¿Negligencia o mala suerte? El peligro de juzgar a un veterinario desde las redes sociales

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Navidad 2025
Lotería de Navidad, en directo
Sánchez eleva a Abascal
Sánchez, el presidente más sancionado
Propietario de 12 viviendas
Nacho Guerreros Lotería actor
El dueño de un kebab
Luis Zahera mantenerse joven
Inversión dueño de un bar
Salarios actuales en España
Administrador de lotería precio décimos
Cómo no perder las vacaciones
La cesta de Navidad más grande de España
Sergio Ramos churros chocolate
Montse Anglada predice Lotería Navidad
Archivos del caso Epstein
Multinacionales farmacéuticas se pliegan
Administración de lotería
EEUU amenaza a Sánchez
Tareas del hogar
Profesor español en Vietnam
Subida de las pensiones
Pescaderos de 3º generación
Dinero padres a hijos
Ayuda Ayuso 525 euros jubilados
Qué hacer con la Lotería de Navidad
Compartir Lotería de Navidad
Justificación movimientos bancos
Cierre Mercadona
Bolso Parfois
Botas de piel Aldi
Nuevo bolso Parfois
Precio calentador aire
Vive en Sevilla y trabaja en Barcelona
Bajar las persianas
Rejuvenecer los ojos
Artista venezolano España
Dueño bar Navidad
Electricista falta trabajadores
Cerdán y Antxon al cargo de Chivite
El protegido de Montero acosó a una técnica
Sánchez no considera desleal a Yolanda Díaz
Compartir décimos en lotería
Chaqueta de Zara
Un autónomo en España
Cambios en la declaración de la Renta
Sillón de Jysk
Emilio Baena, extrabajador de Hacienda
Hacienda cambia las normas
Nerea, albañila
Luis, dueño de una panadería
Ricard Garriga, experto inmobiliario
Marc, dueño de un negocio de lavanderías
Joaquín, agricultor con 60 años de experiencia
'Paguilla' para los funcionarios
Frutero zaragozano
Camionero autónomo
Humberto, churrero
Vivir a una hora de Madrid
Abono único de Tranportes
Balizas V16
Gonzalo Bernardos
Vacaciones tras una baja temporal
Reservas en restaurantes
Cesta que regala un piso
Un emprendedor sobre los contratos
Lotería de Navidad, en directo
David Gonzalo, matemático
Precio de la luz 2026
Dueña de una administración de lotería
Un veterinario con un perro en brazos.

Un veterinario con un perro en brazos.

Mascotario

¿Negligencia o mala suerte? El peligro de juzgar a un veterinario desde las redes sociales

Distinguir entre una acusación viral y una negligencia demostrable es clave para proteger tanto a los animales como a las personas implicadas.

Más información: José Antonio Allande, uno de los cuatro peritos veterinarios en España: "Somos garantes de la salud pública"

José Antonio Allende
Publicada

Un vídeo en TikTok. Un hilo en X. Un post indignado en Instagram. En cuestión de horas, una clínica veterinaria puede verse envuelta en una tormenta de acusaciones públicas tras un resultado negativo en la atención a un animal.

Para muchos propietarios, las redes sociales se han convertido en el primer lugar donde expresar dolor, rabia o sensación de injusticia. Pero, ¿qué ocurre cuando la emoción sustituye a los hechos? ¿Es siempre negligencia lo que parece?

En un contexto de creciente sensibilidad hacia el bienestar animal, las denuncias públicas contra veterinarios se han multiplicado. Sin embargo, no todas responden a una mala praxis real. Y distinguir entre una acusación viral y una negligencia demostrable es clave para proteger tanto a los animales como a las personas implicadas.

Cuando el dolor busca un culpable

Perder a un animal o verlo sufrir genera un impacto emocional enorme. Para muchos propietarios, su mascota es un miembro más de la familia. En ese momento de vulnerabilidad, las redes sociales ofrecen algo inmediato: visibilidad, apoyo y sensación de justicia.

Una granja destruida por un incendio forestal.

El problema aparece cuando se publican acusaciones sin información completa, se señalan nombres y rostros sin pruebas o se confunde un mal resultado con una mala actuación.

La consecuencia puede ser devastadora: daño reputacional irreversible para profesionales y clínicas, procesos judiciales innecesarios y, en muchos casos, la verdad sepultada bajo el ruido digital.

No todo resultado negativo es negligencia

Es importante entender algo fundamental: la medicina veterinaria no garantiza resultados, sino medios adecuados, conocimiento y diligencia profesional. Siempre existen complicaciones imprevisibles, respuestas individuales del animal, patologías graves con mal pronóstico.

Además, puede pasar que un animal fallezca o no evolucione como se esperaba, y esto no implica automáticamente una mala praxis. Determinarlo exige un análisis técnico, no una reacción emocional.

El riesgo de los "juicios paralelos" en redes

Las redes sociales no son tribunales, pero a menudo actúan como si lo fueran. En estos juicios paralelos no hay análisis técnico, no se escuchan todas las versiones y no se respetan tiempos ni pruebas.

Además, una acusación pública puede tener consecuencias legales para quien la emite si no está debidamente fundamentada. Difamar, aunque sea desde el dolor, puede derivar en responsabilidades civiles o penales.

¿Qué hacer si sospechas una negligencia real?

Expresar emociones es legítimo, pero antes de acusar públicamente, conviene seguir un camino más responsable y eficaz:

Solicita la historia clínica completa. Es tu derecho como propietario.

Pide explicaciones claras y por escrito. La comunicación es clave para evitar malentendidos.

Busca una segunda opinión veterinaria. Aporta perspectiva técnica externa.

Consulta con un perito veterinario independiente. La pericia es la única vía para determinar, con rigor, si hubo o no negligencia.

Actúa con pruebas, no con impulsos. Defender a tu animal también implica actuar con responsabilidad.

La pericia veterinaria: cuando los hechos importan más que los likes

La pericia veterinaria consiste en un análisis técnico, objetivo e independiente de lo ocurrido. El perito no juzga emociones ni opiniones, sino:

  • Actuaciones clínicas
  • Protocolos aplicados
  • Documentación
  • Relación causa–efecto

Su informe puede aclarar el caso, proteger derechos y evitar conflictos innecesarios. En muchos casos, incluso demuestra que la actuación fue correcta, evitando un daño injusto a profesionales y propietarios.

Proteger al animal es proteger la verdad

Denunciar sin pruebas no ayuda al bienestar animal. Al contrario, la desinformación y la viralización de acusaciones infundadas dañan la confianza en el sistema veterinario, que es clave para la salud de los animales.

Desde PERIVET defendemos un principio claro: cuando hay dudas, se investiga; cuando hay pruebas, se actúa. Porque la justicia para los animales no se construye en redes sociales, sino con rigor, conocimiento y verdad.

Más en Mascotario