante y creciente presión normativa.

Una medida injusta

El panorama empeoró tras la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, percibido por casi tres de cada cuatro veterinarios como una medida injusta y perjudicial para el ejercicio profesional.

A esto se suma el IVA del 21% que grava sus servicios, equiparando su labor a la de un lujo, y el hecho de que, aunque considerados sanitarios por ley, no sean reconocidos como esenciales ni estén plenamente integrados en la sanidad pública. El resultado es una profesión con enorme responsabilidad, pero con escaso reconocimiento social, institucional y económico.

El peso psicológico de la profesión

Según el estudio, más del 90% de los veterinarios ha sufrido ansiedad relacionada con su trabajo, y el 46,5% la padece con frecuencia o recibe tratamiento. El insomnio afecta al 85% de ellos, mientras que el 60% ha experimentado síntomas depresivos, y uno de cada tres ha necesitado apoyo psicológico.

Además, cerca del 8% comenzó tratamiento con antidepresivos en el último año, un 4% tuvo bajas laborales y un 5% pidió una excedencia por motivos de salud mental. La situación necesita una luz.

El 94% de los profesionales declara haberse sentido emocionalmente agotado, y la mitad lo experimenta de forma continua. Ocho de cada diez aseguran haber perdido motivación por su trabajo, de los cuales el 43% reconoce que dicha pérdida es significativa.

Además, el 77% no logra desconectar al llegar a casa, y el 60% tiene dificultades para conciliar su vida personal con la laboral, sin que ninguno afirme estar libre de interferencias profesionales en su día a día.

Voces desde el sector

Los testimonios recogidos en el informe reflejan un profundo desánimo. Uno de los participantes resume: "El sector veterinario está muy mal en España. Muchos lo abandonan; solo nos mantiene la vocación".

Entre las principales causas de frustración mencionan la sobrecarga de trabajo, la presión de los clientes, los bajos salarios y las restricciones del Real Decreto 666/2023, que un 75% considera lesivas. Muchos denuncian que la normativa limita su capacidad para tomar decisiones clínicas y que "pone en duda su formación".

Algunos reconocen haber perdido completamente la ilusión por su carrera. Uno confiesa: "Siento que mi vida sería mejor si volviera a mi antiguo trabajo de camarera". Otros señalan el juicio injusto que perciben por parte del público: "Muchos clientes creen que actuamos por dinero, no por el bienestar del animal".

Una llamada a la acción

Ante esta situación, Gosbi ha lanzado una movilización social en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a modificar la normativa actual y devolver a los veterinarios la libertad de prescribir y dispensar medicamentos directamente en sus clínicas. Para ello, la marca ha creado una plataforma donde se pueden sumar firmas y así dar visibilidad a la delicada situación mental que atraviesa el sector.

Isaac Parés, fundador y CEO de Gosbi, resume el propósito: "No podemos seguir ignorando el malestar de quienes cuidan de nuestros animales. Quien cuida, también necesita ser cuidado. Nuestro objetivo es garantizar un futuro sostenible para la profesión veterinaria, por el bienestar de todos".